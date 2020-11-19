Сеть книжных «Республика» решила объявить себя банкротом. Из-за пандемии она не может заплатить поставщикам
«Республика» попросила поставщиков книг списать долги под угрозой банкротства
«Эксмо-АСТ» такой ситуацией недовольно
«Республика» сменит формат после эпидемии. Каждый магазин получит индивидуальный концепт
Магазины превратят в социальные пространства с кофе-пойнтами и зонами отдыха
Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем С днем рождения, кубик!
На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели
Товары предоставляет «Республика»
«Республика» открыла флагман с коворкингом и кофе на Патриарших прудах
Новая точка притяжения в центре Москвы
Голый Санта: Блокноты и значки «Республики» по мультфильму «Рик и Морти»
«Республика» представила новую коллекцию
В «Республике» на Воздвиженке расскажут, как устроен Берлинский кинофестиваль
Лекцию проведет кинокритик Алиса Таёжная
«Некрасовка» разыграет сертификаты в «Республику» за рецензии на книги
Для участия в библиотечном конкурсе нужно прочесть семь книг
Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея
Сувенирную коллекцию выпустили вместе с магазинами «Республика»
Расширенный универмаг Trend Island дополнили 30 новыми брендами
Вечеринка открытия пройдет 26 и 27 октября
Самые дорогие и дешевые школьные принадлежности Сколько в Москве придется заплатить за бюджетные и роскошные тетради, ручки и рюкзаки
Вечные студенты: Что купить к новому учебному году От обустройства рабочего места до разных приятных мелочей
В Москве пройдет школьная ярмарка «Большая перемена»
Она будет работать с 26 июля по 3 сентября
В «Атриуме» открылась новая кофейня Coffee & Books
Кофейню открыла Анастасия Годунова, бывшая совладелица Good Enough
Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями
В коллекции десять новых значков
Одежда Oh, my начнёт продаваться в магазинах «Республика»
С середины сентября стойки с футболками Oh, my начнут появляться в крупных магазинах сети
Ко Дню Победы из некоторых московских магазинов убрали антифашистский комикс со свастикой
Комикс больше не продают в некоторых магазинах сетей «Московский дом книги» и «Республика»
130 новогодних подарков для него, для нее и для обоих Украшения, косметика, мелочи для дома и небесполезные аксессуары — рассказываем, чем порадовать себя, друзей и близких на Новый год
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Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
Магазин «Республика» устраивает гаражную распродажу
Маркет пройдёт 6 и 7 сентября на территории дизайн-завода «Флакон»
9 цветных зонтов Клетчатые, полосатые и в горошек — мы выбрали 9 цветных зонтов, с которыми будет веселее в осенней Москве
«Республика» перестала продавать зарубежные журналы
Причина — в невысоком покупательском спросе на газеты и журналы на иностранных языках
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
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Первые лица: Как подбирают продавцов в «Республике» The Village решил узнать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый москвич заходил не раз. Во втором выпуске — персонал открывшейся чуть меньше года назад «Республики» на Новом Арбате.
Гид the Village: Новогодние подарки Тарелки, десерты, шарфы и другие вещи, которые можно подарить друзьям и близким на Новый год
Гид The Village: Где покупать ёлочные украшения The Village выбрал двенадцать магазинов, где можно приобрести игрушки для ёлки.
При «Республике» открывается «Школа юного республиканца»
В магазине «Республика» в «Рио» на Ленинском проспекте теперь каждые выходные будут проходить бесплатные занятия с детьми.
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В «Республике» на «Маяковской» открылся магазин Aroma&Spa и Trends Brands
Во флагманской «Республике» открылся concept store, где продают нишевую косметику, предметы для дома и вещи Trends Brands.
Firma разработали фирменный стиль для магазинов Respublica Kids
У новых магазинов «Республики», рассчитанных на детей, появился фирменный стиль.
«Воккер» полностью обновил меню
В сети кафе и службе доставки еды «Воккер» полностью поменяли меню: его разработал новый повар из Китая.
На Новом Арбате открылась «Республика»
На Арбате открылся новый магазин «Республика» с зоной коворкинга.