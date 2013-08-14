Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно Речь идет о выступлении в Mutabor
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Трейлер сериала «Поток» про русскую музыку. В первом выпуске — Юрий Бардаш
Премьера намечена на 18 ноября
Трейлер сериала «Поток» про русскую музыку. В первом выпуске — Юрий Бардаш Премьера намечена на 18 ноября
Beat Film Festival анонсировал новую конкурсную программу
Новую программу фестиваль организует совместно с компанией Stereotactic
Beat Film Festival анонсировал новую конкурсную программу
Новую программу фестиваль организует совместно с компанией Stereotactic
«Кругозор» анонсировал закрытие По этому случаю «Кругозор» объявил вечеринку
Как выглядит Россия в рекламных видео Ко Дню России The Village собрал семь роликов, рассказывающих о стране в разных её проявлениях
Как выглядит Россия в рекламных видео Ко Дню России The Village собрал семь роликов, рассказывающих о стране в разных её проявлениях
«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытияThe Village — о новом временном баре команды Stereotactic в Бумажном проезде
«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытия The Village — о новом временном баре команды Stereotactic в Бумажном проезде
Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»Все самые важные события в Москве на эти выходные
Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора» Все самые важные события в Москве на эти выходные
Стали известны даты проведения фестиваля Outline Фестиваль пройдёт 2 и 3 июля
8 главных героев года Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом
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Одинокая луна: Как выглядит «ЭМА» спустя две недели после закрытияЕщё одна завершённая глава в клубной жизни Москвы
Одинокая луна: Как выглядит «ЭМА» спустя две недели после закрытия Ещё одна завершённая глава в клубной жизни Москвы
Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах? Последнее десятилетие клубной культуры в разговоре экс-промоутера «Солянки» и сооснователя агентства Stereotactic.