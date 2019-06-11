«Я похож на мента?»: В «Зарядье» росгвардеец ударил промоутера В Росгвардии сообщили, что провели проверку и уволили сотрудника
В московском парке «Зарядье» сотрудник Росгвардии ударил промоутера, торгующего поездками на корабликах по реке.
Росгвардеец в нецензурной форме объяснил свое поведение тем, что ему «ничего за это не будет», и поинтересовался у молодого человека: «Я похож на мента? Я что, мусор?» Также сотрудник оскорбительно высказывался в адрес президента, рассказав, что тот «не платит ему зарплату».
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил «Говорит Москва», что сотрудника, ударившего промоутера, уволили после проверки. Он отметил, что инцидент произошел «на днях».
В конце мая в парке «Зарядье» произошла массовая драка с участием 50 человек. Причиной оказался передел рынка речных трамвайчиков.
Источник: «Говорит Москва»
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