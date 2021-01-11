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МЫ В СОЦСЕТЯХ

РБК: Производитель сигарет West передал права на бренд российской компании

РБК: Производитель сигарет West передал права на бренд российской компании

Табачная компания Philip Morris уйдет из России до конца года

Табачная компания Philip Morris уйдет из России до конца года

11 января 2021

МЧС решило обязать производителей выпускать самозатухающие сигареты

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах

А также любые электронные сигареты и системы нагревания табака

Госдума запретила курить кальяны и вейпы в общественных местах

Запретить Juul и его аналоги в России

А также все никотиносодержащие продукты, кроме обычных и электронных сигарет

Запретить Juul и его аналоги в России

Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года

А снюсы, никотиновые пластыри и пастилки — продавать только в аптеках

Запретить продажу вейпов, электронных сигарет и Iqos на два года

Где в России больше всего тратят на алкоголь и сигареты

Расходы на эти товары составляют 3 % от общего числа

Где в России больше всего тратят на алкоголь и сигареты

Россия заняла первое место по числу выкуренных в день сигарет

В докладе «Трезвой России» рассматривали данные за 2018 год

Россия заняла первое место по числу выкуренных в день сигарет

Сколько россиян курят ежедневно

5,4 % курильщиков сообщили, что не могут жить без сигарет

Сколько россиян курят ежедневно

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожения

Россиянам посоветовали не пить алкоголь и не курить на морозе

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожения

Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

На продукты в нашей стране уходит больше всего — 31,2 % всех расходов

Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 %

По оценке участников рынка, к 2021 году самые дешевые сигареты могут подорожать до 110 рублей за пачку

Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 %

Запрет электронных сигарет, оружие в метро и падение рождаемости

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Запрет электронных сигарет, оружие в метро и падение рождаемости

В Минпромторге хотят приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам

Также ограничат рекламу электронных сигарет и запретят их продажу несовершеннолетним

В Минпромторге хотят приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам

В России начали маркировать табак

Теперь на пачках сигарет появится электронный точечный код типа Codentify

В России начали маркировать табак

Ввести утилизационный сбор на пепельницы

Цель инициативы — найти деньги на строительство новых мусорных полигонов

Ввести утилизационный сбор на пепельницы

Табачные компании отказались от продаж электронных сигарет несовершеннолетним

Соответствующая декларация открыта для добровольного подписания

Табачные компании отказались от продаж электронных сигарет несовершеннолетним

Верховный суд разрешил требовать компенсацию от курящих на балконе соседей

Основанием для решения стала тяжба между двумя новосибирцами, которая длилась два года

Верховный суд разрешил требовать компенсацию от курящих на балконе соседей

Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках

Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса

Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках

В России изменится дизайн пачек сигарет

С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями

В России изменится дизайн пачек сигарет

В поликлиниках Москвы пройдут лекции о профилактике курения

Также в честь Международного дня отказа от курения москвичи смогут пройти скрининговое обследование

В поликлиниках Москвы пройдут лекции о профилактике курения

Табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Производители также просят дополнительно обсудить проект новой антитабачной концепции

Табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Обязанность тушить сигареты, героический Данила Багров и секретная недвижимость ЛСДУ3

В правительстве предложили отложить повышение акцизов на сигареты

Это поможет не только сэкономить на налогах, но и не увеличить темпы роста нелегального сегмента

В правительстве предложили отложить повышение акцизов на сигареты

В России может появиться единый регулятор оборота алкоголя и табака

Тогда в ЕГАИС будут учитывать и продажу сигарет

В России может появиться единый регулятор оборота алкоголя и табака

Минфин выступил против новой антитабачной концепции

Теперь Минздрав не сможет представить документ на утверждение правительства

Минфин выступил против новой антитабачной концепции

Правительство хочет повысить акцизы на сигареты сверх плана

В таком случае каждая пачка сигарет в 2017 году подорожает в среднем на 14–16 рублей

Правительство хочет повысить акцизы на сигареты сверх плана

Доля курильщиков в России опустилась до семилетнего минимума

При этом каждый седьмой любитель табака признался, что, несмотря на усилия властей и рост цен, он стал курить больше

Доля курильщиков в России опустилась до семилетнего минимума

Названа марка самых подделываемых сигарет в России

Впервые пальма первенства досталась не дорогостоящему международному бренду

Названа марка самых подделываемых сигарет в России

Путин ограничил число сигарет в пачке

Теперь крупнейшим производителям табака придётся пересмотреть свою продуктовую линейку

Путин ограничил число сигарет в пачке

В России хотят запретить продажу табака до 21 года

Также возрастной ценз могут ужесточить и в отношении покупки спиртного

В России хотят запретить продажу табака до 21 года

В России собираются ужесточить правила продажи сигарет

Торговлю табачными изделиями хотят перенести с касс вглубь магазинов

В России собираются ужесточить правила продажи сигарет

Сколько москвичей занимаются спортом

В ежедневную физическую активность москвичей входит в том числе утренняя зарядка

Сколько москвичей занимаются спортом

В России проведут новую антитабачную кампанию

Предполагается, что к 2021 году новые меры позволят уменьшить долю курильщиков до 30 %

В России проведут новую антитабачную кампанию

Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям

Депутаты предлагают запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним

Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям

Как работается в постоянно осуждаемых компаниях
Как работается в постоянно осуждаемых компаниях The Village узнал у сотрудников пивзавода, табачной фабрики и других компаний, традиционно порицаемых обществом, как они сами относятся к своей работе
Как работается в постоянно осуждаемых компаниях

