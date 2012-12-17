Новости
Движение по Кленовой улице закрыли на два месяца из-за рождественской ярмарки (обновлено)
В этом году маркет проведут на Манежной площади и Малой Садовой улице
Новости
Движение по Кленовой улице закрыли на два месяца из-за рождественской ярмарки (обновлено) В этом году маркет проведут на Манежной площади и Малой Садовой улице
Выходные в городе
Планы на выходные: 20–22 декабряФестивали независимого кино и фильмы об окружающей среде, открытие бара «Синтезатор», главная рождественская ярмарка и парад всероссийского Деда Мороза — в гиде по главным событиям трёх дней.
Выходные в городе
Планы на выходные: 20–22 декабря Фестивали независимого кино и фильмы об окружающей среде, открытие бара «Синтезатор», главная рождественская ярмарка и парад всероссийского Деда Мороза — в гиде по главным событиям трёх дней.
Общественные пространства
Пионерскую площадь на месяц закроют для машин из-за ярмарки
На Пионерской площади начинается подготовка к Рождественской ярмарке. 7 декабря её больше чем на месяц перекроют для машин.
Общественные пространства
Пионерскую площадь на месяц закроют для машин из-за ярмарки На Пионерской площади начинается подготовка к Рождественской ярмарке. 7 декабря её больше чем на месяц перекроют для машин.
Город
Итоги недели: 50 велопарковок, разгон парада Cirque du Soleil и пешеходная Большая МорскаяРемонт Невского, разгон парада Cirque du Soleil, велопарковки в центре, пешеходная Большая Морская, перенос рождественской ярмарки и сохранение коллекции Эрмитажа — самое важное за майские праздники.
Город
Итоги недели: 50 велопарковок, разгон парада Cirque du Soleil и пешеходная Большая Морская Ремонт Невского, разгон парада Cirque du Soleil, велопарковки в центре, пешеходная Большая Морская, перенос рождественской ярмарки и сохранение коллекции Эрмитажа — самое важное за майские праздники.
Город
Рождественскую ярмарку в следующем году перенесут с площади Островского
Смольный в будущем году перенесёт рождественскую ярмарку с площади Островского. Громкая музыка мешает спектаклям, проходящим в Александринском театре. Альтернативу площади должны предложить горожане.
Город
Рождественскую ярмарку в следующем году перенесут с площади Островского Смольный в будущем году перенесёт рождественскую ярмарку с площади Островского. Громкая музыка мешает спектаклям, проходящим в Александринском театре. Альтернативу площади должны предложить горожане.
События недели
События недели: Городская рождественская ярмарка, финское кино и Welcome to Heaven в «Этажах»Дайджест городских событий этой недели: Концерт Everlast, Денис Патракеев в Anna Nova и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели