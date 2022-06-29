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МЫ В СОЦСЕТЯХ

29 июня 2022

У московских таксистов появилась тревожная кнопка. Пока что в рамках эксперимента

Улучшить имидж Росгвардии с помощью компьютерных игр
Предложение дня
22 июня 2022

Улучшить имидж Росгвардии с помощью компьютерных игр

Расследование
13 апреля 2022

«Медуза»: РКН отслеживал протестные посты с 2020 года

14 марта 2022

«Русская служба Би-би-си»: частных охранников обязали помогать Росгвардии на митингах в Петербурге

10 марта 2021

Росгвардия проведет тренинги для студентов журфака МГУ. Их будут учить, как освещать митинги

Реалити-шоу со знаменитостями от Росгвардии, которое получило «Премию Рунета»
Видео дня
4 декабря 2020

Реалити-шоу со знаменитостями от Росгвардии, которое получило «Премию Рунета»

Росгвардия выразила признательность «Омбудсмену полиции». Против него возбуждено 14 уголовных дел
25 августа 2020

Росгвардия выразила признательность «Омбудсмену полиции». Против него возбуждено 14 уголовных дел

2 августа 2020

В Москве десантники подрались с росгвардейцами

Ролик Росгвардии о заслугах спецназа по мотивам The Last of Us

Сотрудники ведомства в видео сыграли кавер на заглавную тему игры

Ролик Росгвардии о заслугах спецназа по мотивам The Last of Us

Госдума обязала росгвардейцев представляться. Но не всегда и не всех

В целом ничего не изменилось

Госдума обязала росгвардейцев представляться. Но не всегда и не всех

Полицейские и росгвардейцы пожаловались на невыплату правительственной надбавки за охрану порядка

А за работу во время эпидемии им начислили копейки

Полицейские и росгвардейцы пожаловались на невыплату правительственной надбавки за охрану порядка

Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома

Сотрудников уже наказали

Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома

Навального опять оштрафовали за отказ удалить расследование о коррупции в Росгвардии

Теперь сумма штрафа в три раза выше

Навального опять оштрафовали за отказ удалить расследование о коррупции в Росгвардии

Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется

Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков

Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется

Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах

Но в целом все было «адекватно угрозам» со стороны участников акций, считают власти

Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах

«Сначала в ногу, потом — в живот»: В МВД оправдали росгвардейца, ударившего девушку на митинге

Силовик просто не мог допустить неправомерных действий

«Сначала в ногу, потом — в живот»: В МВД оправдали росгвардейца, ударившего девушку на митинге

С оппозиционеров взыскали еще 2,3 миллиона рублей за летние митинги

Компенсация пойдет на оплату труда росгвардейцев

С оппозиционеров взыскали еще 2,3 миллиона рублей за летние митинги

В «московском деле» — новый фигурант. Его обвиняют в нападении на росгвардейца

Сергея Меденкова объявили в международный розыск

В «московском деле» — новый фигурант. Его обвиняют в нападении на росгвардейца

Сбивать дроны с помощью оружия

Технологии по противодействию Росгвардия считает слишком дорогими

Сбивать дроны с помощью оружия

Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят полигон для московского мусора

В соседнем поселке перекрыли дороги и отключили электричество

Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят полигон для московского мусора

Мосгорсуд отменил реальный срок актеру Устинову

Общественная кампания в его поддержку началась две недели назад

Мосгорсуд отменил реальный срок актеру Устинову

Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок

На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера

Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок

Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено)

Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия

Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено)

Бойцы в московский ОМОН для сопровождения митингов и подавления бунтов

Росгвардия ищет сотрудников в 52 регионах страны

Бойцы в московский ОМОН для сопровождения митингов и подавления бунтов

Пистолеты-электрошокеры «Шторм» для Росгвардии

На закупку устройств потратят 3,7 миллиона рублей

Пистолеты-электрошокеры «Шторм» для Росгвардии

78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем?
78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем? «Полицейские молчат. Причем я чувствую: многие за нас»
78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем?

78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем?
«Полицейские молчат. Причем я чувствую: многие за нас»

Снайпер на «культурные и политические мероприятия» для Росгвардии

Вакансию размеcтили на HeadHunter, но уже удалили. Росгвардия все отрицает

Снайпер на «культурные и политические мероприятия» для Росгвардии

Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии

Росгвардейцы за 2018 год совершили на 277 % больше преступлений, чем годом ранее

Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии

Митинг полиции: Как силовики подавляли акцию на Бульварном кольце
Митинг полиции: Как силовики подавляли акцию на Бульварном кольце Тысяча и один задержанный, закрытые кафе и шатдаун мобильного интернета в центре Москвы
Митинг полиции: Как силовики подавляли акцию на Бульварном кольце

Митинг полиции: Как силовики подавляли акцию на Бульварном кольце
Тысяча и один задержанный, закрытые кафе и шатдаун мобильного интернета в центре Москвы

Участника митинга 27 июля арестовали на два месяца. Он бросил в росгвардейца урну (обновлено)

Мужчина признал свою вину

Участника митинга 27 июля арестовали на два месяца. Он бросил в росгвардейца урну (обновлено)

Мониторинг публикаций о Росгвардии и ее руководстве в СМИ и соцсетях

Изучать не будут только детский телеканал «Карусель»

Мониторинг публикаций о Росгвардии и ее руководстве в СМИ и соцсетях

«Завтра концерт „Рамштайна“»: Монолог росгвардейца, который работал на митинге 27 июля
«Завтра концерт „Рамштайна“»: Монолог росгвардейца, который работал на митинге 27 июля «Самое обидное обзывательство для меня — это „фашист“»
«Завтра концерт „Рамштайна“»: Монолог росгвардейца, который работал на митинге 27 июля

«Завтра концерт „Рамштайна“»: Монолог росгвардейца, который работал на митинге 27 июля
«Самое обидное обзывательство для меня — это „фашист“»

Должен ли сотрудник Росгвардии представиться при обращении к гражданину?

