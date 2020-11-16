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16 ноября 2020

По каким причинам россияне чаще всего чувствуют себя счастливыми

Исследование
9 октября 2020

Россияне стали счастливее после отмены самоизоляции