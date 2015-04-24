Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и НекрасоваБары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает
Как петербуржцы выпивают на Рубинштейна и Некрасова Бары и рестораны работают только навынос, но это никого не останавливает
Самые счастливые страны мира Россия за год опустилась на пять строчек
Сколько россиян считают себя счастливыми Счастья в стране все меньше и меньше
Сколько россиян считают себя счастливыми
С ноября 2018 года количество счастливых россиян увеличилось на 2 %
Сколько россиян считают себя счастливыми С ноября 2018 года количество счастливых россиян увеличилось на 2 %
Самые счастливые страны мира Россия за год опустилась на девять позиций
Почему россияне чувствуют себя счастливыми
Также социологи выяснили, почему жители России недовольны жизнью
Почему россияне чувствуют себя счастливыми Также социологи выяснили, почему жители России недовольны жизнью
Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Сколько россиян считают себя несчастными
«Левада-центр» провел вопрос об удовлетворенности жизнью
Сколько россиян считают себя несчастными «Левада-центр» провел вопрос об удовлетворенности жизнью
В школьные предметы добавят курс о семейном счастье
Создание отдельной дисциплины для обучения семьеведению не планируется
В школьные предметы добавят курс о семейном счастье Создание отдельной дисциплины для обучения семьеведению не планируется
Сколько денег россиянам нужно для счастья
Об этом The Village сообщили в пресс-службе Superjob.ru
Сколько денег россиянам нужно для счастья Об этом The Village сообщили в пресс-службе Superjob.ru
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми
Показатель ненамного отличается от апрельского исторического максимума
Сколько россиян чувствуют себя счастливыми Показатель ненамного отличается от апрельского исторического максимума
Сколько россиян считают себя счастливыми
Число счастливых россиян достигло исторического максимума
Сколько россиян считают себя счастливыми Число счастливых россиян достигло исторического максимума
Сколько денег нужно россиянину для счастья
По статистике мужчинам денег нужно больше, чем женщинам
Сколько денег нужно россиянину для счастья По статистике мужчинам денег нужно больше, чем женщинам
Россия поднялась на 49-е место в рейтинге самых счастливых стран мира
За год позиции страны в топе улучшились на семь строчек
Россия поднялась на 49-е место в рейтинге самых счастливых стран мира За год позиции страны в топе улучшились на семь строчек
Что делает россиян счастливыми и несчастными
Индекс счастья населения держится на близком к максимуму уровне вопреки кризису
Что делает россиян счастливыми и несчастными Индекс счастья населения держится на близком к максимуму уровне вопреки кризису
Создать министерство счастья
С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Создать министерство счастья С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко
Сколько россиян недовольны своей жизнью
Показатель личной неудовлетворённости происходящим достиг максимума с начала 2015 года