И может ли росгвардеец просить телефон при досмотре

Должен ли сотрудник Росгвардии представиться при обращении к гражданину?

«Я вызвал полицию, ВГИК — Росгвардию»: Силовики приехали на апелляцию по диплому о Серебренникове

Комиссия нашла в рубашке студента микрофон

«Я вызвал полицию, ВГИК — Росгвардию»: Силовики приехали на апелляцию по диплому о Серебренникове

Полицейские избили подростка на марше 12 июня. Росгвардия заявила, что он провоцировал сотрудников

Его увезли из ОВД в больницу

Полицейские избили подростка на марше 12 июня. Росгвардия заявила, что он провоцировал сотрудников

«Я похож на мента?»: В «Зарядье» росгвардеец ударил промоутера

В Росгвардии сообщили, что провели проверку и уволили сотрудника

«Я похож на мента?»: В «Зарядье» росгвардеец ударил промоутера

Noize MC — о нападении силовиков на посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday

Рэпер осудил действия полицейских и призвал пострадавших обращаться за помощью в «Правозащиту Открытки»

Noize MC — о нападении силовиков на посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday

Росгвардейцы и полицейские избили посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках»

Общее число раненых превышает 30 человек

Росгвардейцы и полицейские избили посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках»

Замдиректора Росгвардии — об образе монстров с резиновой палкой

Россиян призывают увидеть в Росгвардии защиту от различных посягательств

Замдиректора Росгвардии — об образе монстров с резиновой палкой

Мужчина прошелся по Третьяковке в нижнем белье. Никто не стал его задерживать

Росгвардия сняла с себя ответственность за несанкционированный перформанс

Мужчина прошелся по Третьяковке в нижнем белье. Никто не стал его задерживать

На рынок «Фуд сити» пришли с обысками

Аналогичные рейды прошли вчера в торговом комплексе «Москва» и рынке «Садовод»

На рынок «Фуд сити» пришли с обысками

Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина

В музее никак не прокомментировали это решение

Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина

Суд обязал Навального удалить расследование о коррупции в Росгвардии

Арбитражный суд удовлетворил иск мясокомбината «Дружба народов»

Суд обязал Навального удалить расследование о коррупции в Росгвардии

В общежитии московского Геологоразведочного университета прошли обыски

Один из студентов рассказал о 200 задержанных

В общежитии московского Геологоразведочного университета прошли обыски

Суд оштрафовал мужчину, который поднял росгвардейца на руки в метро

Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти

Суд оштрафовал мужчину, который поднял росгвардейца на руки в метро

ФАС проверит поставщика продуктов для Росгвардии. На него уже жаловался Навальный

О проверке попросила ФСБ, назвавшая контракт с мясокомбинатом «Дружба народов» коррупционноемким

ФАС проверит поставщика продуктов для Росгвардии. На него уже жаловался Навальный

Росгвардия закупила «Газели» с лазерным оружием

Система сможет ослепить или оглушить участников митингов

Росгвардия закупила «Газели» с лазерным оружием

«Медуза»: Росгвардейцев заставили писать негативные комментарии о расследовании ФБК

Издание нашло сотрудников ведомства, оставлявших схожие реплики в соцсетях

«Медуза»: Росгвардейцев заставили писать негативные комментарии о расследовании ФБК

«Калашников» поставит Росгвардии комплексы «Стена» для защиты от «агрессивной толпы»

После испытаний из системы убрали водометы из-за «излишнего травматизма»

«Калашников» поставит Росгвардии комплексы «Стена» для защиты от «агрессивной толпы»

#ЗолотовЧеллендж: Пользователи соцсетей массово вызывают главу Росгвардии на дуэль

Золотова вызвали на сражение подушками, поединок по крестикам-ноликам и даже бой на бровях

#ЗолотовЧеллендж: Пользователи соцсетей массово вызывают главу Росгвардии на дуэль

«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей

Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального

«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей

Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль

Виктор Золотов пообещал сделать из политика «сочную отбивную»

Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль

Росгвардия — о «провокационном» расследовании ФБК о завышении цен при закупках

Ведомство обвинило Алексея Навального в «очередной неудавшейся попытке напомнить о себе»

Росгвардия — о «провокационном» расследовании ФБК о завышении цен при закупках

ФБК — о закупках продуктов для Росгвардии по троекратно завышенным ценам

По словам Алексея Навального, ведомство стало закупать овощи у единственного поставщика после распоряжения премьер-министра

ФБК — о закупках продуктов для Росгвардии по троекратно завышенным ценам

СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)

Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест

СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)

Госструктуры начали массово закупать VPN

Тендеры на покупку виртуальных сетей объявили Росгвардия, Пенсионный фонд и Русгидро

Госструктуры начали массово закупать VPN

Минздрав предупредил о риске срыва поставок обезболивающих из-за Росгвардии

Уже сейчас транспортировка лекарств в некоторые регионы подорожала в шесть раз

Минздрав предупредил о риске срыва поставок обезболивающих из-за Росгвардии

Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов
Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов Кто и на какие деньги воспитывает современных защитников Отечества
Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов

Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов
Кто и на какие деньги воспитывает современных защитников Отечества

У желающих работать в Росгвардии выяснят любимых художников и писателей

Соискателей проверят на дисциплинированность, тактичность и доброжелательность

У желающих работать в Росгвардии выяснят любимых художников и писателей

Заменить школьных охранников на силовиков Росгвардии

По мнению Мизулиной, охранять детей могут только госслужбы

Заменить школьных охранников на силовиков Росгвардии

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