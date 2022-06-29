«Русская служба Би-би-си»: частных охранников обязали помогать Росгвардии на митингах в Петербурге
Росгвардия проведет тренинги для студентов журфака МГУ. Их будут учить, как освещать митинги
Реалити-шоу со знаменитостями от Росгвардии, которое получило «Премию Рунета»
Росгвардия выразила признательность «Омбудсмену полиции». Против него возбуждено 14 уголовных дел
Ролик Росгвардии о заслугах спецназа по мотивам The Last of Us
Сотрудники ведомства в видео сыграли кавер на заглавную тему игры
Госдума обязала росгвардейцев представляться. Но не всегда и не всех
В целом ничего не изменилось
Полицейские и росгвардейцы пожаловались на невыплату правительственной надбавки за охрану порядка
А за работу во время эпидемии им начислили копейки
Росгвардейцы пригрозили подбросить наркотики москвичу. Он громко слушал музыку у себя дома
Сотрудников уже наказали
Навального опять оштрафовали за отказ удалить расследование о коррупции в Росгвардии
Теперь сумма штрафа в три раза выше
Госдума намерена обязать росгвардейцев представляться. ОМОН и СОБР эта норма не коснется
Депутаты считают, что это обезопасит граждан от произвола силовиков
Власти заявили о наказании силовиков, перестаравшихся с агрессией на летних митингах
Но в целом все было «адекватно угрозам» со стороны участников акций, считают власти
«Сначала в ногу, потом — в живот»: В МВД оправдали росгвардейца, ударившего девушку на митинге
Силовик просто не мог допустить неправомерных действий
С оппозиционеров взыскали еще 2,3 миллиона рублей за летние митинги
Компенсация пойдет на оплату труда росгвардейцев
В «московском деле» — новый фигурант. Его обвиняют в нападении на росгвардейца
Сергея Меденкова объявили в международный розыск
Сбивать дроны с помощью оружия
Технологии по противодействию Росгвардия считает слишком дорогими
Бойцы Росгвардии оцепили станцию Шиес, рядом с которой строят полигон для московского мусора
В соседнем поселке перекрыли дороги и отключили электричество
Мосгорсуд отменил реальный срок актеру Устинову
Общественная кампания в его поддержку началась две недели назад
Глава Росгвардии заявил, что Устинову нужно дать год условно, а Синице — добавить срок
На заявление Золотова уже отреагировала сестра актера
Жителю Подмосковья дали пять лет колонии за твит о детях силовиков (обновлено)
Владислава Синицу обвиняют в разжигании ненависти с угрозой насилия
Бойцы в московский ОМОН для сопровождения митингов и подавления бунтов
Росгвардия ищет сотрудников в 52 регионах страны
Пистолеты-электрошокеры «Шторм» для Росгвардии
На закупку устройств потратят 3,7 миллиона рублей
78-летний автор учебников по экономике регулярно выходит протестовать. Зачем? «Полицейские молчат. Причем я чувствую: многие за нас»
Снайпер на «культурные и политические мероприятия» для Росгвардии
Вакансию размеcтили на HeadHunter, но уже удалили. Росгвардия все отрицает
Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии
Росгвардейцы за 2018 год совершили на 277 % больше преступлений, чем годом ранее
Митинг полиции: Как силовики подавляли акцию на Бульварном кольце Тысяча и один задержанный, закрытые кафе и шатдаун мобильного интернета в центре Москвы
Участника митинга 27 июля арестовали на два месяца. Он бросил в росгвардейца урну (обновлено)
Мужчина признал свою вину
Мониторинг публикаций о Росгвардии и ее руководстве в СМИ и соцсетях
Изучать не будут только детский телеканал «Карусель»
«Завтра концерт „Рамштайна“»: Монолог росгвардейца, который работал на митинге 27 июля «Самое обидное обзывательство для меня — это „фашист“»
Должен ли сотрудник Росгвардии представиться при обращении к гражданину?
