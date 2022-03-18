Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и НекрасоваБары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает
Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и Некрасова Бары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает
Сколько россиян считают себя счастливыми
С ноября 2018 года количество счастливых россиян увеличилось на 2 %
Почему россияне чувствуют себя счастливыми
Также социологи выяснили, почему жители России недовольны жизнью
Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Сколько россиян считают себя несчастными
«Левада-центр» провел вопрос об удовлетворенности жизнью
В школьные предметы добавят курс о семейном счастье
Создание отдельной дисциплины для обучения семьеведению не планируется
Сколько денег россиянам нужно для счастья
Об этом The Village сообщили в пресс-службе Superjob.ru
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми
Показатель ненамного отличается от апрельского исторического максимума
Сколько россиян считают себя счастливыми
Число счастливых россиян достигло исторического максимума
Сколько денег нужно россиянину для счастья
По статистике мужчинам денег нужно больше, чем женщинам
Россия поднялась на 49-е место в рейтинге самых счастливых стран мира
За год позиции страны в топе улучшились на семь строчек
Что делает россиян счастливыми и несчастными
Индекс счастья населения держится на близком к максимуму уровне вопреки кризису
Создать министерство счастья
С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Сколько россиян недовольны своей жизнью
Показатель личной неудовлетворённости происходящим достиг максимума с начала 2015 года
Сколько россиян считают себя счастливыми
Опрос провели социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения
Индекс счастья россиян за год вырос почти в два раза
Исследователи объясняют скачок проведением Олимпиады в Сочи, присоединением Крыма и общим подъёмом
Сколько россиян довольны своей жизнью
Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения
Сколько россиян считают себя счастливыми
ВЦИОМ проанализировал, довольны ли россияне своей жизнью и почему
Счастливы ли вы?
Редакция The Village решила узнать у своих читателей, насколько они довольны своей жизнью
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Учёные обнаружили зависимость между счастьем граждан и уровнем ВВП
Пороговым оказалось значение в $36 000 на человека
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Игорь Белявский (Global Point): 5 заповедей ресторатора, нанимающего персонал Владелец петербургской ресторанной группы Global Point Family («Счастье», 22.13 и другие заведения) рассказал H&F, что должен уметь официант, чтобы гость остался доволен.
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
На «Пушкинской» открылся бар-ресторан «Счастье» на крыше
Компания Global Point Family открыла третье по счету «Счастье» в Москве, на этот раз — бар-ресторан на крыше дома в Большом Путинковском переулке.