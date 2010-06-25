Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России
Нужно запасаться солнцезащитным кремом
Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России Нужно запасаться солнцезащитным кремом
Январь в Петербурге был солнечным. Солнце светило почти 10 часов
В декабре общая продолжительность солнечного свечения составила 1,4 часа
Январь в Петербурге был солнечным. Солнце светило почти 10 часов В декабре общая продолжительность солнечного свечения составила 1,4 часа
Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии
Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль
Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль
Шеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке кожи В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой 21–23 мая в Москве можно пройти бесплатную диагностику
Гало в небе над Петербургом Горожане могли наблюдать оптический феномен утром 21 февраля
Солнечное гало в Петербурге Фотографиями природного явления делятся в социальных сетях
Фотофильтры LakhtaSun Фильтры доступны в приложении PhotoLab
Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено)
Для каждого региона уже составлен график возникновения помех
Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено) Для каждого региона уже составлен график возникновения помех
Сколько солнца видели петербуржцы в декабре
Последний месяц 2014 года стал рекордным по количеству пасмурных дней
Сколько солнца видели петербуржцы в декабре Последний месяц 2014 года стал рекордным по количеству пасмурных дней
Лунное затмение в снимках Instagram The Village посмотрел, какие фотографии выкладывали в свои Instagram земляне, которым сегодня посчастливилось насладиться видом затмения Луны
В Пулковской обсерватории устроят образовательный пикник
27 июля в Пулковской обсерватории устроят образовательный пикник с экскурсией и наблюдениями за Солнцем