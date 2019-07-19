Кировский районный суд Томска потребовал ограничить доступ к тесту про коррупцию на сайте «Сноба». Соответствующее решение размещено на сайте суда.

«Сноб» опубликовал материал «Как правильно брать и давать. Тест-инструкция для начинающего чиновника» в конце 2017 года — после появления новостей о том, что в 2016-м бюджет России потерял из-за коррупции более 19 миллиардов рублей.

Скриншот теста с сайта «Сноба»

Суд посчитал, что тест «Сноба» содержит запрещенную законом информацию, так как за совершение действий, указанных в материале, предусмотрена уголовная и административная ответственность. Распространение такой информации оказывает негативное воздействие на нравственность россиян и нарушает их конституционные права, подчеркнула судья.

