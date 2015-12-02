Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра Подводим итоги грандиозной реконструкции рынка и рассказываем, что необычного там можно купить
Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра Подводим итоги грандиозной реконструкции рынка и рассказываем, что необычного там можно купить
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе
Что есть на обновленном Усачёвском рынкеБлины с салом, бургер с крабом, жареные хинкали, пироги и многое другое
Что есть на обновленном Усачёвском рынке Блины с салом, бургер с крабом, жареные хинкали, пироги и многое другое
Как выбирать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
Как выбирать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
В сентябре завершится реконструкция Усачёвского рынка в Хамовниках
Среди участников Усачёвского рынка заявлены United Kitchen, «Щепка», «Хинкали Хаус», Mitzva Bar, «Русская рыбная фактория», Fish & Crab и другие
Совладелец «Щепки» открыл ресторан Antrecote & Co
Шеф-повар заведения — совладелец коптильни «Щепка» Денис Соболев
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
16 открытий ноября Второй ресторан Buba by Sumosan, ресторан AQ Chicken и мясной ресторан Новикова, кафе «Искра», три новых кафе на Даниловском рынке и три пивных бара — в ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
16 открытий ноября Второй ресторан Buba by Sumosan, ресторан AQ Chicken и мясной ресторан Новикова, кафе «Искра», три новых кафе на Даниловском рынке и три пивных бара — в ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
На Даниловском рынке открылась коптильня-магазин «Щепка»
В магазине можно купить мясо, рыбу и птицу, копчённые на натуральной щепе