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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бумажный выпуск «Сноба» после трехлетнего перерыва
Товар дня
24 июня 2022

Бумажный выпуск «Сноба» после трехлетнего перерыва

7 марта 2022

Роскомнадзор разблокировал сайт «Сноба»

Суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию, усмотрев негативное воздействие на нравственность

Издание опубликовало материал про чиновников-взяточников в 2017 году

Суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию, усмотрев негативное воздействие на нравственность

В Москве задержали мужчину, который разгромил редакцию издания «Сноб» (обновлено)

Им оказался 24-летний приезжий

В Москве задержали мужчину, который разгромил редакцию издания «Сноб» (обновлено)

Главный редактор «Сноба» покинул издание из-за разногласий с собственником

Сайтом проекта займется Ксения Чудинова

Главный редактор «Сноба» покинул издание из-за разногласий с собственником

Главным редактором «Сноба» стал Станислав Кучер

На своем посту он сменил Егора Мостовщикова, покинувшего проект в августе

Главным редактором «Сноба» стал Станислав Кучер

Эвакуация «Яндекса», православные поджигатели и проблемы российских банков

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Эвакуация «Яндекса», православные поджигатели и проблемы российских банков

Группа Михаила Прохорова продала проект «Сноб»

Новым владельцем журнала и сайта стала Марина Геворкян

Группа Михаила Прохорова продала проект «Сноб»

«Сноб» закрыл на своем сайте открытое письмо Вырыпаева в поддержку Серебренникова

По словам сотрудников издания, юристы сомневаются в том, что текст не противоречит закону

«Сноб» закрыл на своем сайте открытое письмо Вырыпаева в поддержку Серебренникова

Мостовщиков ушел с поста главного редактора «Сноба»

О новом месте работы журналиста информации пока нет

Мостовщиков ушел с поста главного редактора «Сноба»

Самый «снобский» лофт Москвы
Самый «снобский» лофт Москвы The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»
Самый «снобский» лофт Москвы

Самый «снобский» лофт Москвы
The Village побывал в «Шоколадном лофте» — новом лектории проекта «Сноб» на «Красном Октябре»

7 офисов редакций: Openspace.ru, Сноб и F5, Афиша, Season project, Yoga journal, GQ, Хулиган The Village сделал подборку редакционных офисов СМИ, в которых побывал за последние два года

7 офисов редакций: Openspace.ru, Сноб и F5, Афиша, Season project, Yoga journal, GQ, Хулиган

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры? Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.
Кто такие випстеры?

Кто такие випстеры?
Филипп Миронов рассказывает о новой социальной группе — випстерах, их истории и предпосылках возникновения.

Новое место: «Лавка»
Новое место: «Лавка» На «Арме» открывается гастро-культурный центр с фермерскими продуктами и другими активностями «Лавка».
Новое место: «Лавка»

Новое место: «Лавка»
На «Арме» открывается гастро-культурный центр с фермерскими продуктами и другими активностями «Лавка».

Офис редакции «Сноб» и F5
Офис редакции «Сноб» и F5 Офис медиагруппа «Живи!» на «Арме»
Офис редакции «Сноб» и F5

Офис редакции «Сноб» и F5
Офис медиагруппа «Живи!» на «Арме»

Творческие кластеры: Арма
Творческие кластеры: Арма Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».
Творческие кластеры: Арма

Творческие кластеры: Арма
Продолжение серии материалов «Творческих кластеров Москвы». На этот раз — завод «Арма».