Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России
Нужно запасаться солнцезащитным кремом
Этой ночью пройдет самое яркое в году лунное затмение
Увидеть его можно будет невооруженным глазом
Сколько часов за прошедшую зиму в Москве светило солнце
Февраль этого года стал одним из самых темных в столице за 20 лет наблюдений
Декабрь 2018 года в Москве оказался в 120 раз солнечнее предыдущего
В 2017 году солнце на московском небе показалось на шесть минут
В Москве еще неделю будет аномально морозно и солнечно
По ночам возможны морозы до 25 градусов
Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии
Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль
Впервые за 70 лет начало сентября в Москве будет рекордно теплым и солнечным
В первые дни осени воздух в Московском регионе прогреется до 26 градусов
Шеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке кожи В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой 21–23 мая в Москве можно пройти бесплатную диагностику
Москвичей предупредили об ухудшении экологии в воскресенье
Вместе с тем синоптики пообещали жителям легкий загар
Синоптики рассказали о нехватке солнца в Москве в январе
Солнечных часов должно было быть на 12 больше
Темнейший месяц в истории, уличная забастовка Навального и фальшивая криптовалюта Telegram
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Декабрь 2017 года стал темнейшим месяцем в истории Москвы
За месяц солнце вышло только на шесть минут
Прошедший октябрь стал самым пасмурным за последние десять лет
В октябре солнце светило 37 часов вместо нормы в 78 часов
Где смотреть солнечное затмение The Village узнал, какую площадку выбрать для наблюдения за природным явлением
Метеорологи — о том, пришла ли весна Сотрудники Гидрометцентра, Метеобюро Москвы и Gismeteo рассказали, чего ждать от московской погоды в ближайшие месяцы
Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено)
Для каждого региона уже составлен график возникновения помех
На крыше бассейна «Олимпийский» открылся пляж
Посетители бассейна спорткомплекса «Олимпийский» смогут позагорать с видом на город.
Цифра дня: Московская жара побила все рекорды
Москва побила температурный рекорд, установленный в 1996 году.