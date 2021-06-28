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С 1 августа посольство США перестанет осуществлять консульские услуги
обновлено28 июня 2021

С 1 августа посольство США перестанет осуществлять консульские услуги

обновлено20 октября 2020

Сотрудников «Аэрофлота» обвинили в контрабанде айфонов и айпэдов из США