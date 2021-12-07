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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ
Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ Вы Морозко или бард?
Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ

Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ
Вы Морозко или бард?

Бренд «Онегин» перевыпустил сказки Пушкина
ПРОМО
7 декабря 2021

Бренд «Онегин» перевыпустил сказки Пушкина

Поддержка идеи конструктора Lego с Бабой-ягой и избушкой на курьих ножках
Голосование дня
21 октября 2021

Поддержка идеи конструктора Lego с Бабой-ягой и избушкой на курьих ножках

«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя

«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя
Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези

25 октября 2020

Пожилые москвичи смогут записать видеосказки для детей-сирот

Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow

Серия должна была появиться еще в марте к открытию выставки «Русская сказка»

Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow

Замглавы Центробанка — о пагубном влиянии русских народных сказок

Сергей Швецов осудил сказки про золотую рыбку и щуку за формирование у населения веры в легкую наживу

Замглавы Центробанка — о пагубном влиянии русских народных сказок

В Москве пройдут «Рождественские чтения» с актерами театра и кино

Также там выступят артисты балета Большого театра с фрагментами «Щелкунчика»

В Москве пройдут «Рождественские чтения» с актерами театра и кино

Курсы и подкасты для детей от Arzamas

В приложении появился раздел «Детская комната»

Курсы и подкасты для детей от Arzamas

Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC

Послушать их можно, попросив об этом голосового помощника «Алису»

Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC

В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок

«Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января

В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок

В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей

Всего на территории парка откроется 10 заведений

В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей

Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме
Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме «Сейчас общество не готово признаться себе ни в чем»
Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме

Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме
«Сейчас общество не готово признаться себе ни в чем»

На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов

Можно будет попробовать плюшки фрекен Бок, бутерброд кота Матроскина и варенье из «Ежика в тумане»

На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов

Самые любимые москвичами произведения Пушкина

«Московский дом книги» провёл опрос ко дню рождения поэта

Самые любимые москвичами произведения Пушкина

«Стрелка» открывает зимнюю программу

Зимой здесь будут показывать сериалы, читать сказки и проводить лектории

«Стрелка» открывает зимнюю программу

Книга недели: «Океан в конце дороги» Нила Геймана
Книга недели: «Океан в конце дороги» Нила Геймана Каждую неделю в поле внимания The Village попадает одна важная книга. На этот раз — новая повесть великого сказочника Нила Геймана.
Книга недели: «Океан в конце дороги» Нила Геймана

Книга недели: «Океан в конце дороги» Нила Геймана
Каждую неделю в поле внимания The Village попадает одна важная книга. На этот раз — новая повесть великого сказочника Нила Геймана.

Цитата дня: Какую сказку заставляли читать полицейского перед строем

Полиция уволила участкового отдела МВД «Свиблово», который жаловался на то, что его заставляют читать вслух.

Цитата дня: Какую сказку заставляли читать полицейского перед строем

МИР СКАЗОК «В городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обыкновенном доме живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантесон. Семья эта состоит из самого обыкновенного папы, самой обыкновенной мамы и трех самых обыкновенных ребят - Боссе, Бетан и Малыша.- Я вовсе не самый обыкновенный малыш, - говорит Малыш.  Но это, конечно, неправда. Ведь на свете столько мальчишек...

МИР СКАЗОК