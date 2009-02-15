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Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу

Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд

Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу
Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд

Как отличается отдых сноубордистов и лыжников

И сколько тратят на катания в России и за рубежом

Как отличается отдых сноубордистов и лыжников
И сколько тратят на катания в России и за рубежом

В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов

Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику

В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов
Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику

В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду

Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки

В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду
Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки

На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка

Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу

На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка
Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу

В «Лужниках» устроят стрельбу из снежных бластеров

Также гости праздника увидят выступления спортсменов-экстремалов и смогут покататься на коньках

В «Лужниках» устроят стрельбу из снежных бластеров
Также гости праздника увидят выступления спортсменов-экстремалов и смогут покататься на коньках

Самые популярные места для фрирайда в России

Список возглавил курорт Шерегеш в Кемеровской области

Самые популярные места для фрирайда в России
Список возглавил курорт Шерегеш в Кемеровской области

Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
СПЕЦПРОЕКТ
Зима близко: Что делать на новогодних каникулах Горнолыжный курорт с концертами и мишленовскими ресторанами
Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
СПЕЦПРОЕКТ

Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
Горнолыжный курорт с концертами и мишленовскими ресторанами

На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов

Мероприятие состоится в ноябре

На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов
Мероприятие состоится в ноябре

Где и за сколько можно покататься на лыжах в России
Где и за сколько можно покататься на лыжах в России Куда, кроме Сочи, можно поехать любителям горных лыж и сноуборда и сколько им придется потратить
Где и за сколько можно покататься на лыжах в России

Где и за сколько можно покататься на лыжах в России
Куда, кроме Сочи, можно поехать любителям горных лыж и сноуборда и сколько им придется потратить

Сноубордист на Дворцовой площади

Видеозапись заезда опубликовали на Youtube

Сноубордист на Дворцовой площади
Видеозапись заезда опубликовали на Youtube

Детей в Москве будут бесплатно обучать зимним видам спорта

Весь спортивный инвентарь будет также выдаваться бесплатно

Детей в Москве будут бесплатно обучать зимним видам спорта
Весь спортивный инвентарь будет также выдаваться бесплатно

В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy

В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах

В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy
В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах

В Москве начался мировой тур по сноуборду и фристайлу

Мировой тур по сноуборду и фристайлу стартовал на Воробьевых горах

В Москве начался мировой тур по сноуборду и фристайлу
Мировой тур по сноуборду и фристайлу стартовал на Воробьевых горах

Горка для сноубордистов откроется в парке Горького 6 декабря

В парке Горького построили самую большую искусственную горку с тремя склонами для сноубордистов.

Горка для сноубордистов откроется в парке Горького 6 декабря
В парке Горького построили самую большую искусственную горку с тремя склонами для сноубордистов.

В парках Москвы проложат 100 километров лыжных трасс

В предстоящем зимнем сезоне в парках города появится почти 100 километров лыжных трасс.

В парках Москвы проложат 100 километров лыжных трасс
В предстоящем зимнем сезоне в парках города появится почти 100 километров лыжных трасс.

Soelden. Альпийская Ибица Если зимой все же хочется именно зимнего отдыха со снегом, глинтвейном и пуншем, гирляндами и елками на улицах, и Вы сторонник активного отдыха, мой вам совет - отправляйтесь в Альпы

Soelden. Альпийская Ибица
Если зимой все же хочется именно зимнего отдыха со снегом, глинтвейном и пуншем, гирляндами и елками на улицах, и Вы сторонник активного отдыха, мой вам совет - отправляйтесь в Альпы

Бюджетные лыжные курорты Европы Устроить себе отпуск на горнолыжном курорте, да еще такой, чтобы не бил по карману - дело непростое. Особенно с учетом дополнительных трат, таких как снаряжение, специальная одежда и проездные на подъемник. С другой стороны, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мы изучили некоторые европейские горнолыжные курорты и предлагаем читателям Lookatme.ru наиболее бюджетные из них.

Бюджетные лыжные курорты Европы
Устроить себе отпуск на горнолыжном курорте, да еще такой, чтобы не бил по карману - дело непростое. Особенно с учетом дополнительных трат, таких как снаряжение, специальная одежда и проездные на подъемник. С другой стороны, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому мы изучили некоторые европейские горнолыжные курорты и предлагаем читателям Lookatme.ru наиболее бюджетные из них.

Kwin mag выпуск 6 А вот и новый номер Kwin!

Kwin mag выпуск 6
А вот и новый номер Kwin!

5642 над уровнем моря г.Эльбрус - самая высокая вершина Европы и России.

5642 над уровнем моря
г.Эльбрус - самая высокая вершина Европы и России.