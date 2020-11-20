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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено20 ноября 2020

Зрители Дудя пожертвовали 3 миллиона рублей «Ростку» и «Ночлежке» после интервью с Марковым

Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах

Петр Толстой предлагает молодежи собственный дом вместо квартиры в городе

Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах

Я пытаюсь изменить провинциальный город
Я пытаюсь изменить провинциальный город The Village поговорил с Юлией Кривцовой о создании общественных пространств в Ярославле
Я пытаюсь изменить провинциальный город

Я пытаюсь изменить провинциальный город
The Village поговорил с Юлией Кривцовой о создании общественных пространств в Ярославле

Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица России

Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица РоссииThe Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня

Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица России

Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица России
The Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня

Сколько россиян выступают за перенос столицы из Москвы

Стереотип о нелюбви жителей регионов к москвичам преувеличен, считают социологи

Сколько россиян выступают за перенос столицы из Москвы

Как живёт самый маленький город России

Как живёт самый маленький город РоссииThe Village отправился в Тульскую область, чтобы узнать, где проходит граница между городом и деревней

Как живёт самый маленький город России

Как живёт самый маленький город России
The Village отправился в Тульскую область, чтобы узнать, где проходит граница между городом и деревней

Безразличие — двигатель прогресса Денис Чужой об отношении москвичей к нестандартному

Безразличие — двигатель прогресса

Бег с барьерами Денис Чужой про московский ритм и темп

Бег с барьерами

«Ты похудел! Как Путин?» Денис Чужой о поездке домой на майские

«Ты похудел! Как Путин?»

Парк курского периода Денис Чужой о московской альтернативе

Парк курского периода

Как я перестал бояться и полюбил Москву Денис Чужой о переезде из провинции в столицу

Как я перестал бояться и полюбил Москву

Сентендре – для души. Не для жизни Пол часа на электричке от Будапешта, и вы уже здесь. В сказке.

Сентендре – для души. Не для жизни

Лучший город на земле: документальный фильм о Москве
Лучший город на земле: документальный фильм о Москве Столица нашей родины в воображении людей, которые никогда ее не видели, этакий провинциальный «воображариум». Они живут в глубинке за тысячи километров от Москвы. У них самый разный возраст и порой самые нетривиальные представления о городе, в котором они никогда не были и, возможно, никогда не побывают. Документальный проект предполагает широкий географический охват, а сейчас мы...
Лучший город на земле: документальный фильм о Москве

Лучший город на земле: документальный фильм о Москве
Столица нашей родины в воображении людей, которые никогда ее не видели, этакий провинциальный «воображариум». Они живут в глубинке за тысячи километров от Москвы. У них самый разный возраст и порой самые нетривиальные представления о городе, в котором они никогда не были и, возможно, никогда не побывают. Документальный проект предполагает широкий географический охват, а сейчас мы...