Студент ВГИКа Артем Фирсанов 1 июля проходил апелляционную комиссию своей дипломной работы — документального фильма «Семь» о режиссере Кирилле Серебренникове.

Проблемы из-за картины у студента возникали давно, поэтому он принес на заседание диктофон, положив его в карман рубашки. Фирсанов оставил ее в аудитории, когда его позвали в другой кабинет, чтобы объявить результаты. По словам студента, прямо перед ним закрыли дверь, сообщив, что в его вещах «нашли звукозаписывающее устройство», а затем начали пугать молодого человека, что тот нарушил закон, попросили удалить запись и стали составлять протокол.

Устройство отдавать отказывались, после чего Артем пригрозил вызвать полицию. Члены комиссии были не против, но сначала зачитали решение — тройку за работу оставили в силе. Затем режиссеру все-таки вернули диктофон, но вытащили из него карту памяти.