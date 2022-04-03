«Разведенка без семьи и с детьми от любовниц решил установить День семьи, любви и верности» Реакция твиттера на праздник, который ввел Путин
Песков — о том, почему Путин не может сделать прививку от COVID-19 как доброволец
Путин подписал закон о повышении НДФЛ. Он коснется россиян, которые получают больше 5 миллионов рублей в год
В Петербурге депутат порвал портрет «неизвестного, похожего на Путина». К нему приехали пять полицейских
Россияне, которые лечатся от COVID-19 дома, получат лекарства бесплатно. На это хотят выделить 5 миллиардов рублей
Путинская организация запустила школу «Топ-блог». Подростков собираются учить «нетоксичному блогерству»
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«Много про белорусов»: Что сказал Путин в интервью каналу «Россия 24» И немного про коронавирус
Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин
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«Мне 78 лет, и я хожу на все митинги» «Если ты ничего не делаешь, ты в этом участвуешь»
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«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти Мы поговорили с бывшим зэком, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей
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Некоторые негативные заключения на пособия сделаны по не существующим в них параграфам
Популярность марихуаны у москвичей, самые приставучие песни и судьба Али Феруза
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Плакат с портретом Путина и надписью «Надоел» на Невском проспекте
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Также увеличен лимит для упрощённой идентификации во время обмена валюты
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Президент России вручил государственные награды деятелям культуры, учёным, экономистам, политикам и и представителям рабочих специальностей
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