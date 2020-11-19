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2020-10-28T16:48:44.000+03:00
обновлено
19 ноября 2020
Сеть книжных «Республика» решила объявить себя банкротом. Из-за пандемии она не может заплатить поставщикам
2020-08-10T12:10:27.000+03:00
10 августа 2020
«Эксмо» подало иск к сети «Республика» на 122 миллиона рублей
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