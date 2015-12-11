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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»

Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Российскую экономику ожидает очередной «черный понедельник»

В начале недели доллар может вырасти до 65 рублей

Российскую экономику ожидает очередной «черный понедельник»

Генсек ООН — о возвращении холодной войны

Антониу Гутерриш выпустил заявление о рисках на Ближнем Востоке за несколько часов до ракетного удара по Сирии

Генсек ООН — о возвращении холодной войны

Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда»
Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда»

Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри

Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню

Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»

Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года

Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»

Владимир Путин — о выводе войск из Сирии

Президент также заявил, что «страна не забудет о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом»

Владимир Путин — о выводе войск из Сирии

«Неоспоримые» доказательства Минобороны в виде скриншота из игры

Фейковые снимки ведомства якобы свидетельствуют о поддержке боевиков ИГИЛ со стороны США

«Неоспоримые» доказательства Минобороны в виде скриншота из игры

В Москве задержали готовивших теракты на транспорте боевиков

В группировку входят жители России и приезжие из Центральной Азии

В Москве задержали готовивших теракты на транспорте боевиков

СМИ назвали имя предполагаемого заказчика теракта в Петербурге

По данным СМИ, заказчиком теракта стал уроженец Киргизии по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки

СМИ назвали имя предполагаемого заказчика теракта в Петербурге

Петербургский смертник мог быть связан с сирийскими боевиками

Об этом сообщают СМИ

Петербургский смертник мог быть связан с сирийскими боевиками

Пентагону запретили сотрудничать с «Рособоронэкспортом»

Власти США готовы пересмотреть свое решение только после изменения позиций России по Сирии и Украине

Пентагону запретили сотрудничать с «Рособоронэкспортом»

Кампанию России в Сирии назвали одной из основных угроз правам человека

Также в список попала политика Дональда Трампа и миграционный кризис в Европе

Кампанию России в Сирии назвали одной из основных угроз правам человека

В России впервые завели дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

Подозреваемый не сообщил о намерении его знакомого уехать в Сирию

В России впервые завели дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

Друзья и коллеги — о Елизавете Глинке

Самолет Минобороны, на котором Глинка летела из Сочи в Сирию, разбился утром 25 декабря

Друзья и коллеги — о Елизавете Глинке

Опубликован список пассажиров Ту-154: на борту были журналисты, Доктор Лиза и ансамбль Александрова

Муж Елизаветы Глинки подтвердил гибель супруги

Опубликован список пассажиров Ту-154: на борту были журналисты, Доктор Лиза и ансамбль Александрова

Мосгорсуд снизил сумму штрафа Антону Носику

Теперь он составляет 300 тысяч рублей

Мосгорсуд снизил сумму штрафа Антону Носику

В Москве хотят провести антивоенный митинг

Оппозиционеры и правозащитников хотят привлечь внимание к агрессивной политике России в Сирии

В Москве хотят провести антивоенный митинг

Исключить Россию из Совета по правам человека ООН

Более 80 правозащитных организаций выступили против переизбрания России в СПЧ из-за действий страны в Сирии

Исключить Россию из Совета по правам человека ООН

В Сирии сбили российский вертолёт (обновлено)

Судьба членов экипажа выясняется

В Сирии сбили российский вертолёт (обновлено)

Сбитый в Сирии вертолёт принадлежал ВВС России

На нём находились два российских лётчика

Сбитый в Сирии вертолёт принадлежал ВВС России

В Сирии погиб ещё один российский военный

Он помешал террористу-смертнику подорвать мирное население

В Сирии погиб ещё один российский военный

От полученных в Сирии ранений погиб ещё один российский военный

Он стал уже десятым военнослужащим, чью гибель официально подтвердили в министерстве обороны

От полученных в Сирии ранений погиб ещё один российский военный

Россия впервые вошла в топ-30 стран в рейтинге «мягкой силы»

Государство заняло 27-е место благодаря заморозке конфликта на Украине и противодействию ИГИЛ

Россия впервые вошла в топ-30 стран в рейтинге «мягкой силы»

Кого россияне считают главными врагами страны

Сильнее всего за последнее время изменились оценки Турции

Кого россияне считают главными врагами страны

Сколько россиян вступили в ряды международных террористов

Чаще всего экстремистскую идеологию разделяют выходцы с Северного Кавказа

Сколько россиян вступили в ряды международных террористов

В Сирии погиб ещё один российский военный

Официальное число погибших в сирийской кампании военнослужащих достигло 9 человек

В Сирии погиб ещё один российский военный

Пионеры шавермы: Кто и как готовит сирийскую еду в Петербурге

Пионеры шавермы: Кто и как готовит сирийскую еду в ПетербургеВ городе стало больше заведений с сирийской кухней. The Village поговорил с местными сирийцами и выяснил, что это значит

Пионеры шавермы: Кто и как готовит сирийскую еду в Петербурге

Пионеры шавермы: Кто и как готовит сирийскую еду в Петербурге
В городе стало больше заведений с сирийской кухней. The Village поговорил с местными сирийцами и выяснил, что это значит

Россию обвинили в гибели более тысячи мирных жителей Сирии (обновлено)

Ранее российское министерство обороны неоднократно отвергало обвинения в ударах по мирному населению Сирии

