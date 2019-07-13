Сеть кофеен «Даблби» планирует до конца года выйти на американский рынок.

За это время компания собирается открыть до десяти заведений в США, первые точки должны появиться в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Сан-Франциско. Сеть протестирует модель на первых трех заведениях. Все точки будут работать под брендом «Даблби» с обновленным дизайном.

Большинство кофеен в США принадлежит Starbucks, Dunkin’ и Tim Horton, на долю которых приходится около 70 % рынка, рассказал основатель сети «Правда кофе» Филипп Лейтес. По его мнению, если «Даблби» станет локальной кофейней, это положительно скажется на рентабельности, поскольку чашка кофе в таких местах обычно дороже.

Преимущество американского рынка по сравнению с российским — в большем объеме и платежеспособности населения, отметил Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок», у которой в США работали два ресторана. Эти заведения закрыли прошлым летом — тогда Гончаров жаловался на враждебность контролирующих органов США на фоне ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Россией.