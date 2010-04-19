Кубик Рубика: История самой бесячей головоломки и интервью с ее создателем С днем рождения, кубик!
На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели
Товары предоставляет «Республика»
На AliExpress начали продавать виниловые пластинки и проигрыватели Товары предоставляет «Республика»
Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея
Сувенирную коллекцию выпустили вместе с магазинами «Республика»
Значки, блокноты и постеры с принтами картин из Пушкинского музея Сувенирную коллекцию выпустили вместе с магазинами «Республика»
В «Республике» на Малой Садовой проведут цикл лекций о креативности
Лекции продлятся с 3 по 9 декабря, они будут начинаться в 19:00
В «Республике» на Малой Садовой проведут цикл лекций о креативности Лекции продлятся с 3 по 9 декабря, они будут начинаться в 19:00
Самые дорогие и дешевые школьные принадлежности Сколько в Москве придется заплатить за бюджетные и роскошные тетради, ручки и рюкзаки
На Невском проспекте откроют третий в Петербурге книжный магазин «Республика»
Магазин займет помещение площадью 190 квадратных метров
На Невском проспекте откроют третий в Петербурге книжный магазин «Республика» Магазин займет помещение площадью 190 квадратных метров
Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями
В коллекции десять новых значков
Heart of Moscow выпустил коллекцию значков с московскими достопримечательностями В коллекции десять новых значков
Как выглядит первая петербургская «Республика» В четверг на площади Льва Толстого открылся первый в Петербурге магазин сети «Республика». The Village отправился туда, чтобы узнать, в чём отличие нашего магазина от московских
Суточный проездной, книжный магазин «Республика» в Петербурге и бесплатные концерты Мариинского
Суточный проездной, книжный магазин «Республика» в Петербурге, бесплатные концерты Мариинского и другие интересные новости уходящей недели
Суточный проездной, книжный магазин «Республика» в Петербурге и бесплатные концерты Мариинского Суточный проездной, книжный магазин «Республика» в Петербурге, бесплатные концерты Мариинского и другие интересные новости уходящей недели
Московская сеть «Республика» открывает книжный магазин в Петербурге
Первая точка за пределами столицы появится на Петроградской стороне
Московская сеть «Республика» открывает книжный магазин в Петербурге Первая точка за пределами столицы появится на Петроградской стороне
130 новогодних подарков для него, для нее и для обоих Украшения, косметика, мелочи для дома и небесполезные аксессуары — рассказываем, чем порадовать себя, друзей и близких на Новый год
Литературный обозреватель Михаил Визель — о новых книгах, которые стоит прочитать The Village узнал, что покупать на non/fiction, на что похожа современная российская проза и кого из писателей давно пора считать живыми классиками
Не промолчали: Что думают российские предприниматели о ситуации на Украине Украинская революция стала самой обсуждаемой темой последних нескольких месяцев. H&F выбрал самые яркие и характерные высказывания российских бизнесменов об этом в социальных сетях.
Книжный магазин «Республика» откроется в Петербурге в следующем году
Первый магазин московской книжной сети «Республика» появится в Петербурге к августу-сентябрю следующего года.
Книжный магазин «Республика» откроется в Петербурге в следующем году Первый магазин московской книжной сети «Республика» появится в Петербурге к августу-сентябрю следующего года.
Летний филиал книжной сети «Республика» открылся в «Новой Голландии» Московская сеть «Республика» запустила pop-up магазин в «Новой Голландии», где, кроме книг и канцелярии, можно найти велосумки и звонки, товары для путешествий и предметы интерьера.
Книжный магазин «Республика» открывается в «Новой Голландии»
Летний филиал книжного магазина «Республика» заработает в «Новой Голландии» в середине июля. Проект займёт один из контейнеров, где сейчас продают сувенирную продукцию острова.