Накануне приложение британской газеты The Guardian опубликовало рецензию на первый лондонский ресторан Аркадия Новикова, империя которого насчитывает десятки дорогих и пафосных заведений. Известный ресторанный критик Джей Райнер в прямом смысле разгромил «Новикова». Кому-то рецензия наверняка покажется необъективной, но The Village решил перевести ее целиком, ведь этот небольшой текст помогает понять, как со стороны выглядит то, что давно привычно московскому глазу.

«Если хотите, можете ненавидеть Новикова из принципа. Аркадий Новиков, чье имя красуется на двери, владеет примерно 50 ресторанами в Москве и любит хвастать своим знакомством с Владимиром Путиным. Однажды он рассказывал мне о своей работе для Кремля, а как-то раз убежал с интервью, чтобы развлечь жену Путина Людмилу экскурсией по своему новому заведению. Конечно, на Wikileaks Путина обвиняли в превращении России в убогую клептократию. Еще он, возможно, причастен к жестоким кампаниям в Чечне, а сейчас его винят в подтасовке результатов парламентских выборов. И если судить о человеке по его друзьям, то открытию в Лондоне шикарного ресторана Новикова радоваться не стоит.

Мы заказали рагу из кролика с паппарделле и телячью печень со сливочным маслом и шалфеем. Моя дама произнесла: «Это вкус дешевой китайской кухни». Она права.

Впрочем, вам вовсе не обязательно ненавидеть Новикова из принципа. Тем более что в его новом ресторане достаточно вещей, которые сами по себе неприятны. Странности начинаются сразу — если вы заказываете столик на 9 часов, вам скажут, что бронь действует всего 2 часа. Вторая странность — горилла в бомбере у входа, которая неожиданно появляется и начинает гавкать: „Вы ужинаете здесь сегодня?“ На это я мог промолвить лишь: „Ну если вы позволите“. Внутри очень много людей. Но нас замечают и ведут через толпу. „Новиков“ огромен. На самом деле это два ресторана в одном. Первое помещение — с паназиатской кухней, которая состоит из китайских, малазийских и японских блюд (как будто это одно и то же). Кстати, в меню есть стоящий перед угрозой вымирания голубой тунец. Но не удивляйтесь. Новиков же кормит Путина, зачем ему беспокоиться о такой безделице, как экология?

Спустившись по лестнице и пройдя мимо молодых дам и их солидных кавалеров, потягивающих коктейли в баре, вы попадаете в огромный итальянский ресторан — без окон, зато с украшениями из кованого железа, деревенскими люстрами, огромной открытой кухней с мясными тушами и грохочущей музыкой, от которой аж яйца звенят. Это напомнило мне рестораны Лас-Вегаса, с одной лишь разницей. В Вегасе, как правило, очень хорошие рестораны, потому что конкуренция там серьезная. А в „Новикове“ всё очень, очень плохо: цены ошеломляют, а процесс приготовления блюд настолько неуклюжий, неправильный и мрачный, что хочется поздравить повара с выдающимся непрофессионализмом.

Но было и кое-что хорошее. Моя спутница одобрила вителло тонато — тонко нарезанную телятину с анчоусами и соусом из тунца. Жареные грибы с яйцами тоже оправдали свои £18,5. Но это ни разу не итальянская кухня. Мы заказали рагу из кролика с паппарделле и телячью печень со сливочным маслом и шалфеем. Моя дама произнесла: „Это вкус дешевой китайской кухни“. Она права.

В городе, где и без того много ужасных и безвкусных ресторанов, Новиков сумел задать новую планку.

Мне хватит минуты, чтобы приговорить кролика: маленькие неровные кусочки мяса, вязкий соус, словно разведенный в ведре кукурузной муки, и странный куриный аромат, напоминающий бульонный кубик. Это было похоже на курицу с лапшой Pot Noodle, которую достали из родного пластикового стаканчика. У жареной печени были те же недостатки. Трагедия в том, что под соусом вкуса обоев покоилась отличная печень, окончившая жизнь так плачевно. Цукини фри были слишком горячими, мокрыми и пересоленными. Закончили мы непонятной кучей бесформенных итальянских меренг — и на том спасибо, что сахара достаточно. А вот винная карта как будто в наказание состояла из вин, которые в Италии продаются в магазинах по €8 за бутылку, а здесь стоят 50 фунтов. Зато официанты — безупречные итальянцы в том смысле, что беспрестанно пререкаются. Стоимость блюд в меню и в счете отличалась.

А знаете, что самое удручающее? Здесь заняты все столики, всё блестит бронзовым загаром и ботоксом. И мой вам совет: не ходите к Новикову. Вот даже не думайте. В городе, где и без того много ужасных и безвкусных ресторанов, Новиков сумел задать новую планку. И это его реальное достижение».