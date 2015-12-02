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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра
Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра Подводим итоги грандиозной реконструкции рынка и рассказываем, что необычного там можно купить
Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра

Что покупать на обновленном Даниловском: От огурцов до мяса бобра
Подводим итоги грандиозной реконструкции рынка и рассказываем, что необычного там можно купить

Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе
Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля

Никакого супермаркета: Где купить мясо для шашлыка и гриля
Собрали предложения московских кафе, лавок и ресторанов для тех, кто планирует пожарить мясо на природе

У ресторанов «Щепка» появится доставка

Заказ доставят в течение 45 минут

У ресторанов «Щепка» появится доставка

Что есть на обновленном Усачёвском рынке

Что есть на обновленном Усачёвском рынкеБлины с салом, бургер с крабом, жареные хинкали, пироги и многое другое

Что есть на обновленном Усачёвском рынке

Что есть на обновленном Усачёвском рынке
Блины с салом, бургер с крабом, жареные хинкали, пироги и многое другое

Как выбирать мясо?
Как выбирать мясо? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
Как выбирать мясо?

Как выбирать мясо?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле

В сентябре завершится реконструкция Усачёвского рынка в Хамовниках

Среди участников Усачёвского рынка заявлены United Kitchen, «Щепка», «Хинкали Хаус», Mitzva Bar, «Русская рыбная фактория», Fish & Crab и другие

В сентябре завершится реконструкция Усачёвского рынка в Хамовниках

Совладелец «Щепки» открыл ресторан Antrecote & Co

Шеф-повар заведения — совладелец коптильни «Щепка» Денис Соболев

Совладелец «Щепки» открыл ресторан Antrecote & Co

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Наборы для пикника в ресторанах Москвы

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе

16 открытий ноября
16 открытий ноября Второй ресторан Buba by Sumosan, ресторан AQ Chicken и мясной ресторан Новикова, кафе «Искра», три новых кафе на Даниловском рынке и три пивных бара — в ежемесячном обзоре новых открытий Москвы
16 открытий ноября

16 открытий ноября
Второй ресторан Buba by Sumosan, ресторан AQ Chicken и мясной ресторан Новикова, кафе «Искра», три новых кафе на Даниловском рынке и три пивных бара — в ежемесячном обзоре новых открытий Москвы

На Даниловском рынке открылась коптильня-магазин «Щепка»

В магазине можно купить мясо, рыбу и птицу, копчённые на натуральной щепе

На Даниловском рынке открылась коптильня-магазин «Щепка»