«Потерянное зеркальце»: Музыкальная сказка Кирилла Иванова («СБПЧ») и Олега Глушкова о поиске себя Обсуждаем ее со специалистом по фэнтези
Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow
Серия должна была появиться еще в марте к открытию выставки «Русская сказка»
Коллекция значков с героями сказок от Heart of Moscow Серия должна была появиться еще в марте к открытию выставки «Русская сказка»
Замглавы Центробанка — о пагубном влиянии русских народных сказок
Сергей Швецов осудил сказки про золотую рыбку и щуку за формирование у населения веры в легкую наживу
Замглавы Центробанка — о пагубном влиянии русских народных сказок Сергей Швецов осудил сказки про золотую рыбку и щуку за формирование у населения веры в легкую наживу
В Москве пройдут «Рождественские чтения» с актерами театра и кино
Также там выступят артисты балета Большого театра с фрагментами «Щелкунчика»
В Москве пройдут «Рождественские чтения» с актерами театра и кино Также там выступят артисты балета Большого театра с фрагментами «Щелкунчика»
Курсы и подкасты для детей от Arzamas В приложении появился раздел «Детская комната»
Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC
Послушать их можно, попросив об этом голосового помощника «Алису»
Детские сказки в исполнении Алены Долецкой и Антохи MC Послушать их можно, попросив об этом голосового помощника «Алису»
В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок
«Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января
В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок «Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января
В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей
Всего на территории парка откроется 10 заведений
В парке «Остров мечты» появятся тематические кафе с блюдами сказочных персонажей Всего на территории парка откроется 10 заведений
Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме «Сейчас общество не готово признаться себе ни в чем»
На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов
Можно будет попробовать плюшки фрекен Бок, бутерброд кота Матроскина и варенье из «Ежика в тумане»
На фестивале «Путешествие в Рождество» будут готовить блюда из мультфильмов Можно будет попробовать плюшки фрекен Бок, бутерброд кота Матроскина и варенье из «Ежика в тумане»
Самые любимые москвичами произведения Пушкина
«Московский дом книги» провёл опрос ко дню рождения поэта
Самые любимые москвичами произведения Пушкина «Московский дом книги» провёл опрос ко дню рождения поэта
«Стрелка» открывает зимнюю программу
Зимой здесь будут показывать сериалы, читать сказки и проводить лектории
«Стрелка» открывает зимнюю программу Зимой здесь будут показывать сериалы, читать сказки и проводить лектории
Книга недели: «Океан в конце дороги» Нила Геймана Каждую неделю в поле внимания The Village попадает одна важная книга. На этот раз — новая повесть великого сказочника Нила Геймана.
Цитата дня: Какую сказку заставляли читать полицейского перед строем
Полиция уволила участкового отдела МВД «Свиблово», который жаловался на то, что его заставляют читать вслух.