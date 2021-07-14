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Племянник Владимира Путина будет выдвигаться в Госдуму
14 июля 2021

Племянник Владимира Путина будет выдвигаться в Госдуму

Песков — о том, почему Путин не может сделать прививку от COVID-19 как доброволец
Цитата дня
24 ноября 2020

Песков — о том, почему Путин не может сделать прививку от COVID-19 как доброволец

23 ноября 2020

Путин подписал закон о повышении НДФЛ. Он коснется россиян, которые получают больше 5 миллионов рублей в год

19 ноября 2020

В Петербурге депутат порвал портрет «неизвестного, похожего на Путина». К нему приехали пять полицейских

28 октября 2020

Россияне, которые лечатся от COVID-19 дома, получат лекарства бесплатно. На это хотят выделить 5 миллиардов рублей

24 октября 2020

Навальный поднялся на четвертое место в списке людей, которым доверяют россияне

23 октября 2020

Путин заявил, что лично попросил выпустить Навального за границу

13 октября 2020

Путин поручил создать комиссию по защите от новых инфекций. Ее возглавит Медведев

7 октября 2020

Путинская организация запустила школу «Топ-блог». Подростков собираются учить «нетоксичному блогерству»

1 октября 2020

Навальный: «За моим отравлением стоит Путин»

24 сентября 2020

Правительство поможет некоммерческим организациям. Об этом попросил Путин

21 сентября 2020

«Важные истории»: Приближенные Путина участвовали в офшорных сделках на миллионы долларов

14 сентября 2020

«Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором»: Тихановская обратилась к Путину