«Я работаю в том самом бизнес-центре из рекламы»Футуристический офис для 11 тысяч сотрудников среди лесов и полей Новой Москвы
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Медленный выход: Как WeWork открывает коворкинги в России Сколько будет стоить место в легендарном опенспейсе с пивом и кому оно будет нужно
Медленный выход: Как WeWork открывает коворкинги в России Сколько будет стоить место в легендарном опенспейсе с пивом и кому оно будет нужно
Зачем «Ашан» открывает флагман у Кремля Осенью на Тверской, 4, откроется трехэтажный магазин ретейлера
Зачем «Ашан» открывает флагман у Кремля Осенью на Тверской, 4, откроется трехэтажный магазин ретейлера
Вышел из моды: Что происходит с Podium Market The Village узнал о будущем и причинах трудностей сети универмагов
Вышел из моды: Что происходит с Podium Market The Village узнал о будущем и причинах трудностей сети универмагов
На Кутузовском проспекте пустует рекордное число магазинов
Сейчас на Кутузовском не заняты более 30 % торговых площадей