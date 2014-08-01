Сергей Шнуров — о своей политической карьере и «кандидатах-п***» Вступил в партию
Совладелец Saxon+Parole — о закрытии ресторана и проекте со Шнуровым «После новости о том, что мы закрываемся, у нас обрываются трубки»
Saxon + Parole закроется после Нового года
На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова
Saxon + Parole закроется после Нового года На месте ресторана откроется новое заведение от Сергея Шнурова
Сергей Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Последний концерт группы пройдет на «Санкт-Петербург Арене»
Сергей Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда» Последний концерт группы пройдет на «Санкт-Петербург Арене»
Духовник Путина и Сергей Шнуров стали советниками комитета Госдумы по культуре
Также в совет избрали писателя Евгения Водолазкина и артиста Эдгара Запашного
Духовник Путина и Сергей Шнуров стали советниками комитета Госдумы по культуре Также в совет избрали писателя Евгения Водолазкина и артиста Эдгара Запашного
«Выборам Собянина посвящается»: Клип «Не хочу быть москвичом» группы «Ленинград»
Пользователи интернета уличили музыкантов в предвыборной агитации
«Выборам Собянина посвящается»: Клип «Не хочу быть москвичом» группы «Ленинград» Пользователи интернета уличили музыкантов в предвыборной агитации
Главные российские знаменитости по версии Forbes
В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь
Главные российские знаменитости по версии Forbes В список вошли Сергей Шнуров, Оксимирон, Земфира и Юрий Дудь
Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга
Гастрономическим трендом года стали столичные фуд-корты
Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга Гастрономическим трендом года стали столичные фуд-корты
«Смотри и делай»: Как прошло шоу для бизнесменов в «Олимпийском» Найти инвестора, увидеть лоб Возняка и встать на стул — зачем тысячи предпринимателей пришли на «Амоконф»
Слишком дорогие iPhone X, триумф России на порно-«Оскаре» и новый клип Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Олимпиада без США, Шнуров против Шевчука и новый клип Луны Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Новый клип «Ленинграда» с Невзоровым и Кержаковым
Кроме того, в видеоролике снялись лидер группы Сергей Шнуров, а также рэперы Pharaon и ST
Новый клип «Ленинграда» с Невзоровым и Кержаковым Кроме того, в видеоролике снялись лидер группы Сергей Шнуров, а также рэперы Pharaon и ST
Выставка Сергея Шнурова, открытие летней веранды клуба «Рабица» и «ИЗИ Дискурс» Вечеринки, выставки, лекции и другие интересные события наступающих выходных
В Московском музее современного искусства пройдет выставка Сергея Шнурова
Она получила название «Ретроспектива брендреализма»
В Московском музее современного искусства пройдет выставка Сергея Шнурова Она получила название «Ретроспектива брендреализма»
«Я живу в доме ультрамаринового короля» (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга
«Я живу в доме ультрамаринового короля» (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы, Петербурга и Екатеринбурга
Шнуров прочел курс лекций об искусстве для проекта Arzamas Лекции опубликуют в конце ноября
Burger King отозвал иск к Шнурову
Сеть фастфуда передумала судиться с лидером группы «Ленинград» из-за стихотворения
Burger King отозвал иск к Шнурову Сеть фастфуда передумала судиться с лидером группы «Ленинград» из-за стихотворения
Шнуров запустит интернет-магазин мужской одежды
Музыкант подал заявку на регистрацию логотипа будущего бренда
Шнуров запустит интернет-магазин мужской одежды Музыкант подал заявку на регистрацию логотипа будущего бренда
Сергей Шнуров поёт о санкциях Новую мини-песню исполнитель опубликовал в своём Instagram
Группе «Ленинград» запретили выступать на крыше Artplay
Мероприятие перенесли с открытой площадки центра Artplay в клуб Red на Болотной набережной