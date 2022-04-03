Итоги 2012: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) Куда пропал кот президента, кто такие турникмены, чем провинилась бывшая б., что запретили власти и как танцевать гангнам-стайл — The Village собрал первую часть словаря горожанина 2012 года.