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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено19 ноября 2020

Сеть книжных «Республика» решила объявить себя банкротом. Из-за пандемии она не может заплатить поставщикам

10 августа 2020

«Эксмо» подало иск к сети «Республика» на 122 миллиона рублей

«Республика» открыла книжный аутлет в Москве

Там можно будет купить книги с большими скидками

«Республика» открыла книжный аутлет в Москве

«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства

«Эксмо-АСТ» такой ситуацией недовольно

«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства

«Республика» сменит формат после эпидемии. Каждый магазин получит индивидуальный концепт

Магазины превратят в социальные пространства с кофе-пойнтами и зонами отдыха

«Республика» сменит формат после эпидемии. Каждый магазин получит индивидуальный концепт

Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем
Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем С днем рождения, кубик!
Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем

Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем
С днем рождения, кубик!

На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели

Товары предоставляет «Республика»

На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели

«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах

Новая точка притяжения в центре Москвы

«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах

«Республика» отказалась от пластиковых пакетов

За покупку шопера покупатели получат бонусы

«Республика» отказалась от пластиковых пакетов

Голый Санта: Блокноты и значки «Республики» по мультфильму «Рик и Морти»

«Республика» представила новую коллекцию

Голый Санта: Блокноты и значки «Республики» по мультфильму «Рик и Морти»

В «Республике» на Воздвиженке расскажут, как устроен Берлинский кинофестиваль

Лекцию проведет кинокритик Алиса Таёжная

В «Республике» на Воздвиженке расскажут, как устроен Берлинский кинофестиваль

«Некрасовка» разыграет сертификаты в «Республику» за рецензии на книги

Для участия в библиотечном конкурсе нужно прочесть семь книг

«Некрасовка» разыграет сертификаты в «Республику» за рецензии на книги

Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея

Сувенирную коллекцию выпустили вместе с магазинами «Республика»

Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея

«Черная пятница»: 10 классных вещей из «Республики» со скидкой
ПРОМО
«Черная пятница»: 10 классных вещей из «Республики» со скидкой Наушники Marshall, книга Умберто Эко и виниловый проигрыватель
«Черная пятница»: 10 классных вещей из «Республики» со скидкой
ПРОМО

«Черная пятница»: 10 классных вещей из «Республики» со скидкой
Наушники Marshall, книга Умберто Эко и виниловый проигрыватель

Расширенный универмаг Trend Island дополнили 30 новыми брендами

Вечеринка открытия пройдет 26 и 27 октября

Расширенный универмаг Trend Island дополнили 30 новыми брендами

Самые дорогие и дешевые школьные принадлежности
Самые дорогие и дешевые школьные принадлежности Сколько в Москве придется заплатить за бюджетные и роскошные тетради, ручки и рюкзаки
Самые дорогие и дешевые школьные принадлежности

Самые дорогие и дешевые школьные принадлежности
Сколько в Москве придется заплатить за бюджетные и роскошные тетради, ручки и рюкзаки

Вечные студенты: Что купить к новому учебному году
Вечные студенты: Что купить к новому учебному году От обустройства рабочего места до разных приятных мелочей
Вечные студенты: Что купить к новому учебному году

Вечные студенты: Что купить к новому учебному году
От обустройства рабочего места до разных приятных мелочей

10 классных подарков из магазина «Республика»
ПРОМО
10 классных подарков из магазина «Республика» Фотоаппарат Hello Kitty, неоновый кактус и восемь других
10 классных подарков из магазина «Республика»
ПРОМО

10 классных подарков из магазина «Республика»
Фотоаппарат Hello Kitty, неоновый кактус и восемь других

В «Меге Теплый Стан» открывается фэшн-пространство Underline

Открытие состоится 16 декабря

В «Меге Теплый Стан» открывается фэшн-пространство Underline

В Москве пройдет школьная ярмарка «Большая перемена»

Она будет работать с 26 июля по 3 сентября

В Москве пройдет школьная ярмарка «Большая перемена»

