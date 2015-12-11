Дешевые айфоны, новый клип Хаски и трейлер второго «Мира юрского периода» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Российскую экономику ожидает очередной «черный понедельник»
В начале недели доллар может вырасти до 65 рублей
Генсек ООН — о возвращении холодной войны
Антониу Гутерриш выпустил заявление о рисках на Ближнем Востоке за несколько часов до ракетного удара по Сирии
Вмешательство в российские выборы, победитель World Press Photo и новый альбом «Ленинграда» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Крушение российского Ан-26, алкогольная Coca-Cola и клип «Ленинграда» про супергероиню Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Самые обсуждаемые люди 2017 года по версии «ВКонтакте»
Также соцсеть назвала самые упоминаемые события уходящего года
Владимир Путин — о выводе войск из Сирии
Президент также заявил, что «страна не забудет о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом»
«Неоспоримые» доказательства Минобороны в виде скриншота из игры
Фейковые снимки ведомства якобы свидетельствуют о поддержке боевиков ИГИЛ со стороны США
В Москве задержали готовивших теракты на транспорте боевиков
В группировку входят жители России и приезжие из Центральной Азии
СМИ назвали имя предполагаемого заказчика теракта в Петербурге
По данным СМИ, заказчиком теракта стал уроженец Киргизии по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки
Пентагону запретили сотрудничать с «Рособоронэкспортом»
Власти США готовы пересмотреть свое решение только после изменения позиций России по Сирии и Украине
Кампанию России в Сирии назвали одной из основных угроз правам человека
Также в список попала политика Дональда Трампа и миграционный кризис в Европе
В России впервые завели дело по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»
Подозреваемый не сообщил о намерении его знакомого уехать в Сирию
Друзья и коллеги — о Елизавете Глинке
Самолет Минобороны, на котором Глинка летела из Сочи в Сирию, разбился утром 25 декабря
Опубликован список пассажиров Ту-154: на борту были журналисты, Доктор Лиза и ансамбль Александрова
Муж Елизаветы Глинки подтвердил гибель супруги
В Москве хотят провести антивоенный митинг
Оппозиционеры и правозащитников хотят привлечь внимание к агрессивной политике России в Сирии
Исключить Россию из Совета по правам человека ООН
Более 80 правозащитных организаций выступили против переизбрания России в СПЧ из-за действий страны в Сирии
В Сирии погиб ещё один российский военный
Он помешал террористу-смертнику подорвать мирное население
От полученных в Сирии ранений погиб ещё один российский военный
Он стал уже десятым военнослужащим, чью гибель официально подтвердили в министерстве обороны
Россия впервые вошла в топ-30 стран в рейтинге «мягкой силы»
Государство заняло 27-е место благодаря заморозке конфликта на Украине и противодействию ИГИЛ
Кого россияне считают главными врагами страны
Сильнее всего за последнее время изменились оценки Турции
Сколько россиян вступили в ряды международных террористов
Чаще всего экстремистскую идеологию разделяют выходцы с Северного Кавказа
В Сирии погиб ещё один российский военный
Официальное число погибших в сирийской кампании военнослужащих достигло 9 человек
Пионеры шавермы: Кто и как готовит сирийскую еду в ПетербургеВ городе стало больше заведений с сирийской кухней. The Village поговорил с местными сирийцами и выяснил, что это значит
Пионеры шавермы: Кто и как готовит сирийскую еду в Петербурге В городе стало больше заведений с сирийской кухней. The Village поговорил с местными сирийцами и выяснил, что это значит
Россию обвинили в гибели более тысячи мирных жителей Сирии (обновлено)
Ранее российское министерство обороны неоднократно отвергало обвинения в ударах по мирному населению Сирии
Более 10 тысяч медалей за участие в военной операции в Сирии
Ранее количество военных, задействованных в боевых действиях в Сирии, не раскрывалось
Боевики атаковали гуманитарные колонны России в Сирии
Это может послужить поводом для применения военной силы против нарушителей режима перемирия
В России начали продавать фрукты и овощи из Сирии
Организацией поставок занимается компания, связанная с владельцами ТЦ «Европейский» и гостиницы «Украина»
В России ужесточили правила получения воинских званий
Теперь аттестационные комиссии будут учитывать не только срок службы, но и соблюдение дисциплины
Обязать россиян оправдываться за поездки в «неспокойные регионы»
В МВД считают, что это позволит предотвратить вербовку граждан террористами
Сколько Россия потратила на военную операцию в Сирии
Путин назвал стоимость военной операции в Сирии
Стоимость операции России в Сирии оценили в 38 миллиардов рублей
Большая часть расходов пришлась на боевые вылеты
Блогера Антона Носика вновь проверят на экстремизм
Следствие проведёт третью проверку публикации Носика о Сирии
Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено)
По её словам, таким образом она отомстила «тому, кто кровь проливает» в Сирии
Блогер Антон Носик стал фигурантом уголовного дела (обновлено)
Дело связано с постом Носика в «Живом журнале», где он высказывался за бомбардировки Сирии
Сколько россиян поддерживают продолжение войны в Сирии
Всего 13 % опрошенных признаются, что не понимают, зачем Москва устраивает атаки по сирийской территории
Участники переговоров по Сирии договорились о прекращении огня
В отношении террористов новый режим действовать не будет
Прекратить огонь в Сирии
Пока сторонам не удалось договориться о переходе к новой стадии урегулирования сирийского конфликта
Президент Турции назвал Путина «оккупантом Сирии»
Одновременно с этим он раскритиковал и американские власти
Турция обвинила Россию в «военных преступлениях» в Сирии
Анкара считает, что Москва пытается скрыть атаки по гражданскому населению
Россию обвинили в разжигании гражданской войны в Сирии (обновлено)
Великобритания считает, что российские бомбардировки лишь поддерживают действующий режим Башара Асада
Бывший боевик назвал имена готовивших теракты в России
Он пошёл на сделку со следствием после обвинений в участии в незаконных вооружённых формированиях
Против вернувшихся в Россию боевиков возбудили почти тысячу уголовных дел
Всего в незаконных вооружённых группировках в Сирии и Ираке участвуют свыше 2,8 тысячи россиян
Россию заподозрили в военных преступлениях в Сирии
В Кремле обвинения в ударах по гражданским объектам отвергают
Появятся туры из Москвы в Сирию с возможностью посетить линию фронта
Заниматься такими поездками будет компания «Асад тур»
Еда будущего от IKEA, электромобили Ford и налог на шаурму
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Затраты России на бомбёжку в Сирии оценили в 3 миллиарда долларов в год
После теракта на борту A321 ежедневные расходы на атаку «Исламского государства» увеличились вдвое
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов
Обнаружен чёрный ящик сбитого Су-24
Путин попросил не вскрывать самописец без международных экспертов