Как работается в постоянно осуждаемых компаниях
The Village узнал у сотрудников пивзавода, табачной фабрики и других компаний, традиционно порицаемых обществом, как они сами относятся к своей работе

В России начали действовать новые правила оборудования курилок

Теперь курилки должны быть оснащены специальным знаком «Место для курения», пепельницами и искусственным освещением

В России начали действовать новые правила оборудования курилок

Правительство отказалось вернуть сигареты в газетные киоски

Ранее на этом настаивали как представители СМИ, так и депутаты Госдумы

Правительство отказалось вернуть сигареты в газетные киоски

«Почта России» занялась продажей сигарет

Продукция четырёх крупнейших табачных компаний появится в 30 тысячах отделений предприятия по всей России

«Почта России» занялась продажей сигарет

Производитель Camel и Winston закрывает завод в Москве

В результате работы лишатся 573 человека

Производитель Camel и Winston закрывает завод в Москве

Табачные компании увеличили количество сигарет в пачке из-за кризиса

Таким образом они пытаются удержать потребителей, которые стали активнее экономить на повседневных товарах

Табачные компании увеличили количество сигарет в пачке из-за кризиса

Продажи сигарет в России упадут на 8–12 %

Табачные компании винят в этом правительство, регулярно повышающее акцизы

Продажи сигарет в России упадут на 8–12 %

Запретить брендирование сигарет

В России могут появиться унифицированные сигаретные пачки

Запретить брендирование сигарет

Производители сигарет вновь повышают цены

В рознице подорожавшая продукция появится ближе к лету

Производители сигарет вновь повышают цены

Власти предложили вернуть сигареты в газетные киоски

С инициативой выступило министерство связи и массовых коммуникаций

Власти предложили вернуть сигареты в газетные киоски

Российский рынок сигарет сократится на 10 %

По итогам 2014 года продажи сигарет в России уже уменьшились на 9,2–9,5 %

Российский рынок сигарет сократится на 10 %

Сигареты в России подорожают на 9 рублей

В течение 2015 года рост розничных цен на табачную продукцию может достигнуть 15−20 рублей

Сигареты в России подорожают на 9 рублей

В России могут вновь разрешить продавать пиво и сигареты в ларьках

Правительство уже создало рабочую группу для принятия решений по развитию торговли в этой сфере

В России могут вновь разрешить продавать пиво и сигареты в ларьках

Госдума поддержала жёсткий вариант повышения акцизов на сигареты

Принятые поправки ускоряют увеличение акцизов и затрагивают больший ассортимент табачных изделий

Госдума поддержала жёсткий вариант повышения акцизов на сигареты

Табачные компании просят Путина не вводить минимальные цены на сигареты

Обращение к президенту подписали Погарская сигаретно-сигарная фабрика, «Донской табак», «Юнайтед тобакко фэктори», «Усмань-табак» и Балтийская табачная компания

Табачные компании просят Путина не вводить минимальные цены на сигареты

Акцизы на сигареты вырастут почти вдвое

Из-за этого средняя стоимость пачки сигарет поднимется более чем на 10 %

Акцизы на сигареты вырастут почти вдвое

Средняя стоимость пачки сигарет в России

Табачные компании предрекают существенное увеличение стоимости сигарет в России в случае повышения акцизов по рекомендации ВОЗ

Средняя стоимость пачки сигарет в России

Перераспределение золота, дефицит бюджета и цена сигарет

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Перераспределение золота, дефицит бюджета и цена сигарет

Hopes Markets: Бюджет России, возвращение к «пятилеткам» и цены на сигареты

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Бюджет России, возвращение к «пятилеткам» и цены на сигареты

Как подбирают продавцов в Duty Free
Как подбирают продавцов в Duty Free The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал Moscow Duty Free в Домодедове
Как подбирают продавцов в Duty Free

Как подбирают продавцов в Duty Free
The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал Moscow Duty Free в Домодедове

В Госдуме предложили запретить продажу сигарет женщинам

Предполагается, что это позволит улучшить генофонд и исправить демографическую ситуацию в стране

В Госдуме предложили запретить продажу сигарет женщинам

Роспотребнадзор предложил поднять цены на сигареты

Главный санитарный врач и руководитель ведомства Анна Попова заявила «Интерфаксу», что такая мера поможет сделать табак в России менее доступным

Роспотребнадзор предложил поднять цены на сигареты

Кто придумал страшные картинки на пачки сигарет?
Кто придумал страшные картинки на пачки сигарет? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане. В этом выпуске — о том, откуда растут ноги у изображений на пачках сигарет
Кто придумал страшные картинки на пачки сигарет?

Кто придумал страшные картинки на пачки сигарет?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане. В этом выпуске — о том, откуда растут ноги у изображений на пачках сигарет

Издательство «Захаров» выпустило наклейки на сигаретные пачки

Московское издательство начинает продавать наборы наклеек на пачки сигарет, которыми можно заклеивать «страшные картинки» и предупреждающие надписи.

Издательство «Захаров» выпустило наклейки на сигаретные пачки

Курильщиков начнут пугать картинками с 12 июня

Положение об устрашающих картинках на сигаретных пачках вступит в силу 12 июня.

Курильщиков начнут пугать картинками с 12 июня

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