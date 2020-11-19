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обновлено19 ноября 2020

Сеть книжных «Республика» решила объявить себя банкротом. Из-за пандемии она не может заплатить поставщикам

10 августа 2020

«Эксмо» подало иск к сети «Республика» на 122 миллиона рублей