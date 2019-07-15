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Новости15 июля 2019

Должен ли сотрудник Росгвардии представиться при обращении к гражданину? И может ли росгвардеец просить телефон при досмотре

РедакторРоман Чернянский

Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться при обращении к гражданам. Об этом ведомство рассказало в ответ на редакционный запрос агентства «ПроВладимир» — у бывшего корреспондента издания росгвардеец потребовал телефон, отказавшись назвать себя.

Как пояснили представители службы, закон о Росгвардии не предусматривает обязанность ее сотрудников называть свои должность, звание и фамилию (как того требует, например, закон о полиции). При этом росгвардейцам рекомендуется представляться — «в целях недопущения конфликтных ситуаций», говорится в ответе ведомства.

Также в Росгвардии подчеркнули, что сотрудники службы вправе задерживать тех, кто подозревается в совершении преступления, и досматривать их согласно КоАП.

Хотя росгвардейцы не представляются, КоАП требует, чтобы на каждое процессуальное действие вроде досмотра составлялся протокол, в котором указываются данные сотрудников службы, отметила в разговоре с The Village юрист «Правозащиты Открытки» Эльза Нисанбекова.

Задержанных сотрудники Росгвардии доставляют в полицию — если росгвардейцы превышают свои полномочия, следует обратиться в прокуратуру. О доставлении и задержании также составляются протоколы, добавила Нисанбекова. Если сотрудники Росгвардии нарушают права гражданина, но при этом не везут его в отделение, не представляются и не составляют протоколов, жаловаться надо в полицию.

Досмотр, по словам Нисанбековой, без подозрений на совершение правонарушения недопустим. Если при досмотре у гражданина требуют телефон, разблокировать его или говорить свой пароль обязанности нет — иначе будет нарушено конституционное право на тайну личной переписки.

The Village уже рассказывал, могут ли полицейские просматривать информацию в вашем телефоне. Также мы писали, как вести себя при досмотре и что делать, если полицейские подбросили вам наркотики.

Источник: «ПроВладимир»

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Комментарии

3 комментария
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В
Владик

У меня был как то случай общения с Росгвардией. В агрессивной форме мне сказали что "Закон о Полиции на нас не распростроняется. Мы не обязаны представляться"

Учитывая что форму можно купить в магазине, не особо понятно каким образом человек должен определять сотрудника Росгвардии от мошенника

Ну и касаемо "подозрение на совершение правонарушения" - формулировка позволяющая по сути останавливать любого гражданина, а в случае чего "прошу прощения, обознался, вы очень похожи на преступника" 

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