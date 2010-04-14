Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах
Петр Толстой предлагает молодежи собственный дом вместо квартиры в городе
Бесплатно отдавать молодым специалистам пустующие дома в селах Петр Толстой предлагает молодежи собственный дом вместо квартиры в городе
Я пытаюсь изменить провинциальный город The Village поговорил с Юлией Кривцовой о создании общественных пространств в Ярославле
Я пытаюсь изменить провинциальный город The Village поговорил с Юлией Кривцовой о создании общественных пространств в Ярославле
Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица РоссииThe Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня
Как в мордовском лесу
живёт кулинарная
столица России The Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня
Сколько россиян выступают за перенос столицы из Москвы
Стереотип о нелюбви жителей регионов к москвичам преувеличен, считают социологи
Сколько россиян выступают за перенос столицы из Москвы Стереотип о нелюбви жителей регионов к москвичам преувеличен, считают социологи
Как живёт самый маленький город РоссииThe Village отправился в Тульскую область, чтобы узнать, где проходит граница между городом и деревней
Как живёт самый маленький
город России The Village отправился в Тульскую область, чтобы узнать, где проходит граница между городом и деревней
Сентендре – для души. Не для жизни Пол часа на электричке от Будапешта, и вы уже здесь. В сказке.
Сентендре – для души. Не для жизни Пол часа на электричке от Будапешта, и вы уже здесь. В сказке.
Лучший город на земле: документальный фильм о Москве Столица нашей родины в воображении людей, которые никогда ее не видели, этакий провинциальный «воображариум». Они живут в глубинке за тысячи километров от Москвы. У них самый разный возраст и порой самые нетривиальные представления о городе, в котором они никогда не были и, возможно, никогда не побывают. Документальный проект предполагает широкий географический охват, а сейчас мы...