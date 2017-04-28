В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка. Об этом The Village сообщили представители холдинга Ginza Project.

Архитектурный облик здания был полностью сохранен, а вот функциональное зонирование рынка подверглось пересмотру. В центре расположился остров с рыбой и морепродуктами, от которого лучами расходятся торговые зоны, включающие в себя, помимо прочего, небольшие гастрономические корнеры. На фуд-корте Даниловского представлены проекты United Kitchen, K-Town, «Федя, дичь!», Crabs are сoming и вьетнамское кафе Bô. Концепция всех заведений умещается в формулу «Вокруг света за 80 минут».

Чердак Даниловского превратился в просторную мансарду, здесь откроется первая в России кулинарная школа Джейми Оливера. А в административном здании рынка начал работу социальный хостел для фермеров.

Также преобразились стиль и навигация Даниловского. В их основу заложена иконографика из динамичных гротескных образов, объединяющих фигуры людей, животных, фруктов и овощей. Основным принципом дизайна теперь является сезонность: все элементы будут видоизменяться в зависимости от времени года.