Цитата дня
24 ноября 2020
Песков — о том, почему Путин не может сделать прививку от COVID-19 как доброволец
23 ноября 2020
Путин подписал закон о повышении НДФЛ. Он коснется россиян, которые получают больше 5 миллионов рублей в год
19 ноября 2020
В Петербурге депутат порвал портрет «неизвестного, похожего на Путина». К нему приехали пять полицейских
28 октября 2020
Россияне, которые лечатся от COVID-19 дома, получат лекарства бесплатно. На это хотят выделить 5 миллиардов рублей
7 октября 2020
Путинская организация запустила школу «Топ-блог». Подростков собираются учить «нетоксичному блогерству»
21 сентября 2020