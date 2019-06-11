В Москве задержали мужчину, который разгромил редакцию издания «Сноб» (обновлено) Им оказался 24-летний приезжий
ОБНОВЛЕНО
Полицейские задержали 24-летнего приезжего, который ранее разгромил редакцию проекта «Сноб» и несколько соседних офисов и забрал с собой ноутбук стоимостью 90 тысяч рублей. На него возбудили уголовное дело о краже.
Обновлено (10 марта, 17:13)
Мужчина, который проник в редакцию «Сноба» на «Красном октябре», также устроил погромы в нескольких соседних офисах.
В студии Ony рассказали, что неизвестный разбил дверь и несколько компьютеров, а также унес с собой ноутбук. Глава агентства Departament Павел Недостоев также сообщил, что он проник к ним в помещение через редакцию «Сноба» и побил там двери, стекла и технику. Видео с камер наблюдения, на которых видно мужчину, опубликовал телеграм-канал Mash.
14:07
Ночью 10 июня в редакцию издания «Сноб» в Москве проник неизвестный и «полностью разгромил» офис. Об этом сообщила главный редактор сайта Ксения Чудинова.
Чудинова отметила, что ей не известны мотивы человека, который устроил погром. Она добавила, что сотрудники не могут попасть в редакцию с 9:00, так как там работает криминалист. Из-за следственных мероприятий они пока также не могут оценить ущерб.
Главред в разговоре с «МБХ Медиа» уточнила, что мужчина влез в офис через окно. В заметке «Сноба» говорится, что преступник разбил стеклянную дверь и сломал системные блоки компьютеров и мониторы. Чудинова рассказала, что пятерых сотрудников редакции временно приютил телеканал «Дождь». После, по ее словам, изданию, скорее всего, нужна будет помощь с техникой.
UPD (14:58): «Сноб» опубликовал фотографии редакции после инцидента.
Источник: Ксения Чудинова