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В «Магнитах» появятся фандоматы Procter & Gamble. Бренды стали партнерами по экоинициативам

Компании построят детские площадки из переработанного пластика, а рекламировать их будет Дима Билан

В «Магнитах» появятся фандоматы Procter & Gamble. Бренды стали партнерами по экоинициативам
Компании построят детские площадки из переработанного пластика, а рекламировать их будет Дима Билан

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?

Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это?
Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах

Delivery Club запустил социальную рекламу о профессии курьера

Разработкой кампании занималась команда Look At Media и The Village

Delivery Club запустил социальную рекламу о профессии курьера
Разработкой кампании занималась команда Look At Media и The Village

Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей

Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае

Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей
Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае

В Москве появилась горячая линия для борьбы с зависимостью от фастфуда

Агентство FIRMA запустило необычную рекламную кампанию по борьбе с фастфудом.

В Москве появилась горячая линия для борьбы с зависимостью от фастфуда
Агентство FIRMA запустило необычную рекламную кампанию по борьбе с фастфудом.

На информационных сайтах появились «Новости от классиков»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с рекламным агентством Slava запустило интернет-акцию с новостями из сюжетов классических произведений.

На информационных сайтах появились «Новости от классиков»
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с рекламным агентством Slava запустило интернет-акцию с новостями из сюжетов классических произведений.