Норвегия: Большой гид для путешественниковЧто смотреть, как передвигаться и на чем сэкономить
Норвегия: Большой гид для путешественников Что смотреть, как передвигаться и на чем сэкономить
«Фильмы с севера»: В России покажут короткометражки из программы кинофестиваля в Тромсе
Показы начнутся 19 сентября, они пройдут в нескольких городах
«Фильмы с севера»: В России покажут короткометражки из программы кинофестиваля в Тромсе Показы начнутся 19 сентября, они пройдут в нескольких городах
На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами
Также в программе участвуют финский и эстонский языки
На ВДНХ пройдут бесплатные уроки скандинавских языков с кинопоказами Также в программе участвуют финский и эстонский языки
На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами
Во всех мероприятиях могут поучаствовать дети и родители
На ВДНХ пройдет скандинавский фестиваль c рождественскими мастер-классами Во всех мероприятиях могут поучаствовать дети и родители
В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна
В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции
В Москве пройдет вечер скандинавского дизайна В мероприятии примут участие эксперты из России, Дании и Швеции
Freedom House признала Россию несвободной страной
В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку
Freedom House признала Россию несвободной страной В рейтинге организации Россия уступила Белоруссии, Афганистану и Ираку
Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства
Ближе всего к паритету между полами приблизились страны Скандинавии
Россия укрепила позиции в рейтинге гендерного равенства Ближе всего к паритету между полами приблизились страны Скандинавии
Европейские страны с самым дорогим жильем для туристов
Рейтинг составлен на основе данных сервиса бронирования жилья Airbnb
Европейские страны с самым дорогим жильем для туристов Рейтинг составлен на основе данных сервиса бронирования жилья Airbnb
Почему закрывается Noma — и что будет дальше The Village приводит перевод текста Рене Редзепи, шеф-повара и совладельца Noma, о том, почему он закрывает свой ресторан
10 мест в Стокгольме, куда ходят сами стокгольмцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этот раз — Стокгольм без Острова музеев и старого города Gamla Stan
В Москве открывается ресторан скандинавской кухни Enebær
В меню заведения — традиционные датские смёрребрёды и блюда из мяса и птицы.