Северная Корея В последнее время Северная Корея как никакая другая страна пользуется популярностью у СМИ, в связи с испытанием ракет, производством ядерного оружия и прочей гнусной деятельностью, представляющей угрозу существования всего человечества. В свете вышеперечисленных событий Северная Корея видится самым злобным государством на планете Земля. Но если абстрагироваться от политики, что же на...