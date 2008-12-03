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Норвегия: Большой гид для путешественников

Норвегия: Большой гид для путешественниковЧто смотреть, как передвигаться и на чем сэкономить

Норвегия: Большой гид для путешественников

Норвегия: Большой гид для путешественников
Что смотреть, как передвигаться и на чем сэкономить

«Фильмы с севера»: В России покажут короткометражки из программы кинофестиваля в Тромсе

Показы начнутся 19 сентября, они пройдут в нескольких городах

«Фильмы с севера»: В России покажут короткометражки из программы кинофестиваля в Тромсе
Показы начнутся 19 сентября, они пройдут в нескольких городах

На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами

Также в программе участвуют финский и эстонский языки

На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами
Также в программе участвуют финский и эстонский языки

На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами

Во всех мероприятиях могут поучаствовать дети и родители

На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами
Во всех мероприятиях могут поучаствовать дети и родители

В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна

В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции

В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна
В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции

Freedom House признала Россию несвободной страной

В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку

Freedom House признала Россию несвободной страной
В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку

Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства

Ближе всего к паритету между полами приблизились страны Скандинавии

Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства
Ближе всего к паритету между полами приблизились страны Скандинавии

Европейские страны с самым дорогим жильем для туристов

Рейтинг составлен на основе данных сервиса бронирования жилья Airbnb

Европейские страны с самым дорогим жильем для туристов
Рейтинг составлен на основе данных сервиса бронирования жилья Airbnb

Почему закрывается Noma — и что будет дальше The Village приводит перевод текста Рене Редзепи, шеф-повара и совладельца Noma, о том, почему он закрывает свой ресторан

Почему закрывается Noma — и что будет дальше
The Village приводит перевод текста Рене Редзепи, шеф-повара и совладельца Noma, о том, почему он закрывает свой ресторан

10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы

10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan

В Москве открывается ресторан скандинавской кухни Enebær

В меню заведения — традиционные датские смёрребрёды и блюда из мяса и птицы.

В Москве открывается ресторан скандинавской кухни Enebær
В меню заведения — традиционные датские смёрребрёды и блюда из мяса и птицы.

Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.
Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах

Иностранный опыт: Дома-коммуны в четырёх мегаполисах
The Village изучил опыт домов-коммун в Берлине, Милане, Амстердаме и Стокгольме и узнал, как альтернативные жилые пространства меняют город.

Стокгольм с изнанки Стокгольм – пожалуй, самая прекрасная скандинавская столица. Но многим на ум приходит всего лишь Карлсон, Икеа, викинги, шведская семья, Stockholm Syndrom, стокгольмское метро – столь поверхностный ассоциативный ряд. Чтобы узнать, какой он, Стокгольм, на самом деле – мало просто посмотреть. Нужно его полюбить, прочувствовать и вжиться.

Стокгольм с изнанки
Стокгольм – пожалуй, самая прекрасная скандинавская столица. Но многим на ум приходит всего лишь Карлсон, Икеа, викинги, шведская семья, Stockholm Syndrom, стокгольмское метро – столь поверхностный ассоциативный ряд. Чтобы узнать, какой он, Стокгольм, на самом деле – мало просто посмотреть. Нужно его полюбить, прочувствовать и вжиться.

На пароме по Европе Есть один замечательнй способ путешествовать по Скандинавии – на пароме. Во-первых, можно сэкономить денег. Каюта на четверых в среднем стоит 125 евро, так что путешестввать выгоднее (да и интереснее) развеселой компанией. Во-вторых, незабываемые впечатления гарантируются.

На пароме по Европе
Есть один замечательнй способ путешествовать по Скандинавии – на пароме. Во-первых, можно сэкономить денег. Каюта на четверых в среднем стоит 125 евро, так что путешестввать выгоднее (да и интереснее) развеселой компанией. Во-вторых, незабываемые впечатления гарантируются.