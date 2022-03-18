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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россия опустилась на 80-е место в списке счастливых стран
Рейтинг
18 марта 2022

Россия опустилась на 80-е место в списке счастливых стран

Обнять весь мир или отвернуться от него
Спецпроект
Обнять весь мир или отвернуться от него Пройдите тест и узнайте, на сколько процентов вы счастливы
Обнять весь мир или отвернуться от него
Спецпроект

Обнять весь мир или отвернуться от него
Пройдите тест и узнайте, на сколько процентов вы счастливы

Рейтинг
16 ноября 2020

По каким причинам россияне чаще всего чувствуют себя счастливыми

Исследование
9 октября 2020

Россияне стали счастливее после отмены самоизоляции

Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и Некрасова

Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и НекрасоваБары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает

Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и Некрасова

Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и Некрасова
Бары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает

Самые счастливые страны мира

Россия за год опустилась на пять строчек

Самые счастливые страны мира

Сколько россиян считают себя счастливыми

Счастья в стране все меньше и меньше

Сколько россиян считают себя счастливыми

Сколько россиян считают себя счастливыми

С ноября 2018 года количество счастливых россиян увеличилось на 2 %

Сколько россиян считают себя счастливыми

Самые счастливые страны мира

Россия за год опустилась на девять позиций

Самые счастливые страны мира

Почему россияне чувствуют себя счастливыми

Также социологи выяснили, почему жители России недовольны жизнью

Почему россияне чувствуют себя счастливыми

Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру

Сколько россиян считают себя несчастными

«Левада-центр» провел вопрос об удовлетворенности жизнью

Сколько россиян считают себя несчастными

В школьные предметы добавят курс о семейном счастье

Создание отдельной дисциплины для обучения семьеведению не планируется

В школьные предметы добавят курс о семейном счастье

Сколько денег россиянам нужно для счастья

Об этом The Village сообщили в пресс-службе Superjob.ru

Сколько денег россиянам нужно для счастья

Сколько россиян чувствуют себя счастливыми

Показатель ненамного отличается от апрельского исторического максимума

Сколько россиян чувствуют себя счастливыми

Сколько россиян считают себя счастливыми

Число счастливых россиян достигло исторического максимума

Сколько россиян считают себя счастливыми

Сколько денег нужно россиянину для счастья

По статистике мужчинам денег нужно больше, чем женщинам

Сколько денег нужно россиянину для счастья

Россия поднялась на 49-е место в рейтинге самых счастливых стран мира

За год позиции страны в топе улучшились на семь строчек

Россия поднялась на 49-е место в рейтинге самых счастливых стран мира

Что делает россиян счастливыми и несчастными

Индекс счастья населения держится на близком к максимуму уровне вопреки кризису

Что делает россиян счастливыми и несчастными

Создать министерство счастья

С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко

Создать министерство счастья

Страны с самым быстрорастущим уровнем счастья

Россия оказалась на десятом месте рейтинга

Страны с самым быстрорастущим уровнем счастья

Сколько россиян недовольны своей жизнью

Показатель личной неудовлетворённости происходящим достиг максимума с начала 2015 года

Сколько россиян недовольны своей жизнью

Самые счастливые страны мира

Россия оказалась на 64-м месте рейтинга из 158

Самые счастливые страны мира

Сколько россиян считают себя счастливыми

Опрос провели социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения

Сколько россиян считают себя счастливыми

Индекс счастья россиян за год вырос почти в два раза

Исследователи объясняют скачок проведением Олимпиады в Сочи, присоединением Крыма и общим подъёмом

Индекс счастья россиян за год вырос почти в два раза

Бедные люди: Как я перестала бояться и научилась жить по средствам Алиса Таёжная — о том, как время «новой бедности» помогает принять себя и стать счастливее

Бедные люди: Как я перестала бояться и научилась жить по средствам

Сколько россиян довольны своей жизнью

Опрос провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

Сколько россиян довольны своей жизнью

Сколько россиян считают себя счастливыми

ВЦИОМ проанализировал, довольны ли россияне своей жизнью и почему

Сколько россиян считают себя счастливыми

Самые счастливые и несчастные страны мира

Рейтинг составила компания Gallup-Healthways

Самые счастливые и несчастные страны мира

Опрос дня: 78% россиян ощущают себя счастливыми

Это максимум за последние 25 лет

Опрос дня: 78% россиян ощущают себя счастливыми

Счастливы ли вы?