И может ли росгвардеец просить телефон при досмотре
«Я вызвал полицию, ВГИК — Росгвардию»: Силовики приехали на апелляцию по диплому о Серебренникове
Комиссия нашла в рубашке студента микрофон
Полицейские избили подростка на марше 12 июня. Росгвардия заявила, что он провоцировал сотрудников
Его увезли из ОВД в больницу
«Я похож на мента?»: В «Зарядье» росгвардеец ударил промоутера
В Росгвардии сообщили, что провели проверку и уволили сотрудника
Noize MC — о нападении силовиков на посетителей фестиваля Hip-Hop Mayday
Рэпер осудил действия полицейских и призвал пострадавших обращаться за помощью в «Правозащиту Открытки»
Росгвардейцы и полицейские избили посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках»
Общее число раненых превышает 30 человек
Замдиректора Росгвардии — об образе монстров с резиновой палкой
Россиян призывают увидеть в Росгвардии защиту от различных посягательств
Мужчина прошелся по Третьяковке в нижнем белье. Никто не стал его задерживать
Росгвардия сняла с себя ответственность за несанкционированный перформанс
На рынок «Фуд сити» пришли с обысками
Аналогичные рейды прошли вчера в торговом комплексе «Москва» и рынке «Садовод»
Росгвардия откроет в Третьяковке круглосуточный пункт охраны для защиты выставки Репина
В музее никак не прокомментировали это решение
Суд обязал Навального удалить расследование о коррупции в Росгвардии
Арбитражный суд удовлетворил иск мясокомбината «Дружба народов»
В общежитии московского Геологоразведочного университета прошли обыски
Один из студентов рассказал о 200 задержанных
Суд оштрафовал мужчину, который поднял росгвардейца на руки в метро
Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти
ФАС проверит поставщика продуктов для Росгвардии. На него уже жаловался Навальный
О проверке попросила ФСБ, назвавшая контракт с мясокомбинатом «Дружба народов» коррупционноемким
Росгвардия закупила «Газели» с лазерным оружием
Система сможет ослепить или оглушить участников митингов
«Медуза»: Росгвардейцев заставили писать негативные комментарии о расследовании ФБК
Издание нашло сотрудников ведомства, оставлявших схожие реплики в соцсетях
«Калашников» поставит Росгвардии комплексы «Стена» для защиты от «агрессивной толпы»
После испытаний из системы убрали водометы из-за «излишнего травматизма»
#ЗолотовЧеллендж: Пользователи соцсетей массово вызывают главу Росгвардии на дуэль
Золотова вызвали на сражение подушками, поединок по крестикам-ноликам и даже бой на бровях
«Новая газета» — о родовом поместье главы Росгвардии за 1,5 миллиарда рублей
Издание предложило сделать участок в Барвихе местом дуэли Золотова и Навального
Глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль
Виктор Золотов пообещал сделать из политика «сочную отбивную»
Росгвардия — о «провокационном» расследовании ФБК о завышении цен при закупках
Ведомство обвинило Алексея Навального в «очередной неудавшейся попытке напомнить о себе»
ФБК — о закупках продуктов для Росгвардии по троекратно завышенным ценам
По словам Алексея Навального, ведомство стало закупать овощи у единственного поставщика после распоряжения премьер-министра
СКР обвинил в насилии мужчину, в шутку попробовавшего украсть полицейского (обновлено)
Следствие попросит суд назначить обвиняемому домашний арест
Госструктуры начали массово закупать VPN
Тендеры на покупку виртуальных сетей объявили Росгвардия, Пенсионный фонд и Русгидро
Минздрав предупредил о риске срыва поставок обезболивающих из-за Росгвардии
Уже сейчас транспортировка лекарств в некоторые регионы подорожала в шесть раз
Армия Шойгу, ополченцы и Warhammer: Как выращивают патриотов Кто и на какие деньги воспитывает современных защитников Отечества
У желающих работать в Росгвардии выяснят любимых художников и писателей
Соискателей проверят на дисциплинированность, тактичность и доброжелательность
Заменить школьных охранников на силовиков Росгвардии
По мнению Мизулиной, охранять детей могут только госслужбы