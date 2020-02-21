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Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад
Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад
Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад

Моя подруга выпала с балкона в Мурино и погибла. Ее бойфренда арестовали, потом отпустили. А моя жизнь превратилась в ад

«Проект» — о том, кто заработал на госзакупках для борьбы с коронавирусом

«Ростеху» достался каждый десятый «коронавирусный» рубль

«Проект» — о том, кто заработал на госзакупках для борьбы с коронавирусом
«Ростеху» достался каждый десятый «коронавирусный» рубль

Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)

Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями

Монахиню московского монастыря обязали продать свой Mercedes-Benz (обновлено)
Патриарх Кирилл призвал священнослужителей не пользоваться роскошными автомобилями

Пригожин перевел «попавшему в беду» Навальному миллион. Беду принесла как раз компания бизнесмена

Также бизнесмен хочет стать совладельцем фонда оппозиционера

Пригожин перевел «попавшему в беду» Навальному миллион. Беду принесла как раз компания бизнесмена
Также бизнесмен хочет стать совладельцем фонда оппозиционера

Расследовать преступления без допросов и экспертиз, если все и так очевидно

МВД хочет сократить срок следствия до десяти дней

Расследовать преступления без допросов и экспертиз, если все и так очевидно
МВД хочет сократить срок следствия до десяти дней

Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию

Его увезли в военную часть в Архангельске

Пресс-секретаря профсоюза «Альянс врачей» насильно забрали в армию
Его увезли в военную часть в Архангельске

10 влиятельных силовиков, семьи которых связаны с Западом

Офшорные компании, вид на жительство и, конечно, недвижимость

10 влиятельных силовиков, семьи которых связаны с Западом
Офшорные компании, вид на жительство и, конечно, недвижимость

«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе

В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов

«Медуза»: Персональные данные всех интернет-избирателей лежали в (почти) открытом доступе
В голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов

Демографа Алексея Ракшу уволили из Росстата. Он сомневался в статистике смертей от COVID-19

Он давал комментарии для расследований «Медузы» и The New York Times

Демографа Алексея Ракшу уволили из Росстата. Он сомневался в статистике смертей от COVID-19
Он давал комментарии для расследований «Медузы» и The New York Times

Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию

Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова

Еще одного сотрудника ФБК «подкараулили у дома» и забрали в армию
Ранее туда же силой отправили Руслана Шаведдинова

«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе

Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов

«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе
Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов

Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России

О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты

Российский аналитик рассказал о фальсификации статистики по коронавирусу в России
О том же говорили врачи, демографы и иностранные журналисты

Москва продолжает покупать китайские тесты на коронавирус. Хотя в других странах от них отказываются

Депздрав все еще называет их голландскими

Москва продолжает покупать китайские тесты на коронавирус. Хотя в других странах от них отказываются
Депздрав все еще называет их голландскими

«Открытые медиа» — о засекреченной недвижимости генпрокурора Игоря Краснова

Квартира в собственности Российской Федерации и коттедж на Рублевке

«Открытые медиа» — о засекреченной недвижимости генпрокурора Игоря Краснова
Квартира в собственности Российской Федерации и коттедж на Рублевке

Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов

Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу

Дептранс ответил на обвинения «Би-би-си» в продаже масок и перчаток с наценкой в тысячи процентов
Средства защиты по низким ценам так и не поступили городу

«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов

От выходцев из «Новой газеты»

«Важные истории» — новое медиа с независимыми расследованиями и курсами для журналистов
От выходцев из «Новой газеты»

«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию

Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»

«Медиазона»: Власти используют образ врачей, чтобы вести пропаганду за поправки в Конституцию
Чиновники в регионах распространяют ролики, в которых просят поддержать медработников голосом «за»

Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами

И какими способами власти следят за горожанами

Сколько мэрия потратила на слежку за москвичами
И какими способами власти следят за горожанами

«Открытые медиа» — о земельных участках семьи Марата Хуснуллина площадью в пол-Лихтенштейна

Общая стоимость активов чиновника и его близких превышает 3,2 миллиарда рублей

«Открытые медиа» — о земельных участках семьи Марата Хуснуллина площадью в пол-Лихтенштейна
Общая стоимость активов чиновника и его близких превышает 3,2 миллиарда рублей

«Трансперенси» — о полетах главы Минпромторга в Геленджик на бизнес-джетах

Замечательный мужик меня вывез в Геленджик

«Трансперенси» — о полетах главы Минпромторга в Геленджик на бизнес-джетах
Замечательный мужик меня вывез в Геленджик

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