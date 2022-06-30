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МЫ В СОЦСЕТЯХ

МИД запретил актерам Шону Пенну и Бену Стиллеру въезжать в Россию

МИД запретил актерам Шону Пенну и Бену Стиллеру въезжать в Россию

Россияне снова смогут записываться на экзамен по английскому языку TOEFL с 4 августа

обновлено

Россияне снова смогут записываться на экзамен по английскому языку TOEFL с 4 августа

Сайт FlightRadar упал. Все из-за интереса к полету сенаторки США Нэнси Пелоси на Тайвань

Сайт FlightRadar упал. Все из-за интереса к полету сенаторки США Нэнси Пелоси на Тайвань

США предложили России обменять торговца оружием Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер

США предложили России обменять торговца оружием Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер

Флаг ЛГБТ у посольства США
Акция дня
30 июня 2022

Флаг ЛГБТ у посольства США

«РБК»: Россия все еще может избежать дефолта
27 мая 2022

«РБК»: Россия все еще может избежать дефолта

Джо Байдену, Марку Цукербергу и Моргану Фриману запретили въезжать в Россию
21 мая 2022

Джо Байдену, Марку Цукербергу и Моргану Фриману запретили въезжать в Россию

Bloomberg: США хотят упростить въезд для специалистов из России
30 апреля 2022

Bloomberg: США хотят упростить въезд для специалистов из России

14 апреля 2022

В ФНС больше нельзя писать письма с Gmail и Yahoo! Mail

Список
15 марта 2022

Против каких американских политиков Россия ввела санкции

2 марта 2022

США закрыли небо для российских самолетов

Список
25 февраля 2022

Против каких российских компаний ввели санкции США

Как члены экипажа самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму, жили после войны
Как члены экипажа самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму, жили после войны
Как члены экипажа самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму, жили после войны

Как члены экипажа самолета, сбросившего бомбу на Хиросиму, жили после войны

С 1 августа посольство США перестанет осуществлять консульские услуги
обновлено28 июня 2021

С 1 августа посольство США перестанет осуществлять консульские услуги

обновлено20 октября 2020

Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде айфонов и айпэдов из США

Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Адвокат назвал слова следователя «оговорочкой по Фрейду»

Следствие предложило Сафронову раскрыть свои журналистские источники. Он отказался от сделки

Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают

Хотя граждане уже успели приспособиться и начали путешествовать внутри страны

Россия возобновит авиасообщение с СНГ. В Европу россиян все равно не пускают

Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»

Креативность Первого канала не знает границ

Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»

Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию?
Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию? Перекинутся ли протесты против полицейского насилия на нас?
Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию?

Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию?
Перекинутся ли протесты против полицейского насилия на нас?

Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США

В Штатах решили, что платформа и криптовалюта должны быть запрещены

Дуров закроет блокчейн-платформу TON из-за конфликта с властями США

Сколько стоит жизнь в Кремниевой долине
Сколько стоит жизнь в Кремниевой долине Зарплаты программистов, жилье рядом с офисом Google и содержание автомобиля
Сколько стоит жизнь в Кремниевой долине

Сколько стоит жизнь в Кремниевой долине
Зарплаты программистов, жилье рядом с офисом Google и содержание автомобиля

10 причин посмотреть новый мини-сериал Риз Уизерспун
ПРОМО
10 причин посмотреть новый мини-сериал Риз Уизерспун Восемь серий для идеального побега от реальности
10 причин посмотреть новый мини-сериал Риз Уизерспун
ПРОМО

10 причин посмотреть новый мини-сериал Риз Уизерспун
Восемь серий для идеального побега от реальности

Сколько россиян считают Запад врагом

Большинство уверено, что Россия и западные страны должны дружить

Сколько россиян считают Запад врагом

Владимир Путин — о «пощипываниях» за слова о либерализме

И своем отношении к нему

Владимир Путин — о «пощипываниях» за слова о либерализме

В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка Гарри Бенсона

Он снимал The Beatles и всех президентов США

В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет выставка Гарри Бенсона

«Даблби» собралась открывать кофейни в США

До конца года сеть планирует запустить в Штатах до десяти заведений

«Даблби» собралась открывать кофейни в США

Подающих на визу в США обязали указывать ссылки на соцсети

Утаивщих аккаунт ждут «серьезные иммиграционные последствия»

Подающих на визу в США обязали указывать ссылки на соцсети

МИД сообщил об изъятии мины в Шереметьеве. Ее обнаружили у сотрудника посольства США (обновлено)

Взрывчатого вещества внутри устройства не было

МИД сообщил об изъятии мины в Шереметьеве. Ее обнаружили у сотрудника посольства США (обновлено)

Стоимость визы в США снизится почти вдвое

Новая цена всех виз составит 160 долларов

Стоимость визы в США снизится почти вдвое

В какие страны и города россияне ездят на зимовку

Зимовкой считается поездка от трех недель и больше

В какие страны и города россияне ездят на зимовку

CША ужесточат условия получения визы для россиян с 2019 года

В частности увеличится сбор за мультивизу

CША ужесточат условия получения визы для россиян с 2019 года

Россиян предупредили о вспышках сальмонеллеза в США

Причиной заражений считается мясо птиц и скота

Россиян предупредили о вспышках сальмонеллеза в США

В «Иллюзионе» пройдет бесплатный фестиваль документального кино США

В программе — фильмы о голливудских композиторах и актерах, а также мастер-класс Джона Данэма

