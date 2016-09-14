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«Много про белорусов»: Что сказал Путин в интервью каналу «Россия 24»
«Много про белорусов»: Что сказал Путин в интервью каналу «Россия 24» И немного про коронавирус
«Много про белорусов»: Что сказал Путин в интервью каналу «Россия 24»

«Много про белорусов»: Что сказал Путин в интервью каналу «Россия 24»
И немного про коронавирус

Чей имидж сильнее всего пострадал от карантина

Собянину пришлось хуже всего

Чей имидж сильнее всего пострадал от карантина
Собянину пришлось хуже всего

Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин

В преддверии голосования по поправкам жителям подняли настроение

Часть москвичей считает, что карантин отменили слишком рано. На снятии ограничений настоял Путин
В преддверии голосования по поправкам жителям подняли настроение

«Мне 78 лет, и я хожу на все митинги»

«Мне 78 лет, и я хожу на все митинги»«Если ты ничего не делаешь, ты в этом участвуешь»

«Мне 78 лет, и я хожу на все митинги»

«Мне 78 лет, и я хожу на все митинги»
«Если ты ничего не делаешь, ты в этом участвуешь»

Москвичи, которые переехали в Грузию

Москвичи, которые переехали в ГрузиюО жизни в Тбилиси и протестах

Москвичи, которые переехали в Грузию

Москвичи, которые переехали в Грузию
О жизни в Тбилиси и протестах

«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти
«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти Мы поговорили с бывшим зэком, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей
«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти

«Путин — сказочный долгожитель»: История россиянина, которого наказали за неуважение к власти
Мы поговорили с бывшим зэком, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей

Владимир Путин — о блогерах, разрушающих стереотипы о России

Президент похвалил «народных журналистов»

Владимир Путин — о блогерах, разрушающих стереотипы о России
Президент похвалил «народных журналистов»

Авторы учебников пожаловались Путину на Минобрнауки

Некоторые негативные заключения на пособия сделаны по не существующим в них параграфам

Авторы учебников пожаловались Путину на Минобрнауки
Некоторые негативные заключения на пособия сделаны по не существующим в них параграфам

Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой
Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой Канадский фастфуд из 50-х
Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой

Путин на обед: 3 места с квебекской картошкой
Канадский фастфуд из 50-х

Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина
Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина Которого не хватает российским медиа
Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина

Красивый сюрреализм в инстаграме турецкого зина
Которого не хватает российским медиа

Популярность марихуаны у москвичей, самые приставучие песни и судьба Али Феруза

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Популярность марихуаны у москвичей, самые приставучие песни и судьба Али Феруза
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

«Дождь»: Кремль обыграет недопуск России на Олимпиаду в предвыборной кампании

При этом выборы хотят провести без скандалов и нарушений

«Дождь»: Кремль обыграет недопуск России на Олимпиаду в предвыборной кампании
При этом выборы хотят провести без скандалов и нарушений

Колонка Путина в Bloomberg, игра по вселенной Гарри Поттера и новый клип Pussy Riot
Колонка Путина в Bloomberg, игра по вселенной Гарри Поттера и новый клип Pussy Riot Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Колонка Путина в Bloomberg, игра по вселенной Гарри Поттера и новый клип Pussy Riot

Колонка Путина в Bloomberg, игра по вселенной Гарри Поттера и новый клип Pussy Riot
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Противники «Матильды» обратились к Путину

Активисты просят Путина вмешаться и не допустить выход фильма на экраны

Противники «Матильды» обратились к Путину
Активисты просят Путина вмешаться и не допустить выход фильма на экраны

Владимир Путин возглавил сентябрьский рейтинг доверия политикам

На второй строчке — министр обороны Сергей Шойгу

Владимир Путин возглавил сентябрьский рейтинг доверия политикам
На второй строчке — министр обороны Сергей Шойгу

Улицы Льва Толстого и Тимура Фрунзе перекроют из-за визита Путина в «Яндекс»

Они будут закрыты для проезда примерно с 14:00 до 14:30

Улицы Льва Толстого и Тимура Фрунзе перекроют из-за визита Путина в «Яндекс»
Они будут закрыты для проезда примерно с 14:00 до 14:30

Владимир Путин — о женщинах и выходных

Президент объяснил, почему никогда не берет выходные

Владимир Путин — о женщинах и выходных
Президент объяснил, почему никогда не берет выходные

Путин подписал закон о разделении банков на базовые и универсальные

У банков с базовой лицензией теперь будет упрощенное регулирование

Путин подписал закон о разделении банков на базовые и универсальные
У банков с базовой лицензией теперь будет упрощенное регулирование

Плакат с портретом Путина и надписью «Надоел» на Невском проспекте

Плакат повторяет промо к всероссийской акции движения «Открытая Россия»

Плакат с портретом Путина и надписью «Надоел» на Невском проспекте
Плакат повторяет промо к всероссийской акции движения «Открытая Россия»

«Голосовать буду за „Единую Россию“, за Марию Баранову»: 18-летние москвичи — о думских выборах
«Голосовать буду за „Единую Россию“, за Марию Баранову»: 18-летние москвичи — о думских выборах И об особенностях жизни в России
«Голосовать буду за „Единую Россию“, за Марию Баранову»: 18-летние москвичи — о думских выборах

«Голосовать буду за „Единую Россию“, за Марию Баранову»: 18-летние москвичи — о думских выборах
И об особенностях жизни в России

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