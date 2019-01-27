«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным
Выпуски пародируют классические утренние шоу
«Утренняя передача»: Юмористическое шоу с Александром Палем и Никитой Кукушкиным Выпуски пародируют классические утренние шоу
Самые популярные сериалы на Netflix И какие сериалы вышли в топ, но смотрели их не так долго
«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной
Погружение в буквальном смысле
«Импресарио» и МХТ создали спектакль для прослушивания в ванной Погружение в буквальном смысле
«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители
Шоу пройдет в Zoom
«Импресарио» покажет онлайн-спектакль о неприемлемом контенте. В роли модераторов выступят зрители Шоу пройдет в Zoom
«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»
В главной роли основательница Kinky Russia
«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си» В главной роли основательница Kinky Russia
На «Флаконе» расскажут о жизни травести и создадут дрэг-образ
Попасть на презентацию проекта «Who’s Russian drag?» могут все
На «Флаконе» расскажут о жизни травести и создадут дрэг-образ Попасть на презентацию проекта «Who’s Russian drag?» могут все
Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ
«Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»
Первый эпизод шоу Straight Talk With Gay People про известных представителей ЛГБТ «Я прощаю тебе, что ты натурал. А ты, твою мать, прости мне, что я гей»
Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США
По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»
Мэрия за свой счет прорекламировала новогодние шоу «Ночных волков». Там русские герои борются с США По мнению властей, реклама байкерских елок представляет «особую общественную значимость»
Многосерийный аудиоспектакль по «Звездным войнам» Шоу вышло на «Яндекс.Музыке»
Лучшие онлайн-проекты в России Награды получили Amediateka, Дудь и кот Виктор
Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу
Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс
Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс
В «Вечернем Урганте» показали вырезанный фрагмент с Поперечным, в котором комик говорил о полиции
Поперечный заявил, что не обвинял Первый канал в цензуре
В «Вечернем Урганте» показали вырезанный фрагмент с Поперечным, в котором комик говорил о полиции Поперечный заявил, что не обвинял Первый канал в цензуре
«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми»
Рассказываем о лауреатах этого года
«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми» Рассказываем о лауреатах этого года
В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно
Ургант на грани иронизирует над судебной системой
В «Вечернем Урганте» рассказали о приговоре Павлу Устинову. Вышло довольно неудачно Ургант на грани иронизирует над судебной системой
Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу
Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»
Loshadka Party отметит 10 лет зонами удовольствий и VR-шоу Праздник состоится 21 сентября в клубе «3 Обезьяны»
Kinky Russia откроют элитный тайный клуб Вечеринки обойдутся в сумму до 500 тысяч рублей
Жан-Поль Готье привезет в Москву свое новое шоу
Шоу будет гастролировать в столице в феврале 2020 года
Жан-Поль Готье привезет в Москву свое новое шоу Шоу будет гастролировать в столице в феврале 2020 года
В МАММ пройдет мультимедийное шоу электронного проекта Omura
Музыканты выйдут на связь через интернет, их изображения появятся на экранах в музее