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«Я год не покупала новую одежду»
«Я год не покупала новую одежду» Предпринимательница Дарья Лисиченко рассказала о своем челлендже и его итогах
«Я год не покупала новую одежду»

«Я год не покупала новую одежду»
Предпринимательница Дарья Лисиченко рассказала о своем челлендже и его итогах

Деним, флис, шерпа: Вещи из главных материалов зимнего сезона
Промо
Деним, флис, шерпа: Вещи из главных материалов зимнего сезона Где купить их и куртку как в кино
Деним, флис, шерпа: Вещи из главных материалов зимнего сезона
Промо

Деним, флис, шерпа: Вещи из главных материалов зимнего сезона
Где купить их и куртку как в кино

От 10 до 90 тысяч: Как устроить шопинг при любом бюджете
Спецпроект
От 10 до 90 тысяч: Как устроить шопинг при любом бюджете И почему вложение в одежду может быть удачным вариантом
От 10 до 90 тысяч: Как устроить шопинг при любом бюджете
Спецпроект

От 10 до 90 тысяч: Как устроить шопинг при любом бюджете
И почему вложение в одежду может быть удачным вариантом

Как шопинг стал дофаминовым стимулом
СПЕЦПРОЕКТ
Как шопинг стал дофаминовым стимулом И о чем говорит наше потребительское поведение (и как его контролировать)
Как шопинг стал дофаминовым стимулом
СПЕЦПРОЕКТ

Как шопинг стал дофаминовым стимулом
И о чем говорит наше потребительское поведение (и как его контролировать)

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары

Там же можно купить понравившийся товар

«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары
Там же можно купить понравившийся товар

Российский AliExpress начал продавать виртуальную одежду

Ее можно даже примерить

Российский AliExpress начал продавать виртуальную одежду
Ее можно даже примерить

«Я покупаю странные вещи во время самоизоляции»
«Я покупаю странные вещи во время самоизоляции» Наговоренная соль, десятки книг, ободок в форме Куки-монстра и другие необычные приобретения горожан на карантине
«Я покупаю странные вещи во время самоизоляции»

«Я покупаю странные вещи во время самоизоляции»
Наговоренная соль, десятки книг, ободок в форме Куки-монстра и другие необычные приобретения горожан на карантине

12 Storeez запустит онлайн-аутлет со скидками до 60 %

По выгодной цене можно будет купить остатки прошлых коллекций

12 Storeez запустит онлайн-аутлет со скидками до 60 %
По выгодной цене можно будет купить остатки прошлых коллекций

AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров

Некоторые товары принесут под дверь уже через пару дней

AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров
Некоторые товары принесут под дверь уже через пару дней

Uniqlo готовится открыть двухэтажный магазин на Новом Арбате

Это поможет привлечь на улицу туристов и горожан

Uniqlo готовится открыть двухэтажный магазин на Новом Арбате
Это поможет привлечь на улицу туристов и горожан

Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах
ПРОМО
Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах И правда ли, что период распродаж там длится круглый год?
Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах
ПРОМО

Охота на вещи: Как делать покупки в аутлетах
И правда ли, что период распродаж там длится круглый год?

Lamoda открыла виртуальные примерочные в центре Москвы

Они появились на месте рекламы

Lamoda открыла виртуальные примерочные в центре Москвы
Они появились на месте рекламы

«Ашан» запустил российский интернет-магазин на Tmall

Продукты там купить нельзя

«Ашан» запустил российский интернет-магазин на Tmall
Продукты там купить нельзя

Что россияне покупают в дьюти-фри

Только 2 % туристов не посещают магазины беспошлинной торговли

Что россияне покупают в дьюти-фри
Только 2 % туристов не посещают магазины беспошлинной торговли

«Свалка» распродаст вещи по 100 рублей

Тем временем бар «Сосна и Липа» устроит вечеринку со стилистом и диджей-сетами

«Свалка» распродаст вещи по 100 рублей
Тем временем бар «Сосна и Липа» устроит вечеринку со стилистом и диджей-сетами

В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet

В новом магазине каждой марке выделили стилизованное пространство

В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet
В новом магазине каждой марке выделили стилизованное пространство

AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов

Офлайн-шопинг будет доступен в 11 городах страны

AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов
Офлайн-шопинг будет доступен в 11 городах страны

AliExpress запустил онлайн-магазин Tmall в России

До этого площадка работала только в Китае

AliExpress запустил онлайн-магазин Tmall в России
До этого площадка работала только в Китае

Роспотребнадзор проконсультирует москвичей в торговых центрах

В крупнейших ТЦ поставят информационные стойки для консультаций

Роспотребнадзор проконсультирует москвичей в торговых центрах
В крупнейших ТЦ поставят информационные стойки для консультаций

Покупай, но проверяй: Как безопасно расплачиваться в интернете
Покупай, но проверяй: Как безопасно расплачиваться в интернете Можно ли противостоять обману в интернет-банкинге и на платёжных сервисах
Покупай, но проверяй: Как безопасно расплачиваться в интернете

Покупай, но проверяй: Как безопасно расплачиваться в интернете
Можно ли противостоять обману в интернет-банкинге и на платёжных сервисах

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