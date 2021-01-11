Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах
А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака
Запретить Juul и его аналоги в России
А также все никотиносодержащие продукты, кроме обычных и электронных сигарет
Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года
А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках
Где в России больше всего тратят на алкоголь и сигареты
Расходы на эти товары составляют 3 % от общего числа
Россия заняла первое место по числу выкуренных в день сигарет
В докладе «Трезвой России» рассматривали данные за 2018 год
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожения
Россиянам посоветовали не пить алкоголь и не курить на морозе
Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки
На продукты в нашей стране уходит больше всего — 31,2 % всех расходов
Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 %
По оценке участников рынка, к 2021 году самые дешевые сигареты могут подорожать до 110 рублей за пачку
Запрет электронных сигарет, оружие в метро и падение рождаемости
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
В Минпромторге хотят приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам
Также ограничат рекламу электронных сигарет и запретят их продажу несовершеннолетним
В России начали маркировать табак
Теперь на пачках сигарет появится электронный точечный код типа Codentify
Ввести утилизационный сбор на пепельницы
Цель инициативы — найти деньги на строительство новых мусорных полигонов
Табачные компании отказались от продаж электронных сигарет несовершеннолетним
Соответствующая декларация открыта для добровольного подписания
Верховный суд разрешил требовать компенсацию от курящих на балконе соседей
Основанием для решения стала тяжба между двумя новосибирцами, которая длилась два года
Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках
Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса
В России изменится дизайн пачек сигарет
С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями
В поликлиниках Москвы пройдут лекции о профилактике курения
Также в честь Международного дня отказа от курения москвичи смогут пройти скрининговое обследование
Табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет
Производители также просят дополнительно обсудить проект новой антитабачной концепции
Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В правительстве предложили отложить повышение акцизов на сигареты
Это поможет не только сэкономить на налогах, но и не увеличить темпы роста нелегального сегмента
В России может появиться единый регулятор оборота алкоголя и табака
Тогда в ЕГАИС будут учитывать и продажу сигарет
Минфин выступил против новой антитабачной концепции
Теперь Минздрав не сможет представить документ на утверждение правительства
Правительство хочет повысить акцизы на сигареты сверх плана
В таком случае каждая пачка сигарет в 2017 году подорожает в среднем на 14–16 рублей
Доля курильщиков в России опустилась до семилетнего минимума
При этом каждый седьмой любитель табака признался, что, несмотря на усилия властей и рост цен, он стал курить больше
Названа марка самых подделываемых сигарет в России
Впервые пальма первенства досталась не дорогостоящему международному бренду
Путин ограничил число сигарет в пачке
Теперь крупнейшим производителям табака придётся пересмотреть свою продуктовую линейку
В России хотят запретить продажу табака до 21 года
Также возрастной ценз могут ужесточить и в отношении покупки спиртного
В России собираются ужесточить правила продажи сигарет
Торговлю табачными изделиями хотят перенести с касс вглубь магазинов
Сколько москвичей занимаются спортом
В ежедневную физическую активность москвичей входит в том числе утренняя зарядка
В России проведут новую антитабачную кампанию
Предполагается, что к 2021 году новые меры позволят уменьшить долю курильщиков до 30 %
Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям
Депутаты предлагают запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним
Как работается в постоянно осуждаемых компаниях The Village узнал у сотрудников пивзавода, табачной фабрики и других компаний, традиционно порицаемых обществом, как они сами относятся к своей работе
В России начали действовать новые правила оборудования курилок
Теперь курилки должны быть оснащены специальным знаком «Место для курения», пепельницами и искусственным освещением
Правительство отказалось вернуть сигареты в газетные киоски
Ранее на этом настаивали как представители СМИ, так и депутаты Госдумы
«Почта России» занялась продажей сигарет
Продукция четырёх крупнейших табачных компаний появится в 30 тысячах отделений предприятия по всей России
Производитель Camel и Winston закрывает завод в Москве
В результате работы лишатся 573 человека
Табачные компании увеличили количество сигарет в пачке из-за кризиса
Таким образом они пытаются удержать потребителей, которые стали активнее экономить на повседневных товарах
Продажи сигарет в России упадут на 8–12 %
Табачные компании винят в этом правительство, регулярно повышающее акцизы
Производители сигарет вновь повышают цены
В рознице подорожавшая продукция появится ближе к лету
Власти предложили вернуть сигареты в газетные киоски
С инициативой выступило министерство связи и массовых коммуникаций
Российский рынок сигарет сократится на 10 %
По итогам 2014 года продажи сигарет в России уже уменьшились на 9,2–9,5 %
Сигареты в России подорожают на 9 рублей
В течение 2015 года рост розничных цен на табачную продукцию может достигнуть 15−20 рублей
В России могут вновь разрешить продавать пиво и сигареты в ларьках
Правительство уже создало рабочую группу для принятия решений по развитию торговли в этой сфере
Госдума поддержала жёсткий вариант повышения акцизов на сигареты
Принятые поправки ускоряют увеличение акцизов и затрагивают больший ассортимент табачных изделий
Табачные компании просят Путина не вводить минимальные цены на сигареты
Обращение к президенту подписали Погарская сигаретно-сигарная фабрика, «Донской табак», «Юнайтед тобакко фэктори», «Усмань-табак» и Балтийская табачная компания
Акцизы на сигареты вырастут почти вдвое
Из-за этого средняя стоимость пачки сигарет поднимется более чем на 10 %
Средняя стоимость пачки сигарет в России
Табачные компании предрекают существенное увеличение стоимости сигарет в России в случае повышения акцизов по рекомендации ВОЗ
Перераспределение золота, дефицит бюджета и цена сигарет
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Hopes Markets: Бюджет России, возвращение к «пятилеткам» и цены на сигареты
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Как подбирают продавцов в Duty Free The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал Moscow Duty Free в Домодедове
В Госдуме предложили запретить продажу сигарет женщинам
Предполагается, что это позволит улучшить генофонд и исправить демографическую ситуацию в стране
Роспотребнадзор предложил поднять цены на сигареты
Главный санитарный врач и руководитель ведомства Анна Попова заявила «Интерфаксу», что такая мера поможет сделать табак в России менее доступным
Кто придумал страшные картинки на пачки сигарет? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане. В этом выпуске — о том, откуда растут ноги у изображений на пачках сигарет
Издательство «Захаров» выпустило наклейки на сигаретные пачки
Московское издательство начинает продавать наборы наклеек на пачки сигарет, которыми можно заклеивать «страшные картинки» и предупреждающие надписи.
Курильщиков начнут пугать картинками с 12 июня
Положение об устрашающих картинках на сигаретных пачках вступит в силу 12 июня.