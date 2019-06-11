Мужчина, который проник в редакцию «Сноба» на «Красном октябре», также устроил погромы в нескольких соседних офисах.

В студии Ony рассказали, что неизвестный разбил дверь и несколько компьютеров, а также унес с собой ноутбук. Глава агентства Departament Павел Недостоев также сообщил, что он проник к ним в помещение через редакцию «Сноба» и побил там двери, стекла и технику. Видео с камер наблюдения, на которых видно мужчину, опубликовал телеграм-канал Mash.

14:07

Ночью 10 июня в редакцию издания «Сноб» в Москве проник неизвестный и «полностью разгромил» офис. Об этом сообщила главный редактор сайта Ксения Чудинова.

Чудинова отметила, что ей не известны мотивы человека, который устроил погром. Она добавила, что сотрудники не могут попасть в редакцию с 9:00, так как там работает криминалист. Из-за следственных мероприятий они пока также не могут оценить ущерб.

Главред в разговоре с «МБХ Медиа» уточнила, что мужчина влез в офис через окно. В заметке «Сноба» говорится, что преступник разбил стеклянную дверь и сломал системные блоки компьютеров и мониторы. Чудинова рассказала, что пятерых сотрудников редакции временно приютил телеканал «Дождь». После, по ее словам, изданию, скорее всего, нужна будет помощь с техникой.

UPD (14:58): «Сноб» опубликовал фотографии редакции после инцидента.

Фото: «Сноб» Фото: «Сноб» Фото: «Сноб» Фото: «Сноб» Фото: «Сноб» Фото: «Сноб»

Источник: Ксения Чудинова