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Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально?
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Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально?Должна ли рыба быть свежей? А мидии?
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Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально?
Съесть вопрос

Замороженные морепродукты в ресторане — это нормально? Должна ли рыба быть свежей? А мидии?