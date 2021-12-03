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МЫ В СОЦСЕТЯХ

3 декабря 2021

«Холод» запустил YouTube-шоу «Легко сказать»

В «Гоголь-центре» покажут премьеру театрального шоу «Что читать дальше 3.0»
16 октября 2021

В «Гоголь-центре» покажут премьеру театрального шоу «Что читать дальше 3.0»

Глава Readymag запустила шоу про современных женщин и их карьеру
8 июля 2021

Глава Readymag запустила шоу про современных женщин и их карьеру

TikTok запустит комедийное шоу с ведущей Ксенией Дукалис. В гостях — Женя Калинкин и Илья Соболев
25 марта 2021

TikTok запустит комедийное шоу с ведущей Ксенией Дукалис. В гостях — Женя Калинкин и Илья Соболев

Антон Долин и Галина Юзефович обсуждают «Дон Кихота»: канал «Кино ТВ» запустил шоу с критиками
16 февраля 2021

Антон Долин и Галина Юзефович обсуждают «Дон Кихота»: канал «Кино ТВ» запустил шоу с критиками

Гей спорит с православным священником в шоу «Ненавижу тебя?» от журнала «Холод»
Видео дня
10 февраля 2021

Гей спорит с православным священником в шоу «Ненавижу тебя?» от журнала «Холод»

TikTok запустит музыкальное шоу с Кариной Истоминой. Первый гость — Илья Лагутенко
9 февраля 2021

TikTok запустит музыкальное шоу с Кариной Истоминой. Первый гость — Илья Лагутенко

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

Выпуски пародируют классические утренние шоу

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

Самые популярные сериалы на Netflix

И какие сериалы вышли в топ, но смотрели их не так долго

Самые популярные сериалы на Netflix

«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной

Погружение в буквальном смысле

«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной

«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители

Шоу пройдет в Zoom

«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители

«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»

В главной роли основательница Kinky Russia

«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»

На «Флаконе» расскажут о жизни травести и создадут дрэг-образ

Попасть на презентацию проекта «Who’s Russian drag?» могут все

На «Флаконе» расскажут о жизни травести и создадут дрэг-образ

Путешествие по Мексике длиной в год
СПЕЦПРОЕКТ
Путешествие по Мексике длиной в год Как абсолютно все может стать неожиданностью
Путешествие по Мексике длиной в год
СПЕЦПРОЕКТ

Путешествие по Мексике длиной в год
Как абсолютно все может стать неожиданностью

Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ

«Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»

Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ

Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США

По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»

Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США

Многосерийный аудиоспектакль по «Звездным войнам»

Шоу вышло на «Яндекс.Музыке»

Многосерийный аудиоспектакль по «Звездным войнам»

Лучшие онлайн-проекты в России

Награды получили Amediateka, Дудь и кот Виктор

Лучшие онлайн-проекты в России

Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу

Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс

Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу

В «Вечернем Урганте» показали вырезанный фрагмент с Поперечным, в котором комик говорил о полиции

Поперечный заявил, что не обвинял Первый канал в цензуре

В «Вечернем Урганте» показали вырезанный фрагмент с Поперечным, в котором комик говорил о полиции

«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми»

Рассказываем о лауреатах этого года

«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми»

В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно

Ургант на грани иронизирует над судебной системой

В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно

Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу

Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»

Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу

Гори это все: Где смотреть фестиваль «Круг света»
ПРОМО
Гори это все: Где смотреть фестиваль «Круг света» И как в экраны превратят фасады Политеха и Большого театра
Гори это все: Где смотреть фестиваль «Круг света»
ПРОМО

Гори это все: Где смотреть фестиваль «Круг света»
И как в экраны превратят фасады Политеха и Большого театра

Kinky Russia откроют элитный тайный клуб

Вечеринки обойдутся в сумму до 500 тысяч рублей

Kinky Russia откроют элитный тайный клуб

Жан-Поль Готье привезет в Москву свое новое шоу

Шоу будет гастролировать в столице в феврале 2020 года

Жан-Поль Готье привезет в Москву свое новое шоу

В МАММ пройдет мультимедийное шоу электронного проекта Omura

Музыканты выйдут на связь через интернет, их изображения появятся на экранах в музее

В МАММ пройдет мультимедийное шоу электронного проекта Omura

В новогоднюю ночь «Яндекс» покажет собственный «Голубой огонек» с блогерами

Также компания запустила новогодний канал, где можно круглосуточно смотреть «Иронию судьбы»

В новогоднюю ночь «Яндекс» покажет собственный «Голубой огонек» с блогерами

Нейросеть сыграет лайв на вечеринке во флагманском магазине adidas

В шоу примут участие Atom TM и коллектив Tundra

Нейросеть сыграет лайв на вечеринке во флагманском магазине adidas

На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу

Праздничная программа продлится два дня — 27 и 28 октября

На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу

«Замуж за Бузову» — шоу о том, как капитализм победил патриархат
«Замуж за Бузову» — шоу о том, как капитализм победил патриархат Гендерные исследовательницы разбирают главный хит ТНТ
«Замуж за Бузову» — шоу о том, как капитализм победил патриархат

«Замуж за Бузову» — шоу о том, как капитализм победил патриархат
Гендерные исследовательницы разбирают главный хит ТНТ

Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях

В первом выпуске авторы подробно рассмотрели лазерную коррекцию зрения

Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях

В Московском планетарии выступит проект интуитивной музыки Zerolines

Зрителей ждет визуальное шоу, перформансы и музыка

В Московском планетарии выступит проект интуитивной музыки Zerolines

На Новом Арбате покажут опыты из «Гарри Поттера»

Научно-литературное шоу пройдет в Москве впервые

На Новом Арбате покажут опыты из «Гарри Поттера»

Объявлены площадки и темы представлений фестиваля «Круг света»

Световые шоу пройдут с 21 по 25 сентября

Объявлены площадки и темы представлений фестиваля «Круг света»

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ покажут новое светотехническое шоу об истории города

Узнать, как развивался город с момента основания, можно будет за четыре минуты

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ покажут новое светотехническое шоу об истории города

На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады

Конкурс на лучший сад продлится с 29 июня по 8 июля

На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады

«Усы надежды» в поддержку сборной России по футболу

Иван Ургант призвал поддержать главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы

«Усы надежды» в поддержку сборной России по футболу

Открылась продажа билетов на первое шоу UFC в России

Цены на бои достигают 32 тысяч рублей

Открылась продажа билетов на первое шоу UFC в России

«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах
«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах И все ли способны расстаться со смартфоном хотя бы на пару часов
«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах

«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах
И все ли способны расстаться со смартфоном хотя бы на пару часов

«ВКонтакте» запустит женский аналог «вДудя»

А также трэвел-шоу о российских городах

«ВКонтакте» запустит женский аналог «вДудя»

Blue Man Group впервые выступят с перформансами в России

В их гастрольном графике уже значатся Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург

Blue Man Group впервые выступят с перформансами в России

Arzamas запустит на ТВ-3 шоу об истории культуры

Ведущим программы станет Филипп Дзядко

Arzamas запустит на ТВ-3 шоу об истории культуры

На открытии сезона в «Зарядье» выступят артисты Cirque du Soleil

В парк приедут артисты нового шоу цирка

На открытии сезона в «Зарядье» выступят артисты Cirque du Soleil

Новое шоу Cirque du Soleil покажут в нескольких российских городах

В Петербурге и Москве гастроли цирка пройдут весной

Новое шоу Cirque du Soleil покажут в нескольких российских городах

Следующая Loshadka Party пройдет 7 апреля в Squat 3/4

В программе вечеринки — диджей-сеты и эротические шоу

Следующая Loshadka Party пройдет 7 апреля в Squat 3/4

В особняке Спиридонова покажут «Мистический стриптиз»

На спектакле-вечеринке расскажут историю сотрудницы эскорт-агентства в Москве недалекого будущего

В особняке Спиридонова покажут «Мистический стриптиз»

Фестиваль «Золотая маска» завершится уличным шоу на Театральной площади

Праздник пройдет 14 апреля после вручения премий

Фестиваль «Золотая маска» завершится уличным шоу на Театральной площади

На ВДНХ запустили световое шоу «Архитектурные стили Москвы»

Представление проходит в павильоне «Макет Москвы»

На ВДНХ запустили световое шоу «Архитектурные стили Москвы»

На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури

Мероприятия приурочили к февральским праздникам

На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури

«Аптекарский огород» подготовил на День влюбленных романтическое шоу и вино

Прийти на праздник можно с детьми

«Аптекарский огород» подготовил на День влюбленных романтическое шоу и вино

«Яндекс» и студия Ротенберга запустят музыкальное ток-шоу

Гостями проекта станут исполнители из топа «Яндекс.Музыки»

«Яндекс» и студия Ротенберга запустят музыкальное ток-шоу

Самые популярные телепрограммы 2017 года

В 2016 году самой популярной программой стал юбилейный выпуск КВН, на котором присутствовал Владимир Путин

Самые популярные телепрограммы 2017 года

В Squat 3/4 пройдет очередная вечеринка Loshadka

Шоу состоится в ночь с 16 на 17 декабря

В Squat 3/4 пройдет очередная вечеринка Loshadka

Основатель Remote Федор Елютин анонсировал премьеру шоу «Кандидат»

Место проведения мероприятия пока засекречено

Основатель Remote Федор Елютин анонсировал премьеру шоу «Кандидат»

В «Аптекарском огороде» Хеллоуин отметят мистическим шоу

Гостей просят прийти в карнавальных костюмах

В «Аптекарском огороде» Хеллоуин отметят мистическим шоу

Во сколько оценивается оборот бизнеса вокруг шоу «Дом-2»

Бенефициаром бизнеса считается Александр Карманов, один из крупнейших поставщиков «Транснефти»

Во сколько оценивается оборот бизнеса вокруг шоу «Дом-2»

В парке Горького пройдет музыкальное шоу с пантомимой

Спектакль Варшавского центра пантомимы воссоздаст сцены из фильма «Дети райка»

В парке Горького пройдет музыкальное шоу с пантомимой

На здании гостиницы «Украина» покажут световое 3D-шоу

Удобнее всего смотреть инсталляцию будет с Краснопресненской набережной и Новоарбатского моста

На здании гостиницы «Украина» покажут световое 3D-шоу

В Москве с 23 по 27 сентября пройдёт фестиваль «Круг света»

Горожане смогут увидеть красочное мультимедийное шоу на фасаде шести зданий

В Москве с 23 по 27 сентября пройдёт фестиваль «Круг света»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