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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кринж дня: Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца

Кринж дня: Треть россиян не знают, что Земля вращается вокруг Солнца

В Москве — весна! Горожан ждут солнце и теплая погода
Прогноз
20 марта 2022

В Москве — весна! Горожан ждут солнце и теплая погода

В выходные в Москву вернется аномальная жара

Но ненадолго

В выходные в Москву вернется аномальная жара

Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России

Нужно запасаться солнцезащитным кремом

Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России

В Москву придут мороз и солнце

День чудесный!

В Москву придут мороз и солнце

Сколько часов светило солнце в декабре (меньше, чем могло бы)

Надеемся на солнечный январь

Сколько часов светило солнце в декабре (меньше, чем могло бы)

Этой ночью пройдет самое яркое в году лунное затмение

Увидеть его можно будет невооруженным глазом

Этой ночью пройдет самое яркое в году лунное затмение

Москву на этой неделе ждет морозная и солнечная погода

Со среды в столице ощутимо похолодает

Москву на этой неделе ждет морозная и солнечная погода

Солнцезащитные средства: 20 вариантов для города и пляжа
Солнцезащитные средства: 20 вариантов для города и пляжа Масла, гели, спреи, стики и кремы
Солнцезащитные средства: 20 вариантов для города и пляжа

Солнцезащитные средства: 20 вариантов для города и пляжа
Масла, гели, спреи, стики и кремы

Сколько часов за прошедшую зиму в Москве светило солнце

Февраль этого года стал одним из самых темных в столице за 20 лет наблюдений

Сколько часов за прошедшую зиму в Москве светило солнце

Декабрь 2018 года в Москве оказался в 120 раз солнечнее предыдущего

В 2017 году солнце на московском небе показалось на шесть минут

Декабрь 2018 года в Москве оказался в 120 раз солнечнее предыдущего

В Москве еще неделю будет аномально морозно и солнечно

По ночам возможны морозы до 25 градусов

В Москве еще неделю будет аномально морозно и солнечно

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Впервые за 70 лет начало сентября в Москве будет рекордно теплым и солнечным

В первые дни осени воздух в Московском регионе прогреется до 26 градусов

Впервые за 70 лет начало сентября в Москве будет рекордно теплым и солнечным

Шеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке кожи
Шеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке кожи В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой 21–23 мая в Москве можно пройти бесплатную диагностику
Шеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке кожи

Шеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке кожи
В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой 21–23 мая в Москве можно пройти бесплатную диагностику

Москвичей предупредили об ухудшении экологии в воскресенье

Вместе с тем синоптики пообещали жителям легкий загар

Москвичей предупредили об ухудшении экологии в воскресенье

Синоптики рассказали о нехватке солнца в Москве в январе

Солнечных часов должно было быть на 12 больше

Синоптики рассказали о нехватке солнца в Москве в январе

Темнейший месяц в истории, уличная забастовка Навального и фальшивая криптовалюта Telegram

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Темнейший месяц в истории, уличная забастовка Навального и фальшивая криптовалюта Telegram

Декабрь 2017 года стал темнейшим месяцем в истории Москвы

За месяц солнце вышло только на шесть минут

Декабрь 2017 года стал темнейшим месяцем в истории Москвы

Прошедший октябрь стал самым пасмурным за последние десять лет

В октябре солнце светило 37 часов вместо нормы в 78 часов

Прошедший октябрь стал самым пасмурным за последние десять лет

Где смотреть солнечное затмение
Где смотреть солнечное затмение The Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением
Где смотреть солнечное затмение

Где смотреть солнечное затмение
The Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением

Метеорологи — о том, пришла ли весна
Метеорологи — о том, пришла ли весна Сотрудники Гидрометцентра, Метеобюро Москвы и Gismeteo рассказали, чего ждать от московской погоды в ближайшие месяцы
Метеорологи — о том, пришла ли весна

Метеорологи — о том, пришла ли весна
Сотрудники Гидрометцентра, Метеобюро Москвы и Gismeteo рассказали, чего ждать от московской погоды в ближайшие месяцы

Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено)

Для каждого региона уже составлен график возникновения помех

Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено)

Лунное затмение в снимках Instagram The Village посмотрел, какие фотографии выкладывали в свои Instagram земляне, которым сегодня посчастливилось насладиться видом затмения Луны

Лунное затмение в снимках Instagram

На крыше бассейна «Олимпийский» открылся пляж

Посетители бассейна спорткомплекса «Олимпийский» смогут позагорать с видом на город.

На крыше бассейна «Олимпийский» открылся пляж

Цифра дня: Московская жара побила все рекорды

Москва побила температурный рекорд, установленный в 1996 году.

Цифра дня: Московская жара побила все рекорды

Инженер солнечных электростанций
Инженер солнечных электростанций H&F продолжает исследовать специальности и способы заработать, возникшие в последние годы. На этой неделе — бизнес на солнечных батареях.
Инженер солнечных электростанций

Инженер солнечных электростанций
H&F продолжает исследовать специальности и способы заработать, возникшие в последние годы. На этой неделе — бизнес на солнечных батареях.

Сочи – репортаж с места событий В июле 2007 года Сочи объявили столицей Олимпийских игр 2014 года. После этого события словосочетания Красная Поляна, Альпика-сервис, комплекс Лаура и олимпийские объекты вошли в обиход и стали до боли привычными. Но я не стану рассказывать про то, как движется подготовка к олимпиаде, что сделано, а что украдено. Я просто хочу рассказать про сам город Сочи. Про его плюсы и минусы...

Сочи – репортаж с места событий