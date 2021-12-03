TikTok запустит комедийное шоу с ведущей Ксенией Дукалис. В гостях — Женя Калинкин и Илья Соболев
Антон Долин и Галина Юзефович обсуждают «Дон Кихота»: канал «Кино ТВ» запустил шоу с критиками
Гей спорит с православным священником в шоу «Ненавижу тебя?» от журнала «Холод»
«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным
Выпуски пародируют классические утренние шоу
«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной
Погружение в буквальном смысле
«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители
Шоу пройдет в Zoom
«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»
В главной роли основательница Kinky Russia
На «Флаконе» расскажут о жизни травести и создадут дрэг-образ
Попасть на презентацию проекта «Who’s Russian drag?» могут все
Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ
«Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»
Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США
По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»
Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу
Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс
В «Вечернем Урганте» показали вырезанный фрагмент с Поперечным, в котором комик говорил о полиции
Поперечный заявил, что не обвинял Первый канал в цензуре
«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми»
Рассказываем о лауреатах этого года
В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно
Ургант на грани иронизирует над судебной системой
Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу
Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»
Жан-Поль Готье привезет в Москву свое новое шоу
Шоу будет гастролировать в столице в феврале 2020 года
В МАММ пройдет мультимедийное шоу электронного проекта Omura
Музыканты выйдут на связь через интернет, их изображения появятся на экранах в музее
В новогоднюю ночь «Яндекс» покажет собственный «Голубой огонек» с блогерами
Также компания запустила новогодний канал, где можно круглосуточно смотреть «Иронию судьбы»
Нейросеть сыграет лайв на вечеринке во флагманском магазине adidas
В шоу примут участие Atom TM и коллектив Tundra
На открытии ТРЦ «Каширская Плаза» пройдут перформансы, цирковое и ледовое шоу
Праздничная программа продлится два дня — 27 и 28 октября
«Замуж за Бузову» — шоу о том, как капитализм победил патриархат Гендерные исследовательницы разбирают главный хит ТНТ
Медицинское YouTube-шоу с хирургическими операциями на античных статуях
В первом выпуске авторы подробно рассмотрели лазерную коррекцию зрения
В Московском планетарии выступит проект интуитивной музыки Zerolines
Зрителей ждет визуальное шоу, перформансы и музыка
На Новом Арбате покажут опыты из «Гарри Поттера»
Научно-литературное шоу пройдет в Москве впервые
Объявлены площадки и темы представлений фестиваля «Круг света»
Световые шоу пройдут с 21 по 25 сентября
В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ покажут новое светотехническое шоу об истории города
Узнать, как развивался город с момента основания, можно будет за четыре минуты
На фестивале цветов в «Зарядье» и «Музеоне» разведут театральные сады
Конкурс на лучший сад продлится с 29 июня по 8 июля
«Усы надежды» в поддержку сборной России по футболу
Иван Ургант призвал поддержать главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы
«Здесь и сейчас»: Зачем Yondr мешает снимать селфи и сторис на концертах И все ли способны расстаться со смартфоном хотя бы на пару часов
Blue Man Group впервые выступят с перформансами в России
В их гастрольном графике уже значатся Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург
На открытии сезона в «Зарядье» выступят артисты Cirque du Soleil
В парк приедут артисты нового шоу цирка
Новое шоу Cirque du Soleil покажут в нескольких российских городах
В Петербурге и Москве гастроли цирка пройдут весной
Следующая Loshadka Party пройдет 7 апреля в Squat 3/4
В программе вечеринки — диджей-сеты и эротические шоу
В особняке Спиридонова покажут «Мистический стриптиз»
На спектакле-вечеринке расскажут историю сотрудницы эскорт-агентства в Москве недалекого будущего
Фестиваль «Золотая маска» завершится уличным шоу на Театральной площади
Праздник пройдет 14 апреля после вручения премий
На ВДНХ запустили световое шоу «Архитектурные стили Москвы»
Представление проходит в павильоне «Макет Москвы»
На «Экомаркете» в Конькове выступит кабаре и научат готовить хачапури
Мероприятия приурочили к февральским праздникам
«Аптекарский огород» подготовил на День влюбленных романтическое шоу и вино
Прийти на праздник можно с детьми
«Яндекс» и студия Ротенберга запустят музыкальное ток-шоу
Гостями проекта станут исполнители из топа «Яндекс.Музыки»
Самые популярные телепрограммы 2017 года
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Место проведения мероприятия пока засекречено
В «Аптекарском огороде» Хеллоуин отметят мистическим шоу
Гостей просят прийти в карнавальных костюмах
Во сколько оценивается оборот бизнеса вокруг шоу «Дом-2»
Бенефициаром бизнеса считается Александр Карманов, один из крупнейших поставщиков «Транснефти»
В парке Горького пройдет музыкальное шоу с пантомимой
Спектакль Варшавского центра пантомимы воссоздаст сцены из фильма «Дети райка»
На здании гостиницы «Украина» покажут световое 3D-шоу
Удобнее всего смотреть инсталляцию будет с Краснопресненской набережной и Новоарбатского моста
В Москве с 23 по 27 сентября пройдёт фестиваль «Круг света»
Горожане смогут увидеть красочное мультимедийное шоу на фасаде шести зданий