В «Иллюзионе» пройдет бесплатный фестиваль документального кино США

Россиян предупредили о вспышке гепатита А в США

Специалисты рекомендовали учитывать ситуацию при планировании поездок

Россиян предупредили о вспышке гепатита А в США

Отношение россиян и американцев друг к другу ухудшилось за последний год 

В 2018 году только 26 % респондентов из России сообщили, что относятся к США позитивно

Отношение россиян и американцев друг к другу ухудшилось за последний год 

Россияне стали в пять раз чаще получать американские визы за рубежом

Чаще всего за американской визой россияне едут в Латвию, Эстонию и Грузию

Россияне стали в пять раз чаще получать американские визы за рубежом

Под новые санкции США попали представители российской обороны и разведки

Черный список дополнили 27 фамилиями физических и юридических лиц

Под новые санкции США попали представители российской обороны и разведки

Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде И как экономические беженцы убивают эмиграцию
Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде

Почему Израиль и другие страны отказывают россиянам во въезде
И как экономические беженцы убивают эмиграцию

Как переехать работать в США
Как переехать работать в США Во сколько обойдется получение визы для работы и стажировки в Штатах
Как переехать работать в США

Как переехать работать в США
Во сколько обойдется получение визы для работы и стажировки в Штатах

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее
«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне

«Скоро здесь будут большие деньги»: Гонщик на дроне
Разбиться на мотоцикле и переехать в Дубай, чтобы найти спорт побыстрее

Эксперты предупредили о замедлении российской экономики из-за новых санкций США

Рост ВВП может снизиться на 0,5–1,5 процентных пункта

Эксперты предупредили о замедлении российской экономики из-за новых санкций США

Дмитрий Медведев — об объявлении экономической войны со стороны США

Премьер-министр сообщил о готовности реагировать на новые санкции экономическими, политическими и иными методами

Дмитрий Медведев — об объявлении экономической войны со стороны США

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 2016 года

Рубль начал стремительно падать после анонсирования новых американских санкций

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с 2016 года

Социологи заметили резкий рост симпатии россиян к США и Евросоюзу

Впервые с момента присоединения Крыма позитивные оценки стали преобладать над негативными

Социологи заметили резкий рост симпатии россиян к США и Евросоюзу

Российских туристов предупредили о вспышке гепатита А в США

Распространение инфекции зарегистрировано на территории одного штата

Российских туристов предупредили о вспышке гепатита А в США

Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018

И какие страны лидируют по числу фанатов, купивших билеты на матчи турнира

Сколько женщин среди болельщиков ЧМ-2018

Власти США ужесточили требования к трем российским авиакомпаниям

Изменения обосновали издержками американских перевозчиков из-за действий российских властей

Власти США ужесточили требования к трем российским авиакомпаниям

Госдума приняла законопроект о контрсанкциях против США

Документ позволяет правительству запретить импорт практически любой продукции и сырья

Госдума приняла законопроект о контрсанкциях против США

Сколько россиян заявили о международной изоляции страны

Показатель достиг рекордного значения

Сколько россиян заявили о международной изоляции страны

Из законопроекта о контрсанкциях уберут упоминания о лекарствах и алкоголе

При этом у президента появится право вводить новые контрсанкции по своему решению

Из законопроекта о контрсанкциях уберут упоминания о лекарствах и алкоголе

Битвы дронов, «предупреждение Саурона» в Facebook и цифровые двойники россиян

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Битвы дронов, «предупреждение Саурона» в Facebook и цифровые двойники россиян

Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Рекордные «Мстители», убежище от России и согласие на цензуру

«Радио Свобода»: Рекордное число россиян запросило убежище в США

В 2017 году заявление на предоставление убежища подали 2 664 согражданина

«Радио Свобода»: Рекордное число россиян запросило убежище в США

Запретить импортную газировку

Для поддержки попавшей под санкции фирмы Вексельберга

Запретить импортную газировку

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Редизайн Gmail, возрастной ценз для WhatsApp и кроссовки из жвачки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Редизайн Gmail, возрастной ценз для WhatsApp и кроссовки из жвачки

Большинство билетов на чемпионат мира приобрели американцы и китайцы

Команды этих стран в мундиале при этом не участвуют

Большинство билетов на чемпионат мира приобрели американцы и китайцы

Вопросы основателя Amazon, спам-атака в Google и распознавание лиц в темноте

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Вопросы основателя Amazon, спам-атака в Google и распознавание лиц в темноте

Путину пожаловались на угрозу контрсанкций здоровью миллионов россиян

Всероссийский союз пациентов выступил против введения запрета на ввоз зарубежных лекарств

Путину пожаловались на угрозу контрсанкций здоровью миллионов россиян

Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2»
Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2»

Причина блокировки Telegram, стоячие места в «Победе» и финальный трейлер «Дэдпула-2»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

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