В «Магнитах» появятся фандоматы Procter & Gamble. Бренды стали партнерами по экоинициативам
Компании построят детские площадки из переработанного пластика, а рекламировать их будет Дима Билан
В «Магнитах» появятся фандоматы Procter & Gamble. Бренды стали партнерами по экоинициативам Компании построят детские площадки из переработанного пластика, а рекламировать их будет Дима Билан
Чтобы привлечь миллениалов, «Перекресток» выпустил музыкальный альбом. Сработало ли это? Изучаем баллады о шашлыке и летающих огурцах
Delivery Club запустил социальную рекламу о профессии курьера
Разработкой кампании занималась команда Look At Media и The Village
Delivery Club запустил социальную рекламу о профессии курьера Разработкой кампании занималась команда Look At Media и The Village
Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей
Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае
Реклама Москвы за границей за 16 миллионов рублей Рекламу Москвы разместят на автобусах в Риме, Париже, Мюнхене и Шанхае
В Москве появилась горячая линия для борьбы с зависимостью от фастфуда
Агентство FIRMA запустило необычную рекламную кампанию по борьбе с фастфудом.
В Москве появилась горячая линия для борьбы с зависимостью от фастфуда Агентство FIRMA запустило необычную рекламную кампанию по борьбе с фастфудом.
На информационных сайтах появились «Новости от классиков»
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с рекламным агентством Slava запустило интернет-акцию с новостями из сюжетов классических произведений.