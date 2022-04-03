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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Разведенка без семьи и с детьми от любовниц решил установить День семьи, любви и верности»
«Разведенка без семьи и с детьми от любовниц решил установить День семьи, любви и верности» Реакция твиттера на праздник, который ввел Путин
«Разведенка без семьи и с детьми от любовниц решил установить День семьи, любви и верности»

«Разведенка без семьи и с детьми от любовниц решил установить День семьи, любви и верности»
Реакция твиттера на праздник, который ввел Путин

Государство полностью профинансирует режиссеров-дебютантов
3 апреля 2022

Государство полностью профинансирует режиссеров-дебютантов

Племянник Владимира Путина будет выдвигаться в Госдуму
14 июля 2021

Племянник Владимира Путина будет выдвигаться в Госдуму

Песков — о том, почему Путин не может сделать прививку от COVID-19 как доброволец
Цитата дня
24 ноября 2020

Песков — о том, почему Путин не может сделать прививку от COVID-19 как доброволец

23 ноября 2020

Путин подписал закон о повышении НДФЛ. Он коснется россиян, которые получают больше 5 миллионов рублей в год

19 ноября 2020

В Петербурге депутат порвал портрет «неизвестного, похожего на Путина». К нему приехали пять полицейских

28 октября 2020

Россияне, которые лечатся от COVID-19 дома, получат лекарства бесплатно. На это хотят выделить 5 миллиардов рублей

24 октября 2020

Навальный поднялся на четвертое место в списке людей, которым доверяют россияне

23 октября 2020

Путин заявил, что лично попросил выпустить Навального за границу

13 октября 2020

Путин поручил создать комиссию по защите от новых инфекций. Ее возглавит Медведев

7 октября 2020

Путинская организация запустила школу «Топ-блог». Подростков собираются учить «нетоксичному блогерству»

1 октября 2020

Навальный: «За моим отравлением стоит Путин»

24 сентября 2020

Правительство поможет некоммерческим организациям. Об этом попросил Путин

21 сентября 2020

«Важные истории»: Приближенные Путина участвовали в офшорных сделках на миллионы долларов

14 сентября 2020

«Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором»: Тихановская обратилась к Путину

«Много про белорусов»: Что сказал Путин в интервью каналу «Россия 24»
«Много про белорусов»: Что сказал Путин в интервью каналу «Россия 24» И немного про коронавирус
«Много про белорусов»: Что сказал Путин в интервью каналу «Россия 24»

«Много про белорусов»: Что сказал Путин в интервью каналу «Россия 24»
И немного про коронавирус

Чей имидж сильнее всего пострадал от карантина

Собянину пришлось хуже всего

Чей имидж сильнее всего пострадал от карантина

Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин

В преддверии голосования по поправкам жителям подняли настроение

Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин

«Мне 78 лет, и я хожу на все митинги»

«Мне 78 лет, и я хожу на все митинги»«Если ты ничего не делаешь, ты в этом участвуешь»

«Мне 78 лет, и я хожу на все митинги»

«Мне 78 лет, и я хожу на все митинги»
«Если ты ничего не делаешь, ты в этом участвуешь»

Москвичи, которые переехали в Грузию

Москвичи, которые переехали в ГрузиюО жизни в Тбилиси и протестах

Москвичи, которые переехали в Грузию

Москвичи, которые переехали в Грузию
О жизни в Тбилиси и протестах

«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти
«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти Мы поговорили с бывшим зэком, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей
«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти

«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти
Мы поговорили с бывшим зэком, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей

Владимир Путин — о блогерах, разрушающих стереотипы о России

Президент похвалил «народных журналистов»

Владимир Путин — о блогерах, разрушающих стереотипы о России

Авторы учебников пожаловались Путину на Минобрнауки

Некоторые негативные заключения на пособия сделаны по не существующим в них параграфам

Авторы учебников пожаловались Путину на Минобрнауки

Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой
Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой Канадский фастфуд из 50-х
Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой

Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой
Канадский фастфуд из 50-х

Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина
Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина Которого не хватает российским медиа
Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина

Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина
Которого не хватает российским медиа