Россию обвинили в гибели более тысячи мирных жителей Сирии (обновлено)

Более 10 тысяч медалей за участие в военной операции в Сирии

Ранее количество военных, задействованных в боевых действиях в Сирии, не раскрывалось

Более 10 тысяч медалей за участие в военной операции в Сирии

В Сирии погиб российский спецназовец

Он выполнял спецзадание в районе Пальмиры

В Сирии погиб российский спецназовец

Россия использовала спецназ в Сирии

Страна всё-таки участвовала в наземной операции

Россия использовала спецназ в Сирии

Боевики атаковали гуманитарные колонны России в Сирии

Это может послужить поводом для применения военной силы против нарушителей режима перемирия

Боевики атаковали гуманитарные колонны России в Сирии

В России начали продавать фрукты и овощи из Сирии

Организацией поставок занимается компания, связанная с владельцами ТЦ «Европейский» и гостиницы «Украина»

В России начали продавать фрукты и овощи из Сирии

В России ужесточили правила получения воинских званий

Теперь аттестационные комиссии будут учитывать не только срок службы, но и соблюдение дисциплины

В России ужесточили правила получения воинских званий

Обязать россиян оправдываться за поездки в «неспокойные регионы»

В МВД считают, что это позволит предотвратить вербовку граждан террористами

Обязать россиян оправдываться за поездки в «неспокойные регионы»

Сколько Россия потратила на военную операцию в Сирии

Путин назвал стоимость военной операции в Сирии

Сколько Россия потратила на военную операцию в Сирии

Стоимость операции России в Сирии оценили в 38 миллиардов рублей

Большая часть расходов пришлась на боевые вылеты

Стоимость операции России в Сирии оценили в 38 миллиардов рублей

Россия начала вывод войск из Сирии

Военная операция продлилась пять с половиной месяцев

Россия начала вывод войск из Сирии

Блогера Антона Носика вновь проверят на экстремизм

Следствие проведёт третью проверку публикации Носика о Сирии

Блогера Антона Носика вновь проверят на экстремизм

Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено)

По её словам, таким образом она отомстила «тому, кто кровь проливает» в Сирии

Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено)

Расходы Минобороны сократят на 5 %

Операции в Сирии экономия не коснётся

Расходы Минобороны сократят на 5 %

Блогер Антон Носик стал фигурантом уголовного дела (обновлено)

Дело связано с постом Носика в «Живом журнале», где он высказывался за бомбардировки Сирии

Блогер Антон Носик стал фигурантом уголовного дела (обновлено)

Сколько россиян поддерживают продолжение войны в Сирии

Всего 13 % опрошенных признаются, что не понимают, зачем Москва устраивает атаки по сирийской территории

Сколько россиян поддерживают продолжение войны в Сирии

Участники переговоров по Сирии договорились о прекращении огня

В отношении террористов новый режим действовать не будет

Участники переговоров по Сирии договорились о прекращении огня

Прекратить огонь в Сирии

Пока сторонам не удалось договориться о переходе к новой стадии урегулирования сирийского конфликта

Прекратить огонь в Сирии

Президент Турции назвал Путина «оккупантом Сирии»

Одновременно с этим он раскритиковал и американские власти

Президент Турции назвал Путина «оккупантом Сирии»

Турция обвинила Россию в «военных преступлениях» в Сирии

Анкара считает, что Москва пытается скрыть атаки по гражданскому населению

Турция обвинила Россию в «военных преступлениях» в Сирии

В Сирии погиб российский военный советник

Он попал под миномётный обстрел

В Сирии погиб российский военный советник

Россию обвинили в разжигании гражданской войны в Сирии (обновлено)

Великобритания считает, что российские бомбардировки лишь поддерживают действующий режим Башара Асада

Россию обвинили в разжигании гражданской войны в Сирии (обновлено)

Бывший боевик назвал имена готовивших теракты в России

Он пошёл на сделку со следствием после обвинений в участии в незаконных вооружённых формированиях

Бывший боевик назвал имена готовивших теракты в России

Против вернувшихся в Россию боевиков возбудили почти тысячу уголовных дел

Всего в незаконных вооружённых группировках в Сирии и Ираке участвуют свыше 2,8 тысячи россиян

Против вернувшихся в Россию боевиков возбудили почти тысячу уголовных дел

Россию заподозрили в военных преступлениях в Сирии

В Кремле обвинения в ударах по гражданским объектам отвергают

Россию заподозрили в военных преступлениях в Сирии

Появятся туры из Москвы в Сирию с возможностью посетить линию фронта

Заниматься такими поездками будет компания «Асад тур»

Появятся туры из Москвы в Сирию с возможностью посетить линию фронта

Еда будущего от IKEA, электромобили Ford и налог на шаурму

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Еда будущего от IKEA, электромобили Ford и налог на шаурму

Затраты России на бомбёжку в Сирии оценили в 3 миллиарда долларов в год

После теракта на борту A321 ежедневные расходы на атаку «Исламского государства» увеличились вдвое

Затраты России на бомбёжку в Сирии оценили в 3 миллиарда долларов в год

«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков

«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков
The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов

Обнаружен чёрный ящик сбитого Су-24

Путин попросил не вскрывать самописец без международных экспертов

Обнаружен чёрный ящик сбитого Су-24

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