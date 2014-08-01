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Новости

Сергей Шнуров — о своей политической карьере и «кандидатах-п***»

Вступил в партию

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Новости

Сергей Шнуров — о своей политической карьере и «кандидатах-п***» Вступил в партию

Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым
Что пошло не так
Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым«После новости о том, что мы закрываемся, у нас обрываются трубки»
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Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым
Что пошло не так

Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым «После новости о том, что мы закрываемся, у нас обрываются трубки»

Новости

Saxon + Parole закроется после Нового года

На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова

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Новости

Saxon + Parole закроется после Нового года На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова

Новости

Сергей Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Последний концерт группы пройдет на «Санкт-Петербург Арене»

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Новости

Сергей Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда» Последний концерт группы пройдет на «Санкт-Петербург Арене»

Новости

Духовник Путина и Сергей Шнуров стали советниками комитета Госдумы по культуре

Также в совет избрали писателя Евгения Водолазкина и артиста Эдгара Запашного

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Новости

Духовник Путина и Сергей Шнуров стали советниками комитета Госдумы по культуре Также в совет избрали писателя Евгения Водолазкина и артиста Эдгара Запашного

Новости

«Выборам Собянина посвящается»: Клип «Не хочу быть москвичом» группы «Ленинград»

Пользователи интернета уличили музыкантов в предвыборной агитации

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Новости

«Выборам Собянина посвящается»: Клип «Не хочу быть москвичом» группы «Ленинград» Пользователи интернета уличили музыкантов в предвыборной агитации

Новости

Главные российские знаменитости по версии Forbes

В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь

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Новости

Главные российские знаменитости по версии Forbes В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь

Новости

Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга

Гастрономическим трендом года стали столичные фуд-корты

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Новости

Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга Гастрономическим трендом года стали столичные фуд-корты

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
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«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском»
Истории

«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»

Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби
Утро в мире
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип МобиКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби
Утро в мире

Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны
Утро в мире
Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип ЛуныКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны
Утро в мире

Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Новости

Новый клип «Ленинграда» с Невзоровым и Кержаковым

Кроме того, в видеоролике снялись лидер группы Сергей Шнуров, а также рэперы Pharaon и ST

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Новости

Новый клип «Ленинграда» с Невзоровым и Кержаковым Кроме того, в видеоролике снялись лидер группы Сергей Шнуров, а также рэперы Pharaon и ST

Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс»
Выходные в городе
Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс»Вечеринки, выставки, лекции и другие интересные события наступающих выходных
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Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс»
Выходные в городе

Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс» Вечеринки, выставки, лекции и другие интересные события наступающих выходных

Weekend

В Московском музее современного искусства пройдет выставка Сергея Шнурова

Она получила название «Ретроспектива брендреализма»

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Weekend

В Московском музее современного искусства пройдет выставка Сергея Шнурова Она получила название «Ретроспектива брендреализма»

«Я живу в доме ультрамаринового короля» (Петербург)
Где ты живёшь

«Я живу в доме ультрамаринового короля» (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга

Где ты живёшь

«Я живу в доме ультрамаринового короля» (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга

Город

Шнуров прочел курс лекций об искусстве для проекта Arzamas

Лекции опубликуют в конце ноября

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Город

Шнуров прочел курс лекций об искусстве для проекта Arzamas Лекции опубликуют в конце ноября

Новости

Burger King отозвал иск к Шнурову

Сеть фастфуда передумала судиться с лидером группы «Ленинград» из-за стихотворения

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Новости

Burger King отозвал иск к Шнурову Сеть фастфуда передумала судиться с лидером группы «Ленинград» из-за стихотворения

Магазины

Шнуров запустит интернет-магазин мужской одежды

Музыкант подал заявку на регистрацию логотипа будущего бренда

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Магазины

Шнуров запустит интернет-магазин мужской одежды Музыкант подал заявку на регистрацию логотипа будущего бренда

Ситуация

Сергей Шнуров поёт о санкциях

Новую мини-песню исполнитель опубликовал в своём Instagram

0
Ситуация

Сергей Шнуров поёт о санкциях Новую мини-песню исполнитель опубликовал в своём Instagram

Город

Группе «Ленинград» запретили выступать на крыше Artplay

Мероприятие перенесли с открытой площадки центра Artplay в клуб Red на Болотной набережной

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Город

Группе «Ленинград» запретили выступать на крыше Artplay Мероприятие перенесли с открытой площадки центра Artplay в клуб Red на Болотной набережной

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