Суд потребовал удалить тест «Сноба» про коррупцию, усмотрев негативное воздействие на нравственность
Издание опубликовало материал про чиновников-взяточников в 2017 году
В Москве задержали мужчину, который разгромил редакцию издания «Сноб» (обновлено)
Им оказался 24-летний приезжий
Главный редактор «Сноба» покинул издание из-за разногласий с собственником
Сайтом проекта займется Ксения Чудинова
Главным редактором «Сноба» стал Станислав Кучер
На своем посту он сменил Егора Мостовщикова, покинувшего проект в августе
Эвакуация «Яндекса», православные поджигатели и проблемы российских банков
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Группа Михаила Прохорова продала проект «Сноб»
Новым владельцем журнала и сайта стала Марина Геворкян
«Сноб» закрыл на своем сайте открытое письмо Вырыпаева в поддержку Серебренникова
По словам сотрудников издания, юристы сомневаются в том, что текст не противоречит закону
Мостовщиков ушел с поста главного редактора «Сноба»
О новом месте работы журналиста информации пока нет