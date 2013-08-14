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Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно
Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно Речь идет о выступлении в Mutabor
Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно

Перформеры призвали не работать с режиссером Максимом Диденко бесплатно
Речь идет о выступлении в Mutabor

Трейлер сериала «Поток» про русскую музыку. В первом выпуске — Юрий Бардаш

Премьера намечена на 18 ноября

Трейлер сериала «Поток» про русскую музыку. В первом выпуске — Юрий Бардаш
Премьера намечена на 18 ноября

Beat Film Festival анонсировал новую конкурсную программу

Новую программу фестиваль организует совместно с компанией Stereotactic

Beat Film Festival анонсировал новую конкурсную программу
Новую программу фестиваль организует совместно с компанией Stereotactic

«Кругозор» анонсировал закрытие

По этому случаю «Кругозор» объявил вечеринку

«Кругозор» анонсировал закрытие
По этому случаю «Кругозор» объявил вечеринку

Как выглядит Россия в рекламных видео
Как выглядит Россия в рекламных видео Ко Дню России The Village собрал семь роликов, рассказывающих о стране в разных её проявлениях
Как выглядит Россия в рекламных видео

Как выглядит Россия в рекламных видео
Ко Дню России The Village собрал семь роликов, рассказывающих о стране в разных её проявлениях

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытия

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытияThe Village — о новом временном баре команды Stereotactic в Бумажном проезде

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытия

«Кругозор»: Главное новое место лета накануне открытия
The Village — о новом временном баре команды Stereotactic в Бумажном проезде

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»Все самые важные события в Москве на эти выходные

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»

Bosco Fresh Fest, концерт Maroon 5 и открытие «Кругозора»
Все самые важные события в Москве на эти выходные

Стали известны даты проведения фестиваля Outline

Фестиваль пройдёт 2 и 3 июля

Стали известны даты проведения фестиваля Outline
Фестиваль пройдёт 2 и 3 июля

8 главных героев года
8 главных героев года Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом
8 главных героев года

8 главных героев года
Несмотря на войны, санкции и дальнейшее исчезновение свобод в общественно-политической жизни, никуда не пропали люди, которые не изменяют себе и не боятся заниматься своим делом

Одинокая луна: Как выглядит «ЭМА» спустя две недели после закрытия

Одинокая луна: Как выглядит «ЭМА» спустя две недели после закрытияЕщё одна завершённая глава в клубной жизни Москвы

Одинокая луна: Как выглядит «ЭМА» спустя две недели после закрытия

Одинокая луна: Как выглядит «ЭМА» спустя две недели после закрытия
Ещё одна завершённая глава в клубной жизни Москвы

Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах? Последнее десятилетие клубной культуры в разговоре экс-промоутера «Солянки» и сооснователя агентства Stereotactic.

Сергей Сергеев и Дмитрий Фесенко: Что творится в ночных клубах?
Последнее десятилетие клубной культуры в разговоре экс-промоутера «Солянки» и сооснователя агентства Stereotactic.