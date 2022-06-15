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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В ТЦ «Лагонда» на западе Москвы произошел пожар. Его ликвидировали, пострадавших нет

В ТЦ «Лагонда» на западе Москвы произошел пожар. Его ликвидировали, пострадавших нет

«Ъ»: В России возник дефицит беспилотников
15 июня 2022

«Ъ»: В России возник дефицит беспилотников

Минцифры: к 2024 году доля iPhone в России сократится вдвое
18 мая 2022

Минцифры: к 2024 году доля iPhone в России сократится вдвое

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м И выжили
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
И выжили

Рыночная фейкономика: Как в России торгуют подделками
Рыночная фейкономика: Как в России торгуют подделками Чем отличаются реплики из шоурумов от дешевого «абибаса»
Рыночная фейкономика: Как в России торгуют подделками

Рыночная фейкономика: Как в России торгуют подделками
Чем отличаются реплики из шоурумов от дешевого «абибаса»

В Москве сносят Царицынский рынок. Его хотели закрыть еще девять лет назад
4 декабря 2020

В Москве сносят Царицынский рынок. Его хотели закрыть еще девять лет назад

Армянам запретили торговать на рынке «Фуд Сити». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку абрикосов

Фрукты раздавали даром

Армянам запретили торговать на рынке «Фуд Сити». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку абрикосов

Как будет выглядеть конкурент «Депо» на месте Коптевского рынка

Как «Депо»

Как будет выглядеть конкурент «Депо» на месте Коптевского рынка

В «Депо» начали продавать фрукты и овощи мелким оптом

Фуд-молл разработал новый формат работы в условиях ограничений

В «Депо» начали продавать фрукты и овощи мелким оптом

ФАС не разрешила «Яндексу» купить агрегатор такси «Везет»

Компании не согласны с ведомством

ФАС не разрешила «Яндексу» купить агрегатор такси «Везет»

РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе

Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе

РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе

На проспекте Вернадского откроется крупнейший фуд-холл Eat Market с верандой на крыше

37 корнеров, рестораны и торговые ряды

На проспекте Вернадского откроется крупнейший фуд-холл Eat Market с верандой на крыше

Усачевский рынок, «Депо» и рынок на Ленинском отпразднуют китайский Новый год

Горы печенья с предсказаниями

Усачевский рынок, «Депо» и рынок на Ленинском отпразднуют китайский Новый год

На Усачевском рынке пройдут джазовые вечера и уроки от бартендеров

Сам рынок превратили в зону apres-ski

На Усачевском рынке пройдут джазовые вечера и уроки от бартендеров

На этой неделе на Пушкинской площади откроется новый фуд-холл Eat Market

Там будет 10 корнеров с едой и алкоголем

На этой неделе на Пушкинской площади откроется новый фуд-холл Eat Market

Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы

Первая состоится в районе Хорошево-Мневники

Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы

Рядом с Красной площадью открылся гастромаркет «Балчуг» (обновлено)

В нем появятся 24 корнера с кухней разных стран

Рядом с Красной площадью открылся гастромаркет «Балчуг» (обновлено)

Торгово-офисный центр с Лефортовским рынком откроют к концу 2021 года

Ранее сообщалось, что центр на месте снесенного рынка запустят к концу 2020 года

Торгово-офисный центр с Лефортовским рынком откроют к концу 2021 года

Второй Eat Market с летней верандой открылся возле «Савеловской»

Сейчас здесь представлено 12 корнеров с кухней разных стран

Второй Eat Market с летней верандой открылся возле «Савеловской»

На рынок «Фуд сити» пришли с обысками

Аналогичные рейды прошли вчера в торговом комплексе «Москва» и рынке «Садовод»

На рынок «Фуд сити» пришли с обысками

В Конькове открылся гастромаркет «Зеленый рынок» с ресторанами и фермерскими продуктами

В продаже — фермерские продукты от локальных производителей

В Конькове открылся гастромаркет «Зеленый рынок» с ресторанами и фермерскими продуктами

Как выглядит фуд-молл «Депо» на Лесной

Официальное открытие состоится в марте

Как выглядит фуд-молл «Депо» на Лесной

В эти выходные откроется фермерский рынок LavkaLavka с винокурней

Гостей ждут дегустации вина, сыров и других продуктов

В эти выходные откроется фермерский рынок LavkaLavka с винокурней

Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке

Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский

Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке

«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок

Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project

«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок

В Москве открылся фуд-холл Eat Market 

Всего на площадке представлено 15 заведений

В Москве открылся фуд-холл Eat Market 

На обновленном Братиславском рынке открылся фуд-корт и точки с фермерской продукцией

Рынок ждет еще второй этап реконструкции

На обновленном Братиславском рынке открылся фуд-корт и точки с фермерской продукцией

Московские шеф-повара проведут «Гастроночь» на Усачевском рынке

Каждй из них представит в корнере рынка специальное меню

Московские шеф-повара проведут «Гастроночь» на Усачевском рынке

Создатели Центрального и Усачевского рынков откроют новый проект на Маросейке

В пятницу и выходные гастрономическая площадка будет работать круглосуточно

Создатели Центрального и Усачевского рынков откроют новый проект на Маросейке

Под конец фестиваля «Золотая осень» проведут распродажу региональных товаров

Выгодно купить рыбу, морепродукты, мясо и сыры можно 6 и 7 октября

Под конец фестиваля «Золотая осень» проведут распродажу региональных товаров

На Усачевском рынке продадут устриц и вино по себестоимости

Мероприятие пройдет 29 сентября

На Усачевском рынке продадут устриц и вино по себестоимости

LavkaLavka откроет рынок с фермерскими продуктами Slow Food

Продукты здесь будут представлены местными фермерами

LavkaLavka откроет рынок с фермерскими продуктами Slow Food

Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино

На рынке можно будет приобрести винтажные украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора

Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино

Последний Le Picnic этого лета пройдет на фуд-корте Streat

На маркете можно приобрести парфюмерию из Сербии, бижутерию из Израиля и винтажную одежду

Последний Le Picnic этого лета пройдет на фуд-корте Streat

Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов

Акция пройдет в рамках серии мероприятий «Смена Food Waste» на Даниловском рынке

Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи

Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок

Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке

Варенье из лепестков роз приготовили сегодня

Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке

«Гастроферма» запустит новый гастрономический лофт на МКАД

В пространстве площадью в тысячу квадратных метров появится около 16 фуд-кортов

«Гастроферма» запустит новый гастрономический лофт на МКАД

Суд закрыл Усачевский рынок после проверок МЧС

Руководство обвинили в несоблюдении правил пожарной безопасности

Суд закрыл Усачевский рынок после проверок МЧС

В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок

Купить можно будет товары прошлого столетия

В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок

Основатель «Теремка» запустит новый бренд для продажи блинов на фуд-маркетах

Первое заведение сети откроют к концу весны

Основатель «Теремка» запустит новый бренд для продажи блинов на фуд-маркетах

Фермеры протестуют из-за отмены ярмарок выходного дня в морозы

Сокращенное время торговли сказалось на продажах

Фермеры протестуют из-за отмены ярмарок выходного дня в морозы

Нападения на Apple, Путин до 2048 года и отечественное фэнтези с Антонио Бандерасом
Нападения на Apple, Путин до 2048 года и отечественное фэнтези с Антонио Бандерасом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Нападения на Apple, Путин до 2048 года и отечественное фэнтези с Антонио Бандерасом

Нападения на Apple, Путин до 2048 года и отечественное фэнтези с Антонио Бандерасом
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

На месте сгоревшей «Синдики» построят новый торговый комплекс

Арендаторам предложат льготные условия

На месте сгоревшей «Синдики» построят новый торговый комплекс

Пожар на строительном рынке «Синдика»
Пожар на строительном рынке «Синдика» Собрали фото и видео пожара, который тушили 15 часов
Пожар на строительном рынке «Синдика»

Пожар на строительном рынке «Синдика»
Собрали фото и видео пожара, который тушили 15 часов

В Москве загорелся рынок «Синдика»

Он располагается на 65-м километре МКАД

В Москве загорелся рынок «Синдика»

На Даниловском рынке пройдет ночной маркет

Все кафе будут работать до последнего гостя

На Даниловском рынке пройдет ночной маркет

«Ашан» запустит интернет-магазин с доставкой на дом

Сейчас продажи через интернет работают в тестовом режиме

«Ашан» запустит интернет-магазин с доставкой на дом

На Рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» пройдут тематические дни, посвященные корюшке и форели

Также при Рыбном рынке будет работать морской фастфуд-ресторан

На Рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» пройдут тематические дни, посвященные корюшке и форели

У бывшего владельца Черкизовского рынка идут обыски

Обыски проводятся по 12 адресам

У бывшего владельца Черкизовского рынка идут обыски

На Черемушкинском рынке обновился фуд-корт

Здесь появилось десять новых корнеров

На Черемушкинском рынке обновился фуд-корт

На Даниловском рынке 20 мая пройдет фестивальный день

Запланированы квест по рынку и несколько мастер-классов

На Даниловском рынке 20 мая пройдет фестивальный день

Ginza Project займется развитием аналогов Даниловского рынка в торговых центрах

Первый «Гастромаркет» появится уже в ноябре

Ginza Project займется развитием аналогов Даниловского рынка в торговых центрах

Что покупать на рынках в мае
Что покупать на рынках в мае Сладкая клубника, манго, армянская спаржа и другие сезонные продукты
Что покупать на рынках в мае

Что покупать на рынках в мае
Сладкая клубника, манго, армянская спаржа и другие сезонные продукты

В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка

На мансарде здания откроется первая в России школа Джейми Оливера

В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка

На Дорогомиловском рынке открылся гастрономический корнер

В нем будут проходить мастер-классы и «выездные проекты производителей продуктов»

На Дорогомиловском рынке открылся гастрономический корнер

Что покупать на рынках в апреле
Что покупать на рынках в апреле Томаты, финики, мушмула и другие сезонные продукты
Что покупать на рынках в апреле

Что покупать на рынках в апреле
Томаты, финики, мушмула и другие сезонные продукты

На «Бауманской» открывается рынок «Гастроферма»

Торговые ряды размещаются на шести этажах здания на Нижней Красносельской

На «Бауманской» открывается рынок «Гастроферма»

На Черемушкинском рынке открылась лавка «Оджахури»

В лавке можно найти свежую выпечку и хинкали

На Черемушкинском рынке открылась лавка «Оджахури»

Перезапуск Усачёвского рынка отметят 15 и 16 октября

В честь перезапуска на площадке пройдут праздничные мероприятия

Перезапуск Усачёвского рынка отметят 15 и 16 октября

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