В «Атриуме» открылась новая кофейня Coffee & Books

Кофейню открыла Анастасия Годунова, бывшая совладелица Good Enough

В «Атриуме» открылась новая кофейня Coffee & Books

Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями

В коллекции десять новых значков

Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями

Одежда Oh, my начнёт продаваться в магазинах «Республика»

С середины сентября стойки с футболками Oh, my начнут появляться в крупных магазинах сети

Одежда Oh, my начнёт продаваться в магазинах «Республика»

Ко Дню Победы из некоторых московских магазинов убрали антифашистский комикс со свастикой

Комикс больше не продают в некоторых магазинах сетей «Московский дом книги» и «Республика»

Ко Дню Победы из некоторых московских магазинов убрали антифашистский комикс со свастикой

130 новогодних подарков для него, для нее и для обоих
130 новогодних подарков для него, для нее и для обоих Украшения, косметика, мелочи для дома и небесполезные аксессуары — рассказываем, чем порадовать себя, друзей и близких на Новый год
130 новогодних подарков для него, для нее и для обоих

130 новогодних подарков для него, для нее и для обоих
Украшения, косметика, мелочи для дома и небесполезные аксессуары — рассказываем, чем порадовать себя, друзей и близких на Новый год

20 идей подарков для него
20 идей подарков для него Наушники, переводные татуировки, кошелёк для мелочи, наручные часы и другие вещи, которые можно подарить другу, отцу и брату на Новый год
20 идей подарков для него

20 идей подарков для него
Наушники, переводные татуировки, кошелёк для мелочи, наручные часы и другие вещи, которые можно подарить другу, отцу и брату на Новый год

Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать

Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать
The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками

Магазин «Республика» устраивает гаражную распродажу

Маркет пройдёт 6 и 7 сентября на территории дизайн-завода «Флакон»

Магазин «Республика» устраивает гаражную распродажу

9 цветных зонтов
9 цветных зонтов Клетчатые, полосатые и в горошек — мы выбрали 9 цветных зонтов, с которыми будет веселее в осенней Москве
9 цветных зонтов

9 цветных зонтов
Клетчатые, полосатые и в горошек — мы выбрали 9 цветных зонтов, с которыми будет веселее в осенней Москве

«Республика» перестала продавать зарубежные журналы

Причина — в невысоком покупательском спросе на газеты и журналы на иностранных языках

«Республика» перестала продавать зарубежные журналы

Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине

Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине
Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.

Что купить: Тени Smashbox, наборы Christina Fitzgerald, парфюм для дома Wax Lyrical
Что купить: Тени Smashbox, наборы Christina Fitzgerald, парфюм для дома Wax Lyrical Ароматы Agent Provocateur, румяна Too Faced, бальзамы Absolution, гель Amala и другие косметические новинки в магазинах Москвы.
Что купить: Тени Smashbox, наборы Christina Fitzgerald, парфюм для дома Wax Lyrical

Что купить: Тени Smashbox, наборы Christina Fitzgerald, парфюм для дома Wax Lyrical
Ароматы Agent Provocateur, румяна Too Faced, бальзамы Absolution, гель Amala и другие косметические новинки в магазинах Москвы.

Лучше меньше: Где покупать блокнот Moleskine
Лучше меньше: Где покупать блокнот Moleskine The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше: Где покупать блокнот Moleskine

Лучше меньше: Где покупать блокнот Moleskine
The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.

Первые лица: Как подбирают продавцов в «Республике»
Первые лица: Как подбирают продавцов в «Республике» The Village решил узнать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый москвич заходил не раз. Во втором выпуске — персонал открывшейся чуть меньше года назад «Республики» на Новом Арбате.
Первые лица: Как подбирают продавцов в «Республике»

Первые лица: Как подбирают продавцов в «Республике»
The Village решил узнать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый москвич заходил не раз. Во втором выпуске — персонал открывшейся чуть меньше года назад «Республики» на Новом Арбате.

