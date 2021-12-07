Поддержка идеи конструктора Lego с Бабой-ягой и избушкой на курьих ножках
«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези
Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow
Серия должна была появиться еще в марте к открытию выставки «Русская сказка»
Замглавы Центробанка — о пагубном влиянии русских народных сказок
Сергей Швецов осудил сказки про золотую рыбку и щуку за формирование у населения веры в легкую наживу
В Москве пройдут «Рождественские чтения» с актерами театра и кино
Также там выступят артисты балета Большого театра с фрагментами «Щелкунчика»
Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC
Послушать их можно, попросив об этом голосового помощника «Алису»
В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок
«Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января
В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей
Всего на территории парка откроется 10 заведений
Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме «Сейчас общество не готово признаться себе ни в чем»
На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов
Можно будет попробовать плюшки фрекен Бок, бутерброд кота Матроскина и варенье из «Ежика в тумане»
Самые любимые москвичами произведения Пушкина
«Московский дом книги» провёл опрос ко дню рождения поэта
«Стрелка» открывает зимнюю программу
Зимой здесь будут показывать сериалы, читать сказки и проводить лектории
Книга недели: «Океан в конце дороги» Нила Геймана Каждую неделю в поле внимания The Village попадает одна важная книга. На этот раз — новая повесть великого сказочника Нила Геймана.
Цитата дня: Какую сказку заставляли читать полицейского перед строем
Полиция уволила участкового отдела МВД «Свиблово», который жаловался на то, что его заставляют читать вслух.