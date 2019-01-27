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«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным

Выпуски пародируют классические утренние шоу

«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным
Выпуски пародируют классические утренние шоу

Самые популярные сериалы на Netflix

И какие сериалы вышли в топ, но смотрели их не так долго

Самые популярные сериалы на Netflix
И какие сериалы вышли в топ, но смотрели их не так долго

«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной

Погружение в буквальном смысле

«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной
Погружение в буквальном смысле

«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители

Шоу пройдет в Zoom

«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители
Шоу пройдет в Zoom

«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»

В главной роли основательница Kinky Russia

«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»
В главной роли основательница Kinky Russia

На «Флаконе» расскажут о жизни травести и создадут дрэг-образ

Попасть на презентацию проекта «Who’s Russian drag?» могут все

На «Флаконе» расскажут о жизни травести и создадут дрэг-образ
Попасть на презентацию проекта «Who’s Russian drag?» могут все

Путешествие по Мексике длиной в год
СПЕЦПРОЕКТ
Путешествие по Мексике длиной в год Как абсолютно все может стать неожиданностью
Путешествие по Мексике длиной в год
СПЕЦПРОЕКТ

Путешествие по Мексике длиной в год
Как абсолютно все может стать неожиданностью

Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ

«Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»

Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ
«Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»

Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США

По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»

Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США
По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»

Многосерийный аудиоспектакль по «Звездным войнам»

Шоу вышло на «Яндекс.Музыке»

Многосерийный аудиоспектакль по «Звездным войнам»
Шоу вышло на «Яндекс.Музыке»

Лучшие онлайн-проекты в России

Награды получили Amediateka, Дудь и кот Виктор

Лучшие онлайн-проекты в России
Награды получили Amediateka, Дудь и кот Виктор

Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу

Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс

Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу
Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс

В «Вечернем Урганте» показали вырезанный фрагмент с Поперечным, в котором комик говорил о полиции

Поперечный заявил, что не обвинял Первый канал в цензуре

В «Вечернем Урганте» показали вырезанный фрагмент с Поперечным, в котором комик говорил о полиции
Поперечный заявил, что не обвинял Первый канал в цензуре

«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми»

Рассказываем о лауреатах этого года

«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми»
Рассказываем о лауреатах этого года

В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно

Ургант на грани иронизирует над судебной системой

В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно
Ургант на грани иронизирует над судебной системой

Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу

Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»

Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу
Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»

Гори это все: Где смотреть фестиваль «Круг света»
ПРОМО
Гори это все: Где смотреть фестиваль «Круг света» И как в экраны превратят фасады Политеха и Большого театра
Гори это все: Где смотреть фестиваль «Круг света»
ПРОМО

Гори это все: Где смотреть фестиваль «Круг света»
И как в экраны превратят фасады Политеха и Большого театра

Kinky Russia откроют элитный тайный клуб

Вечеринки обойдутся в сумму до 500 тысяч рублей

Kinky Russia откроют элитный тайный клуб
Вечеринки обойдутся в сумму до 500 тысяч рублей

Жан-Поль Готье привезет в Москву свое новое шоу

Шоу будет гастролировать в столице в феврале 2020 года

Жан-Поль Готье привезет в Москву свое новое шоу
Шоу будет гастролировать в столице в феврале 2020 года

В МАММ пройдет мультимедийное шоу электронного проекта Omura

Музыканты выйдут на связь через интернет, их изображения появятся на экранах в музее

В МАММ пройдет мультимедийное шоу электронного проекта Omura
Музыканты выйдут на связь через интернет, их изображения появятся на экранах в музее

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