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2021-03-10T14:39:39.000+03:00
10 марта 2021
Росгвардия проведет тренинги для студентов журфака МГУ. Их будут учить, как освещать митинги
Видео дня
2020-12-04T15:32:42.000+03:00
4 декабря 2020
Реалити-шоу со знаменитостями от Росгвардии, которое получило «Премию Рунета»
2020-08-25T13:26:29.000+03:00
25 августа 2020
Росгвардия выразила признательность «Омбудсмену полиции». Против него возбуждено 14 уголовных дел
2020-08-02T18:51:53.000+03:00
2 августа 2020
В Москве десантники подрались с росгвардейцами
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