Как на нас влияет шум городов Звукорежиссер — о том, как мы сходим с ума от звуков мегаполиса
Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай
«Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы
Оставить на Садовом кольце по две полосы и запустить там трамвай «Городские проекты» представили новый проект преображения Москвы
Жители Тверского района придумали, как снизить шум от МЦД. Предложения властей им не нравятся
Теперь задумку должны одобрить в мэрии
Жители Тверского района придумали, как снизить шум от МЦД. Предложения властей им не нравятся Теперь задумку должны одобрить в мэрии
Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров
Концепцию «Тихий аэропорт» хотят опробовать в Шереметьеве
Снизить число объявлений в аэропортах для спокойствия пассажиров Концепцию «Тихий аэропорт» хотят опробовать в Шереметьеве
Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА
12 августа в ресторанах IКЕА начнется фестиваль фрикаделек
Шумопоглощающая панель для дома от IКЕА 12 августа в ресторанах IКЕА начнется фестиваль фрикаделек
На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками
Такие меры приняли после жалоб местных жителей
На Воробьевых горах установят «лежачие полицейские» и камеры для борьбы с мотогонками Такие меры приняли после жалоб местных жителей
Тихий час: 5 вещей, помогающих справиться с шумом Наушники, беруши и подушка, которые спасут интроверта в шумном офисе, метро или самолете
Жителей домов возле Калужского шоссе защитят от шума
Вдоль трассы установят шумозащиту длиной более семи километров
Жителей домов возле Калужского шоссе защитят от шума Вдоль трассы установят шумозащиту длиной более семи километров
РЖД установит на вокзалах умные громкоговорители
Динамики будут анализировать окружающую обстановку, увеличивая или уменьшая громкость объявлений
РЖД установит на вокзалах умные громкоговорители
Динамики будут анализировать окружающую обстановку, увеличивая или уменьшая громкость объявлений
В метро протестируют новую технологию снижения шума
Испытания пройдут на участке между станциями «Фрунзенская» и «Парк культуры»
В метро протестируют новую технологию снижения шума Испытания пройдут на участке между станциями «Фрунзенская» и «Парк культуры»
Магазин «Дикси» на севере Москвы закрыли на три месяца из-за шума
Суд ограничил работу торговой точки уже в третий раз
Магазин «Дикси» на севере Москвы закрыли на три месяца из-за шума Суд ограничил работу торговой точки уже в третий раз
«Собянин! Жители требуют тишины!»: Разрешился ли конфликт на Патриарших The Village проследил историю противостояния местных жителей и ресторанного бизнеса в центре Москвы
Кафе на Патриарших прудах будут закрываться раньше из-за жалоб местных жителей
Все заведения сократят рабочий день до 23:00
Кафе на Патриарших прудах будут закрываться раньше из-за жалоб местных жителей Все заведения сократят рабочий день до 23:00
Мосгордума ввела в Москве дневной «тихий час»
Штраф за нарушение составляет до 2 тысяч для частных лиц и до 80 тысяч — для юридических
Мосгордума ввела в Москве дневной «тихий час» Штраф за нарушение составляет до 2 тысяч для частных лиц и до 80 тысяч — для юридических
В Москве планируют провести акцию «Час тишины»
Идея акции заключается в том, чтобы в час пик достигнуть ночной тишины
В Москве планируют провести акцию «Час тишины» Идея акции заключается в том, чтобы в час пик достигнуть ночной тишины
Роспотребнадзор приостановил работу московского «Перекрёстка»
Магазин временно закрыли из-за жалоб жителей на шум
Роспотребнадзор приостановил работу московского «Перекрёстка» Магазин временно закрыли из-за жалоб жителей на шум
Можно ли попросить соседей заниматься сексом потише? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
В Москве создадут карту наиболее шумных мест
Составление акустической карты города предусмотрено проектом «Экологической стратегии Москвы» до 2030 года
В Москве создадут карту наиболее шумных мест
Составление акустической карты города предусмотрено проектом «Экологической стратегии Москвы» до 2030 года
На улицах Москвы зафиксировали превышение норм по шуму
В среднем на московских улицах показатель шума достигает уровня в 60 децибел при нормативе для дневного времени в 50 децибел