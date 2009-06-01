Северная Корея

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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Верят ли жители КНДР в пропаганду?
Верят ли жители КНДР в пропаганду? Отрывок из гида «по самой зловещей стране планеты»
Верят ли жители КНДР в пропаганду?

Верят ли жители КНДР в пропаганду?
Отрывок из гида «по самой зловещей стране планеты»

Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана
Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана

Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Попавшим под санкции запретили инвестировать в Telegram

Также запрет распространяется на их близких родственников и жителей Крыма

Попавшим под санкции запретили инвестировать в Telegram

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics

Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

«Первое официальное турагентство КНДР» оказалось обычной туристической компанией

Помимо лицензии на туризм, никаких связей с северокорейскими госорганами у компании нет

«Первое официальное турагентство КНДР» оказалось обычной туристической компанией

Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР

В Центре фотографии братьев Люмьер откроется фотовыставка о Северной Корее

На экспозиции покажут работы более 70 советских и зарубежных авторов

В Центре фотографии братьев Люмьер откроется фотовыставка о Северной Корее

Конфликт между Россией и НАТО назвали главной угрозой 2017 года

Предполагается, что противостояние сторон может обостриться из-за агрессивной политики Москвы в Восточной Европе

Конфликт между Россией и НАТО назвали главной угрозой 2017 года

Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее

Отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар»

Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее

Восстановленные смартфоны Samsung, новые приставки Sony и Netflix из Северной Кореи

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Восстановленные смартфоны Samsung, новые приставки Sony и Netflix из Северной Кореи

Как устроен интернет в самой закрытой стране мира
Как устроен интернет в самой закрытой стране мира Сегодня Совет безопасности может рассмотреть вариант отключения России от глобального интернета в случае чрезвычайной ситуации. The Village узнал, как в Северной Корее живут вовсе без доступа к Сети
Как устроен интернет в самой закрытой стране мира

Как устроен интернет в самой закрытой стране мира
Сегодня Совет безопасности может рассмотреть вариант отключения России от глобального интернета в случае чрезвычайной ситуации. The Village узнал, как в Северной Корее живут вовсе без доступа к Сети

Андрей Лошак о будущем интернета в России

Журналист Андрей Лошак об интернете в Северной Корее и завтрашнем дне России

Андрей Лошак о будущем интернета в России

Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной Корее
Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной Корее H&F продолжает рассказывать, как сочетается капитализм и закручивание гаек. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков написал нам, почему большинство успешных предпринимателей КНДР — женщины.
Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной Корее

Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной Корее
H&F продолжает рассказывать, как сочетается капитализм и закручивание гаек. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков написал нам, почему большинство успешных предпринимателей КНДР — женщины.

Ким продаёт: Как мировые бренды используют северокорейского лидера
Ким продаёт: Как мировые бренды используют северокорейского лидера Глава Северной Кореи Ким Чен Ын является фигурой загадочной, неоднозначной и даже стильной. H&F выяснил, как рекламщики обыгрывали его образ на благо капиталистических брендов.
Ким продаёт: Как мировые бренды используют северокорейского лидера

Ким продаёт: Как мировые бренды используют северокорейского лидера
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын является фигурой загадочной, неоднозначной и даже стильной. H&F выяснил, как рекламщики обыгрывали его образ на благо капиталистических брендов.

Фото дня: Лондонская парикмахерская продвигается при помощи стёба над причёской Ким Чен Ына

Посольство Северной Кореи этим недовольно

Фото дня: Лондонская парикмахерская продвигается при помощи стёба над причёской Ким Чен Ына

Человек вождя: Как живут бизнесмены в Северной Корее
Человек вождя: Как живут бизнесмены в Северной Корее Специалист по КНДР Андрей Ланьков рассказывает, почему эта страна вовсе не воплощение сталинского социализма, на каких правах там существует частный бизнес и как миллионеры дают взятки.
Человек вождя: Как живут бизнесмены в Северной Корее

Человек вождя: Как живут бизнесмены в Северной Корее
Специалист по КНДР Андрей Ланьков рассказывает, почему эта страна вовсе не воплощение сталинского социализма, на каких правах там существует частный бизнес и как миллионеры дают взятки.

Ссылки дня: Новый клип Disclosure, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году

Анонимные истории из «Подслушано», новый клип Disclosure, мировое лидерство 150 стран, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Новый клип Disclosure, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году

Фильмы недели: «Транс», «Зловещие мертвецы», «Падение Олимпа»
Фильмы недели: «Транс», «Зловещие мертвецы», «Падение Олимпа» Новый триллер Дэнни Бойла, боевик про захват Белого дома и возвращение зловещих мертвецов, теперь — без причёсок в духе ABBA, — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы, вышедшие в прокат.
Фильмы недели: «Транс», «Зловещие мертвецы», «Падение Олимпа»

Фильмы недели: «Транс», «Зловещие мертвецы», «Падение Олимпа»
Новый триллер Дэнни Бойла, боевик про захват Белого дома и возвращение зловещих мертвецов, теперь — без причёсок в духе ABBA, — Милослав Чемоданов посмотрел новые фильмы, вышедшие в прокат.

Фильмы недели: «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона Третьего», «Неуловимые», «Тревожный вызов»
Фильмы недели: «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона Третьего», «Неуловимые», «Тревожный вызов» Изобретательная артхаусная комедия, триллер с Халле Берри и боевик про то, как русские с корейцами Америку завоевали - Милослав Чемоданов посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.
Фильмы недели: «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона Третьего», «Неуловимые», «Тревожный вызов»

Фильмы недели: «Умопомрачительные фантазии Чарли Свона Третьего», «Неуловимые», «Тревожный вызов»
Изобретательная артхаусная комедия, триллер с Халле Берри и боевик про то, как русские с корейцами Америку завоевали - Милослав Чемоданов посмотрел три новых фильма, вышедшие в российский прокат.

Главное на неделе: события с 13 по 19 декабря Студенческая арт-ярмарка Student Art Fair, персональная выставка фотографа Чарльза Томпсона и международная выставка-ярмарка современного искусства CosMoscow

Главное на неделе: события с 13 по 19 декабря

Северная Корея
Северная Корея В последнее время Северная Корея как никакая другая страна пользуется популярностью у СМИ, в связи с испытанием ракет, производством ядерного оружия и прочей гнусной деятельностью, представляющей угрозу существования всего человечества. В свете вышеперечисленных событий Северная Корея видится самым злобным государством на планете Земля. Но если абстрагироваться от политики, что же на...
Северная Корея

Северная Корея
В последнее время Северная Корея как никакая другая страна пользуется популярностью у СМИ, в связи с испытанием ракет, производством ядерного оружия и прочей гнусной деятельностью, представляющей угрозу существования всего человечества. В свете вышеперечисленных событий Северная Корея видится самым злобным государством на планете Земля. Но если абстрагироваться от политики, что же на...