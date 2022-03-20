Сочи – репортаж с места событий В июле 2007 года Сочи объявили столицей Олимпийских игр 2014 года. После этого события словосочетания Красная Поляна, Альпика-сервис, комплекс Лаура и олимпийские объекты вошли в обиход и стали до боли привычными. Но я не стану рассказывать про то, как движется подготовка к олимпиаде, что сделано, а что украдено. Я просто хочу рассказать про сам город Сочи. Про его плюсы и минусы...