Редакция The Village решила узнать у своих читателей, насколько они довольны своей жизнью

Счастливы ли вы?

Лишь 34% россиян считают себя счастливыми

Это почти в два раза меньше, чем в среднем по миру

Лишь 34% россиян считают себя счастливыми

Подарки: Зимние десерты
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты

Подарки: Зимние десерты
Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.

Учёные обнаружили зависимость между счастьем граждан и уровнем ВВП

Пороговым оказалось значение в $36 000 на человека

Учёные обнаружили зависимость между счастьем граждан и уровнем ВВП

Зов улиц: 36 открытых веранд и террас
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.
Зов улиц: 36 открытых веранд и террас

Зов улиц: 36 открытых веранд и террас
Круглосуточные, с отличными видами на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше трёх десятков веранд и террас в городе.

Игорь Белявский (Global Point): 5 заповедей ресторатора, нанимающего персонал
Игорь Белявский (Global Point): 5 заповедей ресторатора, нанимающего персонал Владелец петербургской ресторанной группы Global Point Family («Счастье», 22.13 и другие заведения) рассказал H&F, что должен уметь официант, чтобы гость остался доволен.
Игорь Белявский (Global Point): 5 заповедей ресторатора, нанимающего персонал

Игорь Белявский (Global Point): 5 заповедей ресторатора, нанимающего персонал
Владелец петербургской ресторанной группы Global Point Family («Счастье», 22.13 и другие заведения) рассказал H&F, что должен уметь официант, чтобы гость остался доволен.

Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.
Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой

Потребительская корзина: 22 новогодних предложения с доставкой
В преддверии Нового года The Village узнал, где в Москве можно купить готовый праздничный ужин, что рестораторы кладут в подарочные корзины, сколько это стоит и есть ли доставка.

Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.
Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве

Пока ты спал: Ранние завтраки в Москве
Где сытно поесть, если в 9:00 уже нужно быть в офисе? The Village собрал ранние завтраки Москвы и познакомился с меню.

На «Пушкинской» открылся бар-ресторан «Счастье» на крыше

Компания Global Point Family открыла третье по счету «Счастье» в Москве, на этот раз — бар-ресторан на крыше дома в Большом Путинковском переулке.

На «Пушкинской» открылся бар-ресторан «Счастье» на крыше

Новое место: Кафе-кондитерская «Счастье»
Новое место: Кафе-кондитерская «Счастье» В Камергерском переулке открылся новый проект Global Point Family — кондитерская «Счастье».
Новое место: Кафе-кондитерская «Счастье»

Новое место: Кафе-кондитерская «Счастье»
В Камергерском переулке открылся новый проект Global Point Family — кондитерская «Счастье».

Интервью: Игорь Белявский, создатель Global Point Family
Интервью: Игорь Белявский, создатель Global Point Family The Village поговорил с Игорем Белявским, управляющим партнером группы компаний Global Point Family, о московском «Счастье», планах на Нью-Йорк и благоустройстве Конюшенной площади в Петербурге.
Интервью: Игорь Белявский, создатель Global Point Family

Интервью: Игорь Белявский, создатель Global Point Family
The Village поговорил с Игорем Белявским, управляющим партнером группы компаний Global Point Family, о московском «Счастье», планах на Нью-Йорк и благоустройстве Конюшенной площади в Петербурге.

Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.
Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос

Сладкий Санта: Имбирные человечки и другие новогодние десерты навынос
The Village выяснил, где в Москве на новогодних каникулах можно купить навынос новогодние капкейки, кексы и маффины, варенье и имбирное печенье в форме человечков, ёлок, снежинок, оленей и так далее.

Новое место: Ресторан «Счастье»
Новое место: Ресторан «Счастье» Питерская группа компаний Global Point Family открыла в Москве первое заведение — ресторан «Счастье».
Новое место: Ресторан «Счастье»

Новое место: Ресторан «Счастье»
Питерская группа компаний Global Point Family открыла в Москве первое заведение — ресторан «Счастье».

Сколько стоит счастье Большинство британцев хоть и считает что не в деньгах счастье, но ежегодный заработок в 50 тысяч фунтов может сделать счастливым любого жителя Соединенного Королевства. Таковы результаты опроса на тему "Сколько британцу нужно для счастья" .При этом рядовому россиянину для счастья хватило бы и 30 тысяч рублей.

Сколько стоит счастье

Датчане – самые счастливые люди в мире Несколько фактов о Дании:

Датчане – самые счастливые люди в мире