Популярность марихуаны у москвичей, самые приставучие песни и судьба Али Феруза

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Популярность марихуаны у москвичей, самые приставучие песни и судьба Али Феруза

«Дождь»: Кремль обыграет недопуск России на Олимпиаду в предвыборной кампании

При этом выборы хотят провести без скандалов и нарушений

«Дождь»: Кремль обыграет недопуск России на Олимпиаду в предвыборной кампании

Колонка Путина в Bloomberg, игра по вселенной Гарри Поттера и новый клип Pussy Riot
Колонка Путина в Bloomberg, игра по вселенной Гарри Поттера и новый клип Pussy Riot Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Колонка Путина в Bloomberg, игра по вселенной Гарри Поттера и новый клип Pussy Riot

Колонка Путина в Bloomberg, игра по вселенной Гарри Поттера и новый клип Pussy Riot
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Противники «Матильды» обратились к Путину

Активисты просят Путина вмешаться и не допустить выход фильма на экраны

Противники «Матильды» обратились к Путину

Владимир Путин возглавил сентябрьский рейтинг доверия политикам

На второй строчке — министр обороны Сергей Шойгу

Владимир Путин возглавил сентябрьский рейтинг доверия политикам

Улицы Льва Толстого и Тимура Фрунзе перекроют из-за визита Путина в «Яндекс»

Они будут закрыты для проезда примерно с 14:00 до 14:30

Улицы Льва Толстого и Тимура Фрунзе перекроют из-за визита Путина в «Яндекс»

Владимир Путин — о женщинах и выходных

Президент объяснил, почему никогда не берет выходные

Владимир Путин — о женщинах и выходных

Путин подписал закон о разделении банков на базовые и универсальные

У банков с базовой лицензией теперь будет упрощенное регулирование

Путин подписал закон о разделении банков на базовые и универсальные

Плакат с портретом Путина и надписью «Надоел» на Невском проспекте

Плакат повторяет промо к всероссийской акции движения «Открытая Россия»

Плакат с портретом Путина и надписью «Надоел» на Невском проспекте

«Голосовать буду за „Единую Россию“, за Марию Баранову»: 18-летние москвичи — о думских выборах
«Голосовать буду за „Единую Россию“, за Марию Баранову»: 18-летние москвичи — о думских выборах И об особенностях жизни в России
«Голосовать буду за „Единую Россию“, за Марию Баранову»: 18-летние москвичи — о думских выборах

«Голосовать буду за „Единую Россию“, за Марию Баранову»: 18-летние москвичи — о думских выборах
И об особенностях жизни в России

Путин увеличил максимальную сумму обмена валюты без паспорта

Также увеличен лимит для упрощённой идентификации во время обмена валюты

Путин увеличил максимальную сумму обмена валюты без паспорта

Владимир Путин — о последствиях Brexit для Европы

По мнению Путина, решение Великобритании о выходе из ЕС связано с размыванием национальных границ

Владимир Путин — о последствиях Brexit для Европы

Путин оказался на 29-м месте в списке самых влиятельных людей

На первой строчке оказалась глава МВФ Кристин Лагард

Путин оказался на 29-м месте в списке самых влиятельных людей

Стала известна дата прямой линии с Путиным

Задать вопрос Владимиру Путину смогут не только приглашённые в студию программы гости, но и граждане со всех городов страны

Стала известна дата прямой линии с Путиным

Дмитрий Песков — о готовящемся информационном вбросе против России

В пресс-службу президента поступили «елейно-любезные запросы, составленные в допросной манере»

Дмитрий Песков — о готовящемся информационном вбросе против России

Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте»

В ходе исследования изучили 4,5 миллиарда публичных постов и 6 миллиардов комментариев в соцсети

Самые важные темы 2015 года среди пользователей «ВКонтакте»

Путин разрешил подать в суд на Украину за невыплату долга

Такое поручение президент дал министру финансов Антону Силуанову

Путин разрешил подать в суд на Украину за невыплату долга

Путин подписал закон о неподсудности священных книг

По закону священные писания христианства, ислама, буддизма и иудаизма не могут проверяться на экстремизм

Путин подписал закон о неподсудности священных книг

Путин подписал закон о порядке эвакуации автомобилей

Согласно тексту документа, эвакуация автомобиля прекращается в присутствии его водителя, если причина задержания устранена

