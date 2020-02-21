Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад
«Проект» — о том, кто заработал на госзакупках для борьбы с коронавирусом
«Ростеху» достался каждый десятый «коронавирусный» рубль
«Проект» — о том, кто заработал на госзакупках для борьбы с коронавирусом «Ростеху» достался каждый десятый «коронавирусный» рубль
Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)
Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями
Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено) Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями
Пригожин перевел «попавшему в беду» Навальному миллион. Беду принесла как раз компания бизнесмена
Также бизнесмен хочет стать совладельцем фонда оппозиционера
Пригожин перевел «попавшему в беду» Навальному миллион. Беду принесла как раз компания бизнесмена Также бизнесмен хочет стать совладельцем фонда оппозиционера
Расследовать преступления без допросов и экспертиз, если все и так очевидно
МВД хочет сократить срок следствия до десяти дней
Расследовать преступления без допросов и экспертиз, если все и так очевидно МВД хочет сократить срок следствия до десяти дней
Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию
Его увезли в военную часть в Архангельске
Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию Его увезли в военную часть в Архангельске
10 влиятельных силовиков, семьи которых связаны с Западом
Офшорные компании, вид на жительство и, конечно, недвижимость
10 влиятельных силовиков, семьи которых связаны с Западом Офшорные компании, вид на жительство и, конечно, недвижимость
«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе
В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов
«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов
Демографа Алексея Ракшу уволили из Росстата. Он сомневался в статистике смертей от COVID-19
Он давал комментарии для расследований «Медузы» и The New York Times
Демографа Алексея Ракшу уволили из Росстата. Он сомневался в статистике смертей от COVID-19 Он давал комментарии для расследований «Медузы» и The New York Times
Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию
Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова
Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова
«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе
Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России
О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты
Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты
Москва продолжает покупать китайские тесты на коронавирус. Хотя в других странах от них отказываются
Депздрав все еще называет их голландскими
Москва продолжает покупать китайские тесты на коронавирус. Хотя в других странах от них отказываются Депздрав все еще называет их голландскими
«Открытые медиа» — о засекреченной недвижимости генпрокурора Игоря Краснова
Квартира в собственности Российской Федерации и коттедж на Рублевке
«Открытые медиа» — о засекреченной недвижимости генпрокурора Игоря Краснова Квартира в собственности Российской Федерации и коттедж на Рублевке
Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов
Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу
Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу
«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов
От выходцев из «Новой газеты»
«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов От выходцев из «Новой газеты»
«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию
Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»
«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»
Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами
И какими способами власти следят за горожанами
Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами И какими способами власти следят за горожанами
«Открытые медиа» — о земельных участках семьи Марата Хуснуллина площадью в пол-Лихтенштейна
Общая стоимость активов чиновника и его близких превышает 3,2 миллиарда рублей