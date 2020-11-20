Лучший город на земле: документальный фильм о Москве Столица нашей родины в воображении людей, которые никогда ее не видели, этакий провинциальный «воображариум». Они живут в глубинке за тысячи километров от Москвы. У них самый разный возраст и порой самые нетривиальные представления о городе, в котором они никогда не были и, возможно, никогда не побывают. Документальный проект предполагает широкий географический охват, а сейчас мы...