Путин подписал закон о порядке эвакуации автомобилей

Электоральный рейтинг Путина вернулся к рекордным 76 %

В течение апреля электоральный рейтинг Путина держался на отметке в 75 %

Электоральный рейтинг Путина вернулся к рекордным 76 %

Как Россия смотрела «Прямую линию» с Владимиром Путиным
Как Россия смотрела «Прямую линию» с Владимиром Путиным Банки с водой у телевизоров, селфи и внимательные коты — The Village посмотрел, как телезрители фиксировали в своих Instagram четырёхчасовой разговор президента с народом
Как Россия смотрела «Прямую линию» с Владимиром Путиным

Как Россия смотрела «Прямую линию» с Владимиром Путиным
Банки с водой у телевизоров, селфи и внимательные коты — The Village посмотрел, как телезрители фиксировали в своих Instagram четырёхчасовой разговор президента с народом

ИНИОН просит у Путина помощи в восстановлении работы библиотеки

Коллектив ИНИОН попросил у президента помощи в «воссоздании фондов библиотеки как на бумажных, так и электронных носителях»

ИНИОН просит у Путина помощи в восстановлении работы библиотеки

Владимир Путин — о сходстве артистов с трактористами

Президент России вручил государственные награды деятелям культуры, учёным, экономистам, политикам и и представителям рабочих специальностей

Владимир Путин — о сходстве артистов с трактористами

Константин Сонин — о плюсах падения цен на нефть

Проректор Высшей школы экономики Константин Сонин рассказал, чем падение цен на нефть полезно для России

Константин Сонин — о плюсах падения цен на нефть

Путин — о росте цен на бензин (обновлено)

Владимир Путин призвал ФАС обратить внимание на ситуацию с ценами на бензин

Путин — о росте цен на бензин (обновлено)

Предприниматели — об обещанной им сегодня поддержке Путина
Предприниматели — об обещанной им сегодня поддержке Путина The Village попросил предпринимателей оценить экономические тезисы президента, произнесённые во время послания Федеральному Собранию
Предприниматели — об обещанной им сегодня поддержке Путина

Предприниматели — об обещанной им сегодня поддержке Путина
The Village попросил предпринимателей оценить экономические тезисы президента, произнесённые во время послания Федеральному Собранию

Новый минимальный размер оплаты труда в России

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин

Новый минимальный размер оплаты труда в России

Сколько россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента

Данные привёл аналитический портал «Левада-центр»

Сколько россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента

Микки Рурк — о Владимире Путине

Актёр поделился своими впечатлениями от встречи с президентом России

Микки Рурк — о Владимире Путине

Выступление Владимира Путина на заседании «Валдая»

Президент России ответил на вопросы участников дискуссионного клуба «Валдай»

Выступление Владимира Путина на заседании «Валдая»

Продолжительность аплодисментов во время выступления Путина

Мы посчитали количество и продолжительность аплодисментов во время заявления Владимира Путина в связи с обращением Крыма о вхождении в состав России

Продолжительность аплодисментов во время выступления Путина

Активисты начали кампанию против закона о прописке

Активисты запустили сайт противодействия закону, предполагающему ужесточение контроля за регистрацией граждан по месту жительства.

Активисты начали кампанию против закона о прописке

Вертолётные площадки в Кремле и Белом доме появятся в начале 2013 года

Вертолётные площадки в Кремле и Доме правительства появятся уже в первом квартале 2013 года.

Вертолётные площадки в Кремле и Белом доме появятся в начале 2013 года

Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) Куда пропал кот президента, кто такие турникмены, чем провинилась бывшая б., что запретили власти и как танцевать гангнам-стайл — The Village собрал первую часть словаря горожанина 2012 года.
Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)

Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)
Куда пропал кот президента, кто такие турникмены, чем провинилась бывшая б., что запретили власти и как танцевать гангнам-стайл — The Village собрал первую часть словаря горожанина 2012 года.

События года: Январь, февраль, март
События года: Январь, февраль, март Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.
События года: Январь, февраль, март

События года: Январь, февраль, март
Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.

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