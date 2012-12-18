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Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»

В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции

Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»
В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции

В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall

На открытии пройдет турнир европейских скейтбордистов

В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall
На открытии пройдет турнир европейских скейтбордистов

Дека для скейтборда Bape
Дека для скейтборда Bape Тот случай, когда даже доска может быть лимитированной
Дека для скейтборда Bape

Дека для скейтборда Bape
Тот случай, когда даже доска может быть лимитированной

Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу

Вход на вечеринку свободный

Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу
Вход на вечеринку свободный

В Москве открылся семейный скейт-парк Bunny Hop

Парк рассчитан на посетителей от двух лет

В Москве открылся семейный скейт-парк Bunny Hop
Парк рассчитан на посетителей от двух лет

На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга

Там пройдут бесплатные тренировки с инструкторами, мастер-классы спортсменов и соревнования

На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга
Там пройдут бесплатные тренировки с инструкторами, мастер-классы спортсменов и соревнования

В Марьине появится самый большой в Москве памп-трек

Для тренировок будут доступны четыре кольцевые трассы разного уровня сложности

В Марьине появится самый большой в Москве памп-трек
Для тренировок будут доступны четыре кольцевые трассы разного уровня сложности

Команда марки «Рассвет» откроет скейтшоп в районе Арбата

Проект готовят совместно с магазином Kixbox

Команда марки «Рассвет» откроет скейтшоп в районе Арбата
Проект готовят совместно с магазином Kixbox

Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького

Организаторы угостят посетителей вафлями и помогут им кастомизировать кеды

Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького
Организаторы угостят посетителей вафлями и помогут им кастомизировать кеды

На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов

Мероприятие состоится в ноябре

На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов
Мероприятие состоится в ноябре

В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва»

Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити

В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва»
Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити

Пешеходные зоны в Москве хотят сделать свободными от курильщиков и скейтов

Также планируется запретить включать музыку в кафе после 23:00

Пешеходные зоны в Москве хотят сделать свободными от курильщиков и скейтов
Также планируется запретить включать музыку в кафе после 23:00

В «Авиапарке» открылся магазин Billabong

Это первый монобрендовый магазин марки в России

В «Авиапарке» открылся магазин Billabong
Это первый монобрендовый магазин марки в России

В парках Москвы стартовали бесплатные спортивные занятия

Летом посетители парков смогут заниматься йогой, фитнесом, скандинавской ходьбой, бегом и скейтбордингом

В парках Москвы стартовали бесплатные спортивные занятия
Летом посетители парков смогут заниматься йогой, фитнесом, скандинавской ходьбой, бегом и скейтбордингом

Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции

На площадке работает бесплатная скейт-школа

Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции
На площадке работает бесплатная скейт-школа

В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy

В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах

В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy
В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах

В парке Горького 17 мая открывается скейт-парк Vans

На площадке будут проходить занятия по катанию на скейтборде, концерты и кинопоказы

В парке Горького 17 мая открывается скейт-парк Vans
На площадке будут проходить занятия по катанию на скейтборде, концерты и кинопоказы

В мае в парке Горького откроется скейт-парк Vans

На территории парка расположатся несколько десятков фигур и рамп для разных уровней подготовки

В мае в парке Горького откроется скейт-парк Vans
На территории парка расположатся несколько десятков фигур и рамп для разных уровней подготовки

Фото ночи: Скейтерский чемпионат в метро В ночь с воскресенья на понедельник на станции московского метро «Воробьёвы горы» прошёл чемпионат Red Bull Skate Underground. Фоторепортаж The Village.

Фото ночи: Скейтерский чемпионат в метро
В ночь с воскресенья на понедельник на станции московского метро «Воробьёвы горы» прошёл чемпионат Red Bull Skate Underground. Фоторепортаж The Village.

Люди в городе: Где катаются скейтеры зимой
Люди в городе: Где катаются скейтеры зимой The Village узнал, где московские скейтеры катаются зимой, учитывая, что в городе нет ни одного крытого скейтпарка.
Люди в городе: Где катаются скейтеры зимой

Люди в городе: Где катаются скейтеры зимой
The Village узнал, где московские скейтеры катаются зимой, учитывая, что в городе нет ни одного крытого скейтпарка.

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