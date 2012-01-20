«Может быть, здесь нам создать парковую зону, прямо у Кремля?» — заявил премьер, пожаловавшись на то, что за последние десятилетия в центре уничтожили почти все парки. На это столичный мэр ответил: «Это было бы здорово. Это было бы очень интересное решение». По мнению премьера, строительство в этой зоне создаст дополнительную нагрузку на центр Москвы, а также испортит исторический вид. «Пообсуждайте и общественность привлеките. Я думаю, москвичи включатся», — напутствовал Путин. Напомним, еще осенью The Village стало известно, что девелоперская компания State Development разрабатывает проект парка, который должен стать новым центром района Зарядье. При этом Никольская улица, Варварка, а также переулки вокруг ГУМа и Гостиного Двора превратятся в пешеходную зону с велодорожками. Под парком, на месте подземных этажей бывшей гостиницы, расположится парковка на 1700 мест. Как заявил тогда генеральный директор компании Андрей Гринев, «идея настолько утопична, что может стать явью».

