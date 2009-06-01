Северная Корея

Дерипаска без алюминия, Джек Воробей в роли Павла Дурова и кукольный клип Эда Ширана Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Попавшим под санкции запретили инвестировать в Telegram
Также запрет распространяется на их близких родственников и жителей Крыма
Рекорды российских фигуристок, спонсоры Собчак и издевательства над роботами в Boston Dynamics Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Первое официальное турагентство КНДР» оказалось обычной туристической компанией
Помимо лицензии на туризм, никаких связей с северокорейскими госорганами у компании нет
Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В Центре фотографии братьев Люмьер откроется фотовыставка о Северной Корее
На экспозиции покажут работы более 70 советских и зарубежных авторов
Конфликт между Россией и НАТО назвали главной угрозой 2017 года
Предполагается, что противостояние сторон может обостриться из-за агрессивной политики Москвы в Восточной Европе
Восемь московских кинотеатров отказались показывать фильм Виталия Манского о Северной Корее
Отказ пришел от семи кинозалов государственной сети «Москино», а также от кинотеатра «Эльдар»
Восстановленные смартфоны Samsung, новые приставки Sony и Netflix из Северной Кореи
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как устроен интернет в самой закрытой стране мира Сегодня Совет безопасности может рассмотреть вариант отключения России от глобального интернета в случае чрезвычайной ситуации. The Village узнал, как в Северной Корее живут вовсе без доступа к Сети
Андрей Лошак о будущем интернета в России
Журналист Андрей Лошак об интернете в Северной Корее и завтрашнем дне России
Мужчины больше не нужны: Как домохозяйки устроили бизнес-революцию в Северной Корее H&F продолжает рассказывать, как сочетается капитализм и закручивание гаек. Специалист по Северной Корее Андрей Ланьков написал нам, почему большинство успешных предпринимателей КНДР — женщины.
Ким продаёт: Как мировые бренды используют северокорейского лидера Глава Северной Кореи Ким Чен Ын является фигурой загадочной, неоднозначной и даже стильной. H&F выяснил, как рекламщики обыгрывали его образ на благо капиталистических брендов.
Фото дня: Лондонская парикмахерская продвигается при помощи стёба над причёской Ким Чен Ына
Посольство Северной Кореи этим недовольно
Человек вождя: Как живут бизнесмены в Северной Корее Специалист по КНДР Андрей Ланьков рассказывает, почему эта страна вовсе не воплощение сталинского социализма, на каких правах там существует частный бизнес и как миллионеры дают взятки.
Ссылки дня: Новый клип Disclosure, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году
Анонимные истории из «Подслушано», новый клип Disclosure, мировое лидерство 150 стран, тайны Siri и Северная Корея в 1990 году — в наших «Ссылках дня».