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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Jerusalem Post: Силовики прослушивают телефонные разговоры сотрудников еврейского агентства «Сохнут»

Jerusalem Post: Силовики прослушивают телефонные разговоры сотрудников еврейского агентства «Сохнут»

24 июня 2022

В «Ельцин-центр» пришли силовики

обновлено2 июня 2022

В Москве прошли массовые обыски по закону о фейках

Соратницу Навального обязали выплатить 4 миллиона рублей за «сверхурочную работу» силовиков на митингах
29 апреля 2022

Соратницу Навального обязали выплатить 4 миллиона рублей за «сверхурочную работу» силовиков на митингах

26 января 2022

Четыре сервиса «Яндекса» обязали передавать данные пользователей силовикам

Бывшие силовики: «Полицейским нравится лайт-насилие»
Бывшие силовики: «Полицейским нравится лайт-насилие» The Village запускает рубрику «Люди в городе» в видеоформате
Бывшие силовики: «Полицейским нравится лайт-насилие»

Бывшие силовики: «Полицейским нравится лайт-насилие»
The Village запускает рубрику «Люди в городе» в видеоформате

Исследование
31 августа 2021

Почти половина силовиков, которые осуждены за пытки, получили условные сроки

Силовики проникли в дом Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил в живот на зимнем митинге
23 августа 2021

Силовики проникли в дом Маргариты Юдиной, которую полицейский ударил в живот на зимнем митинге

6 июля 2021

Разработчики звукового редактора Audacity будут передавать данные силовикам и офису в России

обновлено28 января 2021

Суд арестовал мужчину, подравшегося с силовиками на акции 23 января

обновлено30 декабря 2020

Владимир Путин подписал закон о запрете публиковать сведения о частной жизни силовиков

9 сентября 2020

В редакции «МБХ медиа» и офисе «Открытой России» проходят обыски

Рейтинг
20 августа 2020

Самые богатые силовики России

10 влиятельных силовиков, семьи которых связаны с Западом

Офшорные компании, вид на жительство и, конечно, недвижимость

10 влиятельных силовиков, семьи которых связаны с Западом

В галерею Art4 пришли силовики

Чем вызвано появление полиции, пока не ясно

В галерею Art4 пришли силовики

В Петербурге президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

По данным силовиков, Валерий Митько передал секретные документы Китаю. Ученый вину отрицает

В Петербурге президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих

За пять лет силовики потратили на закупку оружия больше 7 миллиардов

Как применение спецсредств МВД и Росгвардией влияет на психику и здоровье митингующих

Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку
Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку Активисты удерживали силовиков три дня
Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку

Жестокие задержания с применением газа: На ядерном могильнике начали стройку
Активисты удерживали силовиков три дня

«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке

И еще у 8 крупных сайтов, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями

«Медуза»: Во время летних протестов ФСБ потребовала от «Авито», «Хабра» и Rutube доступ к переписке

Мишустин ввел доплаты для силовиков из Москвы и Петербурга, работающих на митингах

За разгон акций протеста будут платить двойной оклад

Мишустин ввел доплаты для силовиков из Москвы и Петербурга, работающих на митингах

СМИ: Из ФСБ уволили несколько сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

Среди них — силовики с хорошими должностями

СМИ: Из ФСБ уволили несколько сотрудников, снимавших стрельбу на Лубянке

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

«Эпидемию» сняли с эфира, а потом вернули

Мединский отрицает свою помощь «Эпидемии». В сериале силовики стреляют по мирным жителям (обновлено)

Силовики сорвали антифашистский турнир по единоборствам. Задержаны 70 человек

Силовики пообещали, что «перепишут и отпустят» их

Силовики сорвали антифашистский турнир по единоборствам. Задержаны 70 человек

«Команда 29» обновила квест «Гэбня». В него добавили главу об абьюзе (обновлено)

Приложение посвящено взаимодействию граждан с сотрудниками силовых органов

«Команда 29» обновила квест «Гэбня». В него добавили главу об абьюзе (обновлено)

Силовики избили мужчину на глазах его 9-летней дочери. Через 11 лет она выиграла суд в ЕСПЧ

Теперь государству придется выплатить постаравшей 25 тысяч евро

Силовики избили мужчину на глазах его 9-летней дочери. Через 11 лет она выиграла суд в ЕСПЧ

В этом году силовики потратили на программы для взлома смартфонов более 50 миллионов рублей

С их помощью можно получать доступ к сообщениям и читать переписки в Telegram

В этом году силовики потратили на программы для взлома смартфонов более 50 миллионов рублей

Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков
Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков У каждой технологической революции есть свои герои
Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков

Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков
У каждой технологической революции есть свои герои

Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии

Росгвардейцы за 2018 год совершили на 277 % больше преступлений, чем годом ранее

Число преступлений силовиков растет. Сильнее всего — у Росгвардии

Для российских силовиков разработали дрон-парализатор c ослепляющим лазером

Устройство способно нейтрализовать противника даже через оконную форточку

Для российских силовиков разработали дрон-парализатор c ослепляющим лазером

Росгвардейцы и полицейские избили посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках»

Общее число раненых превышает 30 человек

Росгвардейцы и полицейские избили посетителей рэп-фестиваля в «Лужниках»

Возле здания ФСБ задержали участников схода против войны и произвола силовиков

Всего задержали 12 человек, один из них несовершеннолетний

Возле здания ФСБ задержали участников схода против войны и произвола силовиков

Молодые чиновники и силовики больше остальных чувствуют уверенность в своем будущем

Эксперты РАНХиГС узнали, как молодые россияне оценивают свои перспективы на рынке труда

Молодые чиновники и силовики больше остальных чувствуют уверенность в своем будущем

Глава Серпуховского района обвинил силовиков в подбросе взятки

Ранее Шестун жаловался на угрозы со стороны администрации губернатора Подмосковья

Глава Серпуховского района обвинил силовиков в подбросе взятки

Квест «Гэбня» о взаимодействии с силовиками

Приложение разработало петербургское правозащитное объединение «Команда 29»

Квест «Гэбня» о взаимодействии с силовиками

Сотрудника штаба Навального арестовали на 15 суток

На Ляскина составили протокол о повторном нарушении порядка организации или проведения собрания

Сотрудника штаба Навального арестовали на 15 суток

Задержание директора ФБК, ограничение для иностранных СМИ и новый трейлер «Звездных войн»
Задержание директора ФБК, ограничение для иностранных СМИ и новый трейлер «Звездных войн» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Задержание директора ФБК, ограничение для иностранных СМИ и новый трейлер «Звездных войн»

Задержание директора ФБК, ограничение для иностранных СМИ и новый трейлер «Звездных войн»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Количество задержанных на митингах оппозиции по всей России достигло 124 человек

Акция сторонников Навального в Москве продолжается

Количество задержанных на митингах оппозиции по всей России достигло 124 человек

Обыски у сотрудников «Открытой России»

Видео записано во время обыска у исполнительного директора организации Тимура Валеева

Обыски у сотрудников «Открытой России»

К главному редактору «Открытой России» пришли с обыском по «первому делу ЮКОСа»

Следователи также пришли к родителям Александра Соловьева — председатель движения

К главному редактору «Открытой России» пришли с обыском по «первому делу ЮКОСа»

В столичном офисе «Алросы» идут обыски

Они проводятся в рамках возбужденного ранее дела

В столичном офисе «Алросы» идут обыски

Правительство отказалось дать Росгвардии доступ к врачебной тайне для проверки справок на оружие

В кабинете министров решили, что расширение полномочий силовых ведомств «будет затрагивать интересы широкого круга лиц»

Правительство отказалось дать Росгвардии доступ к врачебной тайне для проверки справок на оружие

Росгвардия пообещала подать в суд на угрожающих бойцам в соцсетях

Отмечается, что авторы угроз «зачастую прикрываются исключительно благородными целями, именуя себя „борцами с коррупцией“»

Росгвардия пообещала подать в суд на угрожающих бойцам в соцсетях

Полиция потребовала выписать из больницы перенесшего операцию на мозге волонтера штаба Навального

Пока решено, что Туровский до восьми часов утра останется в больнице

Полиция потребовала выписать из больницы перенесшего операцию на мозге волонтера штаба Навального

Росгвардия отчиталась о первом годе работы

В состав ведомства входят около 400 тысяч сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана»

Росгвардия отчиталась о первом годе работы

Росгвардия начнет использовать беспилотники для наблюдения за митингами

В ведомстве заявили, что уделят особое внимание инструментам нелетального воздействия на человека

Росгвардия начнет использовать беспилотники для наблюдения за митингами

Как отреагировали на антикоррупционные митинги в соцсетях
Как отреагировали на антикоррупционные митинги в соцсетях Шутки и замечания об антикоррупционных акциях протеста 26 марта
Как отреагировали на антикоррупционные митинги в соцсетях

Как отреагировали на антикоррупционные митинги в соцсетях
Шутки и замечания об антикоррупционных акциях протеста 26 марта

ФАС вскрыла махинации с аукционами силовых ведомств России

Виновными признаны 90 компаний

ФАС вскрыла махинации с аукционами силовых ведомств России