«Я вызвал полицию, ВГИК — Росгвардию»: Силовики приехали на апелляцию по диплому о Серебренникове Комиссия нашла в рубашке студента микрофон
Студент ВГИКа Артем Фирсанов 1 июля проходил апелляционную комиссию своей дипломной работы — документального фильма «Семь» о режиссере Кирилле Серебренникове.
Проблемы из-за картины у студента возникали давно, поэтому он принес на заседание диктофон, положив его в карман рубашки. Фирсанов оставил ее в аудитории, когда его позвали в другой кабинет, чтобы объявить результаты. По словам студента, прямо перед ним закрыли дверь, сообщив, что в его вещах «нашли звукозаписывающее устройство», а затем начали пугать молодого человека, что тот нарушил закон, попросили удалить запись и стали составлять протокол.
Устройство отдавать отказывались, после чего Артем пригрозил вызвать полицию. Члены комиссии были не против, но сначала зачитали решение — тройку за работу оставили в силе. Затем режиссеру все-таки вернули диктофон, но вытащили из него карту памяти.
Все эти люди — заслуженные и с премиями — мне говорят, что карты никакой не было, я их обманываю. От меня требуют уйти, мы начинаем спорить, я вызываю полицию и говорю: здесь пропажа, это место преступления, выходить отсюда нельзя, приедет полиция. Они говорят, что вызывают наряд.
Я думал, придут охранники ВГИКа, а заходят люди из Росгвардии в бронежилетах с автоматами, четыре огромных мужика в шлемах. Они видят меня, 22-летнего студента на кафедре режиссуры, видят диктофон, который лежит на столе и не понимают, зачем их вызвали
Артем Фирсанов, режиссер фильма «Семь»
После Росгвардии в университет приехали полицейские, которым Артем изложил свою версию инцидента. После этого он уехал в отдел, чтобы написать заявление о краже. Там Фирсанову пообещали, что назначат ответственного за доследственную проверку.
Молодой человек заснял всю ситуацию на видео — он планирует дополнить кадрами свой фильм «Семь».
Фирсанов рассказывал, что руководство вуза не давало ему использовать университетское оборудование во время съемок картины и монтажа. Из-за постоянных пререканий с педагогами, по словам студента, лента о деле «Седьмой студии» постепенно стала фильмом о том, как вуз пытается помешать его выходу.
В декабре ВГИК запретило акцию «Быть Кириллом Серебренниковым», которую Фирсанов и сценарист фильма «Семь» Валерий Печейкин хотели провести в здании вуза. Руководство посчитало мероприятие «митингом», в итоге оно прошло в пространстве Nol.
Источники: Артем Фирсанов, «Медиазона»
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