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Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России

Нужно запасаться солнцезащитным кремом

Синоптики предупредили о повышенном уровне солнечного излучения в России
Нужно запасаться солнцезащитным кремом

Солнцезащитные средства: 20 вариантов для города и пляжа
Солнцезащитные средства: 20 вариантов для города и пляжа Масла, гели, спреи, стики и кремы
Солнцезащитные средства: 20 вариантов для города и пляжа

Солнцезащитные средства: 20 вариантов для города и пляжа
Масла, гели, спреи, стики и кремы

Январь в Петербурге был солнечным. Солнце светило почти 10 часов

В декабре общая продолжительность солнечного свечения составила 1,4 часа

Январь в Петербурге был солнечным. Солнце светило почти 10 часов
В декабре общая продолжительность солнечного свечения составила 1,4 часа

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии

Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль

Поехать в отпуск в солнечную страну во избежание осенней депрессии
Лучше всего запланировать отдых на ноябрь или февраль

Шеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке кожи
Шеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке кожи В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой 21–23 мая в Москве можно пройти бесплатную диагностику
Шеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке кожи

Шеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке кожи
В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой 21–23 мая в Москве можно пройти бесплатную диагностику

Гало в небе над Петербургом

Горожане могли наблюдать оптический феномен утром 21 февраля

Гало в небе над Петербургом
Горожане могли наблюдать оптический феномен утром 21 февраля

Солнечное гало в Петербурге

Фотографиями природного явления делятся в социальных сетях

Солнечное гало в Петербурге
Фотографиями природного явления делятся в социальных сетях

Фотофильтры LakhtaSun

Фильтры доступны в приложении PhotoLab

Фотофильтры LakhtaSun
Фильтры доступны в приложении PhotoLab

Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено)

Для каждого региона уже составлен график возникновения помех

Из-за солнечной активности 8 марта в России может пропасть телесигнал (обновлено)
Для каждого региона уже составлен график возникновения помех

Сколько солнца видели петербуржцы в декабре

Последний месяц 2014 года стал рекордным по количеству пасмурных дней

Сколько солнца видели петербуржцы в декабре
Последний месяц 2014 года стал рекордным по количеству пасмурных дней

Лунное затмение в снимках Instagram The Village посмотрел, какие фотографии выкладывали в свои Instagram земляне, которым сегодня посчастливилось насладиться видом затмения Луны

Лунное затмение в снимках Instagram
The Village посмотрел, какие фотографии выкладывали в свои Instagram земляне, которым сегодня посчастливилось насладиться видом затмения Луны

В Пулковской обсерватории устроят образовательный пикник

27 июля в Пулковской обсерватории устроят образовательный пикник с экскурсией и наблюдениями за Солнцем

В Пулковской обсерватории устроят образовательный пикник
27 июля в Пулковской обсерватории устроят образовательный пикник с экскурсией и наблюдениями за Солнцем

Новое место (Петербург): Ресторан-бар Solnce
Новое место (Петербург): Ресторан-бар Solnce Небольшой ресторан-бар на «Спортивной» со смешанной кухней, внушительной коктейльной картой и панорамными окнами.
Новое место (Петербург): Ресторан-бар Solnce

Новое место (Петербург): Ресторан-бар Solnce
Небольшой ресторан-бар на «Спортивной» со смешанной кухней, внушительной коктейльной картой и панорамными окнами.

Инженер солнечных электростанций
Инженер солнечных электростанций H&F продолжает исследовать специальности и способы заработать, возникшие в последние годы. На этой неделе — бизнес на солнечных батареях.
Инженер солнечных электростанций

Инженер солнечных электростанций
H&F продолжает исследовать специальности и способы заработать, возникшие в последние годы. На этой неделе — бизнес на солнечных батареях.

Сочи – репортаж с места событий В июле 2007 года Сочи объявили столицей Олимпийских игр 2014 года. После этого события словосочетания Красная Поляна, Альпика-сервис, комплекс Лаура и олимпийские объекты вошли в обиход и стали до боли привычными. Но я не стану рассказывать про то, как движется подготовка к олимпиаде, что сделано, а что украдено. Я просто хочу рассказать про сам город Сочи. Про его плюсы и минусы...

Сочи – репортаж с места событий
В июле 2007 года Сочи объявили столицей Олимпийских игр 2014 года. После этого события словосочетания Красная Поляна, Альпика-сервис, комплекс Лаура и олимпийские объекты вошли в обиход и стали до боли привычными. Но я не стану рассказывать про то, как движется подготовка к олимпиаде, что сделано, а что украдено. Я просто хочу рассказать про сам город Сочи. Про его плюсы и минусы...