Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу
Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд
Nike запустил в парке Горького тренировки по хоккею, футболу и зимнему бегу Скоро в программу добавят фигурное катание и сноуборд
Как отличается отдых сноубордистов и лыжников
И сколько тратят на катания в России и за рубежом
Как отличается отдых сноубордистов и лыжников И сколько тратят на катания в России и за рубежом
В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов
Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику
В Apple Watch появились новые функции для лыжников и сноубордистов Смарт-часы Apple научились отслеживать перепады высот и другую статистику
В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду
Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки
В Крылатском пройдет этап мирового тура по сноуборду Спортсменам предстоит прыгать с трамплина, выполняя в полете различные трюки
На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка
Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу
На открытии сноуборд-парка возле «Нагорной» пройдет барбекю-вечеринка Спортсмены могут поучаствовать в соревнованиях по фристайлу
В «Лужниках» устроят стрельбу из снежных бластеров
Также гости праздника увидят выступления спортсменов-экстремалов и смогут покататься на коньках
В «Лужниках» устроят стрельбу из снежных бластеров Также гости праздника увидят выступления спортсменов-экстремалов и смогут покататься на коньках
Самые популярные места для фрирайда в России
Список возглавил курорт Шерегеш в Кемеровской области
Самые популярные места для фрирайда в России Список возглавил курорт Шерегеш в Кемеровской области
На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов
Мероприятие состоится в ноябре
На фестивале S-Fest расскажут о жизни серферов, скейтеров и сноубордистов Мероприятие состоится в ноябре
Где и за сколько можно покататься на лыжах в России Куда, кроме Сочи, можно поехать любителям горных лыж и сноуборда и сколько им придется потратить
Сноубордист на Дворцовой площади Видеозапись заезда опубликовали на Youtube
Детей в Москве будут бесплатно обучать зимним видам спорта
Весь спортивный инвентарь будет также выдаваться бесплатно
Детей в Москве будут бесплатно обучать зимним видам спорта Весь спортивный инвентарь будет также выдаваться бесплатно
В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy
В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах
В Москве открывается крытый скейт-парк AllProAcademy В AllProAcademy научат кататься на скейтборде, сноуборде, лыжах и роликах
В Москве начался мировой тур по сноуборду и фристайлу
Мировой тур по сноуборду и фристайлу стартовал на Воробьевых горах
В Москве начался мировой тур по сноуборду и фристайлу Мировой тур по сноуборду и фристайлу стартовал на Воробьевых горах
Горка для сноубордистов откроется в парке Горького 6 декабря
В парке Горького построили самую большую искусственную горку с тремя склонами для сноубордистов.
Горка для сноубордистов откроется в парке Горького 6 декабря В парке Горького построили самую большую искусственную горку с тремя склонами для сноубордистов.
В парках Москвы проложат 100 километров лыжных трасс
В предстоящем зимнем сезоне в парках города появится почти 100 километров лыжных трасс.