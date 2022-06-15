Рыночная фейкономика: Как в России торгуют подделками Чем отличаются реплики из шоурумов от дешевого «абибаса»
Армянам запретили торговать на рынке «Фуд Сити». В соцсетях запустили флешмоб в поддержку абрикосов
Фрукты раздавали даром
В «Депо» начали продавать фрукты и овощи мелким оптом
Фуд-молл разработал новый формат работы в условиях ограничений
РЭШ и InLiberty запустили цикл бесплатных онлайн-лекций о пандемии и кризисе
Экономисты расскажут о государстве, коррупции, неравенстве, счастье и коронавирусе
На проспекте Вернадского откроется крупнейший фуд-холл Eat Market с верандой на крыше
37 корнеров, рестораны и торговые ряды
Усачевский рынок, «Депо» и рынок на Ленинском отпразднуют китайский Новый год
Горы печенья с предсказаниями
На Усачевском рынке пройдут джазовые вечера и уроки от бартендеров
Сам рынок превратили в зону apres-ski
На этой неделе на Пушкинской площади откроется новый фуд-холл Eat Market
Там будет 10 корнеров с едой и алкоголем
Italian week проведет серию дворовых ярмарок в районах Москвы
Первая состоится в районе Хорошево-Мневники
Рядом с Красной площадью открылся гастромаркет «Балчуг» (обновлено)
В нем появятся 24 корнера с кухней разных стран
Торгово-офисный центр с Лефортовским рынком откроют к концу 2021 года
Ранее сообщалось, что центр на месте снесенного рынка запустят к концу 2020 года
Второй Eat Market с летней верандой открылся возле «Савеловской»
Сейчас здесь представлено 12 корнеров с кухней разных стран
На рынок «Фуд сити» пришли с обысками
Аналогичные рейды прошли вчера в торговом комплексе «Москва» и рынке «Садовод»
В Конькове открылся гастромаркет «Зеленый рынок» с ресторанами и фермерскими продуктами
В продаже — фермерские продукты от локальных производителей
В эти выходные откроется фермерский рынок LavkaLavka с винокурней
Гостей ждут дегустации вина, сыров и других продуктов
Французская рождественская ярмарка продлится три дня на Дорогомиловском рынке
Гостей угостят традиционными блюдами и расскажут о возможностях выучить французский
«Коммерсантъ»: Владелец «ПИКа» хочет купить Даниловский рынок
Сейчас зданием владеет ресторанный холдинг Ginza Project
На обновленном Братиславском рынке открылся фуд-корт и точки с фермерской продукцией
Рынок ждет еще второй этап реконструкции
Московские шеф-повара проведут «Гастроночь» на Усачевском рынке
Каждй из них представит в корнере рынка специальное меню
Создатели Центрального и Усачевского рынков откроют новый проект на Маросейке
В пятницу и выходные гастрономическая площадка будет работать круглосуточно
Под конец фестиваля «Золотая осень» проведут распродажу региональных товаров
Выгодно купить рыбу, морепродукты, мясо и сыры можно 6 и 7 октября
LavkaLavka откроет рынок с фермерскими продуктами Slow Food
Продукты здесь будут представлены местными фермерами
Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино
На рынке можно будет приобрести винтажные украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора
Последний Le Picnic этого лета пройдет на фуд-корте Streat
На маркете можно приобрести парфюмерию из Сербии, бижутерию из Израиля и винтажную одежду
Московские шеф-повара приготовят блюда из продуктовых отходов
Акция пройдет в рамках серии мероприятий «Смена Food Waste» на Даниловском рынке
Создатели вьетнамского кафе Bô открыли на Даниловском азиатский рынок
В продаже — экзотические фрукты, шейки, десерты, чаи и специи
Самая большая в мире кастрюля с вареньем на Велозаводском рынке
Варенье из лепестков роз приготовили сегодня
«Гастроферма» запустит новый гастрономический лофт на МКАД
В пространстве площадью в тысячу квадратных метров появится около 16 фуд-кортов
Суд закрыл Усачевский рынок после проверок МЧС
Руководство обвинили в несоблюдении правил пожарной безопасности
В Музее Москвы пройдет первый в этом году городской блошиный рынок
Купить можно будет товары прошлого столетия
Основатель «Теремка» запустит новый бренд для продажи блинов на фуд-маркетах
Первое заведение сети откроют к концу весны
Фермеры протестуют из-за отмены ярмарок выходного дня в морозы
Сокращенное время торговли сказалось на продажах
Нападения на Apple, Путин до 2048 года и отечественное фэнтези с Антонио Бандерасом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
На месте сгоревшей «Синдики» построят новый торговый комплекс
Арендаторам предложат льготные условия
«Ашан» запустит интернет-магазин с доставкой на дом
Сейчас продажи через интернет работают в тестовом режиме
На Рыбном рынке фестиваля «Золотая осень» пройдут тематические дни, посвященные корюшке и форели
Также при Рыбном рынке будет работать морской фастфуд-ресторан
На Даниловском рынке 20 мая пройдет фестивальный день
Запланированы квест по рынку и несколько мастер-классов
Ginza Project займется развитием аналогов Даниловского рынка в торговых центрах
Первый «Гастромаркет» появится уже в ноябре
Что покупать на рынках в мае Сладкая клубника, манго, армянская спаржа и другие сезонные продукты
В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка
На мансарде здания откроется первая в России школа Джейми Оливера
На Дорогомиловском рынке открылся гастрономический корнер
В нем будут проходить мастер-классы и «выездные проекты производителей продуктов»
На «Бауманской» открывается рынок «Гастроферма»
Торговые ряды размещаются на шести этажах здания на Нижней Красносельской
На Черемушкинском рынке открылась лавка «Оджахури»
В лавке можно найти свежую выпечку и хинкали
Перезапуск Усачёвского рынка отметят 15 и 16 октября
В честь перезапуска на площадке пройдут праздничные мероприятия