«Я год не покупала новую одежду» Предпринимательница Дарья Лисиченко рассказала о своем челлендже и его итогах
«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары
Там же можно купить понравившийся товар
«ВКонтакте» запустила раздел «Покупки» с обзорами блогеров на товары Там же можно купить понравившийся товар
Российский AliExpress начал продавать виртуальную одежду Ее можно даже примерить
«Я покупаю странные вещи во время самоизоляции» Наговоренная соль, десятки книг, ободок в форме Куки-монстра и другие необычные приобретения горожан на карантине
12 Storeez запустит онлайн-аутлет со скидками до 60 %
По выгодной цене можно будет купить остатки прошлых коллекций
12 Storeez запустит онлайн-аутлет со скидками до 60 % По выгодной цене можно будет купить остатки прошлых коллекций
AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров
Некоторые товары принесут под дверь уже через пару дней
AliExpress ввел ускоренную доставку для миллиона избранных товаров Некоторые товары принесут под дверь уже через пару дней
Uniqlo готовится открыть двухэтажный магазин на Новом Арбате
Это поможет привлечь на улицу туристов и горожан
Uniqlo готовится открыть двухэтажный магазин на Новом Арбате Это поможет привлечь на улицу туристов и горожан
«Ашан» запустил российский интернет-магазин на Tmall Продукты там купить нельзя
Что россияне покупают в дьюти-фри
Только 2 % туристов не посещают магазины беспошлинной торговли
Что россияне покупают в дьюти-фри Только 2 % туристов не посещают магазины беспошлинной торговли
«Свалка» распродаст вещи по 100 рублей
Тем временем бар «Сосна и Липа» устроит вечеринку со стилистом и диджей-сетами
«Свалка» распродаст вещи по 100 рублей Тем временем бар «Сосна и Липа» устроит вечеринку со стилистом и диджей-сетами
В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet
В новом магазине каждой марке выделили стилизованное пространство
В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet В новом магазине каждой марке выделили стилизованное пространство
AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов
Офлайн-шопинг будет доступен в 11 городах страны
AliExpress запустил в России сеть виртуальных магазинов Офлайн-шопинг будет доступен в 11 городах страны
AliExpress запустил онлайн-магазин Tmall в России До этого площадка работала только в Китае
Роспотребнадзор проконсультирует москвичей в торговых центрах
В крупнейших ТЦ поставят информационные стойки для консультаций