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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено10 сентября 2021

Маршруты взлета и посадки самолетов в Шереметьеве изменились. Ранее на шум из аэропорта жаловались жители Подмосковья

Как на нас влияет шум городов
Как на нас влияет шум городов Звукорежиссер — о том, как мы сходим с ума от звуков мегаполиса
Как на нас влияет шум городов

Как на нас влияет шум городов
Звукорежиссер — о том, как мы сходим с ума от звуков мегаполиса

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы

Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай

Жители Тверского района придумали, как снизить шум от МЦД. Предложения властей им не нравятся

Теперь задумку должны одобрить в мэрии

Жители Тверского района придумали, как снизить шум от МЦД. Предложения властей им не нравятся

Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров

Концепцию «Тихий аэропорт» хотят опробовать в Шереметьеве

Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров

Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА

12 августа в ресторанах IКЕА начнется фестиваль фрикаделек

Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА

На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками

Такие меры приняли после жалоб местных жителей

На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками

Тихий час: 5 вещей, помогающих справиться с шумом
Тихий час: 5 вещей, помогающих справиться с шумом Наушники, беруши и подушка, которые спасут интроверта в шумном офисе, метро или самолете
Тихий час: 5 вещей, помогающих справиться с шумом

Тихий час: 5 вещей, помогающих справиться с шумом
Наушники, беруши и подушка, которые спасут интроверта в шумном офисе, метро или самолете

Самые шумные города России

Первые места в списке Минприроды заняли две столицы

Самые шумные города России

Жителей домов возле Калужского шоссе защитят от шума

Вдоль трассы установят шумозащиту длиной более семи километров

Жителей домов возле Калужского шоссе защитят от шума

РЖД установит на вокзалах умные громкоговорители

Динамики будут анализировать окружающую обстановку, увеличивая или уменьшая громкость объявлений

РЖД установит на вокзалах умные громкоговорители

В метро протестируют новую технологию снижения шума

Испытания пройдут на участке между станциями «Фрунзенская» и «Парк культуры»

В метро протестируют новую технологию снижения шума

Магазин «Дикси» на севере Москвы закрыли на три месяца из-за шума

Суд ограничил работу торговой точки уже в третий раз

Магазин «Дикси» на севере Москвы закрыли на три месяца из-за шума

«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших

«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших
The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы

Кафе на Патриарших прудах будут закрываться раньше из-за жалоб местных жителей

Все заведения сократят рабочий день до 23:00

Кафе на Патриарших прудах будут закрываться раньше из-за жалоб местных жителей

Мосгордума ввела в Москве дневной «тихий час»

Штраф за нарушение составляет до 2 тысяч для частных лиц и до 80 тысяч — для юридических

Мосгордума ввела в Москве дневной «тихий час»

В Москве планируют провести акцию «Час тишины»

Идея акции заключается в том, чтобы в час пик достигнуть ночной тишины

В Москве планируют провести акцию «Час тишины»

Роспотребнадзор приостановил работу московского «Перекрёстка»

Магазин временно закрыли из-за жалоб жителей на шум

Роспотребнадзор приостановил работу московского «Перекрёстка»

Можно ли попросить соседей заниматься сексом потише?
Можно ли попросить соседей заниматься сексом потише? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Можно ли попросить соседей заниматься сексом потише?

Можно ли попросить соседей заниматься сексом потише?
The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане

В Москве создадут карту наиболее шумных мест

Составление акустической карты города предусмотрено проектом «Экологической стратегии Москвы» до 2030 года

В Москве создадут карту наиболее шумных мест

На улицах Москвы зафиксировали превышение норм по шуму

В среднем на московских улицах показатель шума достигает уровня в 60 децибел при нормативе для дневного времени в 50 децибел

На улицах Москвы зафиксировали превышение норм по шуму

Московским грузчикам запретили шуметь по ночам

В городе утвердили новые правила проведения ночных погрузочных работ

Московским грузчикам запретили шуметь по ночам

Неизвестный горожанин: Постоянный фон
Неизвестный горожанин: Постоянный фон Типичный москвич около 30 каждую неделю пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история про то, что мы все фоним без остановки и от этого плохо спится.
Неизвестный горожанин: Постоянный фон

Неизвестный горожанин: Постоянный фон
Типичный москвич около 30 каждую неделю пишет для The Village о том, что его волнует. Сегодня история про то, что мы все фоним без остановки и от этого плохо спится.

На Арбате запрещена музыка и аудиореклама Милиция проверит и демонтирует динамики кафетериев и баров Арбата

На Арбате запрещена музыка и аудиореклама

Около 70% территории Москвы находится в зоне шумового загрязнения Около 70% территории Москвы находится в зоне шумового дискомфорта. Это вызвано транспортом, стройками и авиацией

Около 70% территории Москвы находится в зоне шумового загрязнения

Московские аэропорты перестанут принимать «шумные» самолеты Аэропорты Домодедово и Шереметьево могут прекратить принимать «шумные» самолеты Ту-154М, Ту-154Б, Ту-134 и Ил-86

Московские аэропорты перестанут принимать «шумные» самолеты