Гид the Village: Новогодние подарки
Гид the Village: Новогодние подарки Тарелки, десерты, шарфы и другие вещи, которые можно подарить друзьям и близким на Новый год
Гид the Village: Новогодние подарки

Гид the Village: Новогодние подарки
Тарелки, десерты, шарфы и другие вещи, которые можно подарить друзьям и близким на Новый год

Гид The Village: Где покупать ёлочные украшения
Гид The Village: Где покупать ёлочные украшения The Village выбрал двенадцать магазинов, где можно приобрести игрушки для ёлки.
Гид The Village: Где покупать ёлочные украшения

Гид The Village: Где покупать ёлочные украшения
The Village выбрал двенадцать магазинов, где можно приобрести игрушки для ёлки.

При «Республике» открывается «Школа юного республиканца»

В магазине «Республика» в «Рио» на Ленинском проспекте теперь каждые выходные будут проходить бесплатные занятия с детьми.

При «Республике» открывается «Школа юного республиканца»

Лучше меньше: Где покупать наушники Urbanears
Лучше меньше: Где покупать наушники Urbanears The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше: Где покупать наушники Urbanears

Лучше меньше: Где покупать наушники Urbanears
The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.

Что надеть: Пальто YMC, юбка Carven, клипсы Nina Ricci
Что надеть: Пальто YMC, юбка Carven, клипсы Nina Ricci Пальто YMC, жемчужная нить Christian Dior, сумка Sophie Hulme, джинсы Elizabеth and James, рубашка Carhartt и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Пальто YMC, юбка Carven, клипсы Nina Ricci

Что надеть: Пальто YMC, юбка Carven, клипсы Nina Ricci
Пальто YMC, жемчужная нить Christian Dior, сумка Sophie Hulme, джинсы Elizabеth and James, рубашка Carhartt и другие вещи в магазинах Москвы.

В «Республике» на «Маяковской» открылся магазин Aroma&Spa и Trends Brands

Во флагманской «Республике» открылся concept store, где продают нишевую косметику, предметы для дома и вещи Trends Brands.

В «Республике» на «Маяковской» открылся магазин Aroma&Spa и Trends Brands

Firma разработали фирменный стиль для магазинов Respublica Kids

У новых магазинов «Республики», рассчитанных на детей, появился фирменный стиль.

Firma разработали фирменный стиль для магазинов Respublica Kids

«Воккер» полностью обновил меню

В сети кафе и службе доставки еды «Воккер» полностью поменяли меню: его разработал новый повар из Китая.

«Воккер» полностью обновил меню

На Новом Арбате открылась «Республика»

На Арбате открылся новый магазин «Республика» с зоной коворкинга.

На Новом Арбате открылась «Республика»

Где покупать подарки: 15 онлайн-магазинов
Где покупать подарки: 15 онлайн-магазинов Для тех, кто ещё не успел купить подарки к Новому году, но не собирается провести оставшуюся неделю в очередях, The Village выбрал 15 московских онлайн-магазинов, которые помогут сэкономить время.
Где покупать подарки: 15 онлайн-магазинов

Где покупать подарки: 15 онлайн-магазинов
Для тех, кто ещё не успел купить подарки к Новому году, но не собирается провести оставшуюся неделю в очередях, The Village выбрал 15 московских онлайн-магазинов, которые помогут сэкономить время.

Внешний вид: Анастасия Москвичева, бренд-менеджер магазинов «Республика»
Внешний вид: Анастасия Москвичева, бренд-менеджер магазинов «Республика» Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид: Анастасия Москвичева, бренд-менеджер магазинов «Республика»

Внешний вид: Анастасия Москвичева, бренд-менеджер магазинов «Республика»
Каждую неделю The Village просит знакомых москвичей сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.

Учет: что воруют и покупают в «Республике»
Учет: что воруют и покупают в «Республике» The Village решил выяснить у продавцов, что больше всего воруют и покупают в московских магазинах, кто это делает и почему. Первый в очереди — магазин Республика.
Учет: что воруют и покупают в «Республике»

Учет: что воруют и покупают в «Республике»
The Village решил выяснить у продавцов, что больше всего воруют и покупают в московских магазинах, кто это делает и почему. Первый в очереди — магазин Республика.