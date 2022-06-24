Jerusalem Post: Силовики прослушивают телефонные разговоры сотрудников еврейского агентства «Сохнут»
Соратницу Навального обязали выплатить 4 миллиона рублей за «сверхурочную работу» силовиков на митингах
Бывшие силовики: «Полицейским нравится лайт-насилие» The Village запускает рубрику «Люди в городе» в видеоформате
Почти половина силовиков, которые осуждены за пытки, получили условные сроки
Силовики проникли в дом Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил в живот на зимнем митинге
Разработчики звукового редактора Audacity будут передавать данные силовикам и офису в России
Владимир Путин подписал закон о запрете публиковать сведения о частной жизни силовиков
10 влиятельных силовиков, семьи которых связаны с Западом
Офшорные компании, вид на жительство и, конечно, недвижимость
В Петербурге президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
По данным силовиков, Валерий Митько передал секретные документы Китаю. Ученый вину отрицает
Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих
За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов
Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку Активисты удерживали силовиков три дня
«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке
И еще у 8 крупных сайтов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями
Мишустин ввел доплаты для силовиков из Москвы и Петербурга, работающих на митингах
За разгон акций протеста будут платить двойной оклад
СМИ: Из ФСБ уволили несколько сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке
Среди них — силовики с хорошими должностями
Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)
«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули
Силовики сорвали антифашистский турнир по единоборствам. Задержаны 70 человек
Силовики пообещали, что «перепишут и отпустят» их
«Команда 29» обновила квест «Гэбня». В него добавили главу об абьюзе (обновлено)
Приложение посвящено взаимодействию граждан с сотрудниками силовых органов
Силовики избили мужчину на глазах его 9-летней дочери. Через 11 лет она выиграла суд в ЕСПЧ
Теперь государству придется выплатить постаравшей 25 тысяч евро
В этом году силовики потратили на программы для взлома смартфонов более 50 миллионов рублей
С их помощью можно получать доступ к сообщениям и читать переписки в Telegram
Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков У каждой технологической революции есть свои герои
Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии
Росгвардейцы за 2018 год совершили на 277 % больше преступлений, чем годом ранее
Для российских силовиков разработали дрон-парализатор c ослепляющим лазером
Устройство способно нейтрализовать противника даже через оконную форточку
Росгвардейцы и полицейские избили посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках»
Общее число раненых превышает 30 человек
Возле здания ФСБ задержали участников схода против войны и произвола силовиков
Всего задержали 12 человек, один из них несовершеннолетний
Молодые чиновники и силовики больше остальных чувствуют уверенность в своем будущем
Эксперты РАНХиГС узнали, как молодые россияне оценивают свои перспективы на рынке труда
Глава Серпуховского района обвинил силовиков в подбросе взятки
Ранее Шестун жаловался на угрозы со стороны администрации губернатора Подмосковья
Квест «Гэбня» о взаимодействии с силовиками
Приложение разработало петербургское правозащитное объединение «Команда 29»
Сотрудника штаба Навального арестовали на 15 суток
На Ляскина составили протокол о повторном нарушении порядка организации или проведения собрания
Задержание директора ФБК, ограничение для иностранных СМИ и новый трейлер «Звездных войн» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Количество задержанных на митингах оппозиции по всей России достигло 124 человек
Акция сторонников Навального в Москве продолжается
Обыски у сотрудников «Открытой России»
Видео записано во время обыска у исполнительного директора организации Тимура Валеева
К главному редактору «Открытой России» пришли с обыском по «первому делу ЮКОСа»
Следователи также пришли к родителям Александра Соловьева — председатель движения
Правительство отказалось дать Росгвардии доступ к врачебной тайне для проверки справок на оружие
В кабинете министров решили, что расширение полномочий силовых ведомств «будет затрагивать интересы широкого круга лиц»
Росгвардия пообещала подать в суд на угрожающих бойцам в соцсетях
Отмечается, что авторы угроз «зачастую прикрываются исключительно благородными целями, именуя себя „борцами с коррупцией“»
Полиция потребовала выписать из больницы перенесшего операцию на мозге волонтера штаба Навального
Пока решено, что Туровский до восьми часов утра останется в больнице
Росгвардия отчиталась о первом годе работы
В состав ведомства входят около 400 тысяч сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана»
Росгвардия начнет использовать беспилотники для наблюдения за митингами
В ведомстве заявили, что уделят особое внимание инструментам нелетального воздействия на человека