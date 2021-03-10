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10 марта 2021

Росгвардия проведет тренинги для студентов журфака МГУ. Их будут учить, как освещать митинги

Реалити-шоу со знаменитостями от Росгвардии, которое получило «Премию Рунета»
Видео дня
4 декабря 2020

Реалити-шоу со знаменитостями от Росгвардии, которое получило «Премию Рунета»

Росгвардия выразила признательность «Омбудсмену полиции». Против него возбуждено 14 уголовных дел
25 августа 2020

Росгвардия выразила признательность «Омбудсмену полиции». Против него возбуждено 14 уголовных дел

2 августа 2020

В Москве десантники подрались с росгвардейцами