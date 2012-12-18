Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем»
В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
Бесплатные мастер-классы, крокет и джаз: В Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем» В городе организуют 44 дизайнерских сада и проведут концерты и лекции
В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall
На открытии пройдет турнир европейских скейтбордистов
В парке Горького откроется скейт-парк Vans Off The Wall На открытии пройдет турнир европейских скейтбордистов
Аdidas проведет фестиваль с соревнованиями по скейтбордингу Вход на вечеринку свободный
В Москве открылся семейный скейт-парк Bunny Hop Парк рассчитан на посетителей от двух лет
На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга
Там пройдут бесплатные тренировки с инструкторами, мастер-классы спортсменов и соревнования
На время фестиваля «Цветочный джем» на ВДНХ откроется школа скейтбординга
Там пройдут бесплатные тренировки с инструкторами, мастер-классы спортсменов и соревнования
В Марьине появится самый большой в Москве памп-трек
Для тренировок будут доступны четыре кольцевые трассы разного уровня сложности
В Марьине появится самый большой в Москве памп-трек Для тренировок будут доступны четыре кольцевые трассы разного уровня сложности
Команда марки «Рассвет» откроет скейтшоп в районе Арбата
Проект готовят совместно с магазином Kixbox
Команда марки «Рассвет» откроет скейтшоп в районе Арбата Проект готовят совместно с магазином Kixbox
Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького
Организаторы угостят посетителей вафлями и помогут им кастомизировать кеды
Скейт-парк Vans откроет очередной летний сезон в парке Горького Организаторы угостят посетителей вафлями и помогут им кастомизировать кеды
На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов
Мероприятие состоится в ноябре
На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов Мероприятие состоится в ноябре
В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва»
Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити
В «Сокольниках» пройдет фестиваль уличного искусства «Разноцветная Москва» Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию коллективных граффити
Пешеходные зоны в Москве хотят сделать свободными от курильщиков и скейтов
Также планируется запретить включать музыку в кафе после 23:00
Пешеходные зоны в Москве хотят сделать свободными от курильщиков и скейтов Также планируется запретить включать музыку в кафе после 23:00
В «Авиапарке» открылся магазин Billabong Это первый монобрендовый магазин марки в России
В парках Москвы стартовали бесплатные спортивные занятия
Летом посетители парков смогут заниматься йогой, фитнесом, скандинавской ходьбой, бегом и скейтбордингом
В парках Москвы стартовали бесплатные спортивные занятия Летом посетители парков смогут заниматься йогой, фитнесом, скандинавской ходьбой, бегом и скейтбордингом
Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции
На площадке работает бесплатная скейт-школа
Скейт-парк в парке Горького открылся после реконструкции На площадке работает бесплатная скейт-школа
В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy
В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах
В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах
В парке Горького 17 мая открывается скейт-парк Vans
На площадке будут проходить занятия по катанию на скейтборде, концерты и кинопоказы
В парке Горького 17 мая открывается скейт-парк Vans На площадке будут проходить занятия по катанию на скейтборде, концерты и кинопоказы
В мае в парке Горького откроется скейт-парк Vans
На территории парка расположатся несколько десятков фигур и рамп для разных уровней подготовки